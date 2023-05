Milliós fizetéssel is nehezen találnak szakembereket ezekre a munkákra: hová tűnt a rengeteg dolgozó?

Szinte minden iparág megsínylette a pandémiát, ám a rendezvényipart sújtotta talán a legmélyebben, és a talpra állas is lassabban tud csak végbe menni, mivel rengetegen elhagyták a pályát, és nem is tértek vissza azóta sem. A folyamatosan keresi a megoldást a munkaerőhiányra, többek között támogatott szakmai képzési programokkal. Botond Szabolcs, a Magyar Turisztikai Program Alapítvány társelnöke beszélt a Pénzcentrumnak a szakma jelenlegi helyzetéről és a részletekről.

Pénzcentrum: Hogy indulunk neki az idei szezonnak: továbbra is súlyos a munkaerőhiány a rendezvényszektorban?

Botond Szabolcs: A munkaerőhiány továbbra is súlyos a rendezvényszektorban, és ahogy előre látható volt, a járvány alatt munkát, munkahelyet váltók nem jöttek vissza tömegesen.

Az, hogy miért volt már korábban is probléma a munkaerőhiány, azzal magyarázható, hogy a rendezvényszervezés- és szolgáltatások világa nem professzionalizálódott még szakmává sehol a világon. Ennek következtében hiányzik az a fajta társadalmi, gazdasági beágyazottsága, ami “ütésállóvá” tenné válsághelyzetekben. A “szakmává válásnak” sok összetevője van, amik közül a hazai rendezvényipar is jó párat teljesít, de ami a munkaerő megszerzése és megtartása kapcsán láthatóan hiányzik, azok a látható életpályamodellek a szakmában, amik a belépő fiatalok és a tapasztalt szakemberek számára stabil távlatot mutatnának, egyben vonzóvá tennék a szektort. Egyre több cég biztosít kiszámítható és magas keresetet, megfelelő körülményeket és egyéb céges juttatásokat.

A szakmai összefogás ezen a területen is érzékelhető, egyre több szó esik a munkaerő megtartásáról, korrekt bérezéséről és juttatásokról, a munkakörülmények átalakításáról, a tagoltabb szervezeti és munkaköri struktúrák kialakításáról, a megrendelők igényeinek ezekhez a struktúrákhoz csatornázásáról.

A szavakat pedig tettek is követik, köszönhetően annak, hogy a szektor vezető szereplői között vezetői szinten is zajlik erről párbeszéd. Ennek az MTPA havi kerekasztal-beszélgetése, a MeetUp is többször engedett teret az elmúlt fél évben. Amiről pedig szintén nem lehet megfeledkezni, az az oktatás fontossága. Az MTPA tavaly ősszel indította útjára a egy interaktív térképet, amin kereshetővé tettük az összes hazai rendezvényszektort érintő képzést, legyen az középfokú vagy felsőfokú képzés, vagy felnőttképzés. Több, mint 100 képzés került a térképre. A beáramló, friss munkaerő szektorban tartásáért pedig mindent megteszünk.

A tavalyi ReStart konferencián meghirdetett ösztöndíjprogram beváltotta a hozzá fűzött reményeket?

A RaKéTa-ösztöndíjprogram szeptemberben indult, akkor négy felnőttoktatási szolgáltatást nyújtó partnerrel - a MOE Rendezvényakadémiával, a Werk Akadémiával, a Majdnem Híres Rocksulival és a Szent György Hang- és Fényművészeti Technikummal -, akiknél az ösztöndíjasok rendezvényszervezés, művészeti menedzsment, könnyűzenei menedzsment és hangosító tanulmányokat kezdhettek. Ez a partneri kör idén márciusban az A38 Akadémiával bővült, ahol a koncert- és televízióműsor-világosító szakképzésen tanulnak RaKéTa-ösztöndíjasok.

Véleményem szerint, igen, beváltotta a hozzá fűzött reményeket, közel 50 motivált szakembert támogathatunk, akik eltökéltek abban, hogy a rendezvényszakmában dolgozzanak, nagy részükre már a szakmai gyakorlatot biztosító vállalkozás igényt is tart. Külön öröm számomra, hogy az öt partner képzőhely közül kettő kifejezetten technikusokat képez, akiknek hiányát a mindennapi munkám során a legélesebben érzem.

Ennyit lehet keresni Budapesten rendezvényszervezőként átlagosan havi nettó 350-500 ezer forint körüli keresettel lehet számolni. A hangosító is egy sokrétű szakma, hiszen nemcsak koncerteket, vagy előadásokat hangosíthat, de különféle konferenciákon is szükség van hangosítóra. A technikai szakemberek átlagosan nettó 400 ezer - 1 millió forint közötti keresetet érhetnek el függően a képzettségüktől.

Hol tudtak elhelyezkedni a végzettek, milyen munkakörben?

A támogatott képzések közé igyekeztünk olyan szakmákat választani, amiknek hiányát valóban érzi a rendezvényszektor, így reményeink beigazolódni látszanak, és a végzettek a végzettségüknek megfelelő munkakörben tudnak elhelyezkedni. Hozzá kell tennem, hogy a legtöbb ösztöndíjasunk még csak a szakmai gyakorlatát tölti, de a rendezvényszervező képzésen végzett ösztöndíjasaink közül már találkozhatunk néhányakkal.

A régión belül milyen Magyarország helyzete a rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatások, helyszínek és attrakciók tekintetében, kik a legnagyobb vetélytársaink Közép-Európában?

Magyarország világszínvonalú infrastruktúrával rendelkezik, ami iparági szempontból számtalan előnyt biztosít a hazai és nemzetközi rendezvények szervezői számára. Központi fekvésünk Európában a kontinens bármely nagyvárosából könnyen megközelíthetővé tesz bennünket. Büszkék lehetünk rá, hogy élen jár a hazai rendezvényszakma. Köszönhetően a digitális, technológiai újításainknak, folyamatosan bővülő tereinknek, köztük a minden igényt kielégítő fejlesztésű, multiplikátor hatású Hungexponak. Közelmúltbeli bővítése igazi „game changer”, amely lehetővé teszi, hogy akár a világ legjelentősebb eseményeinek adjunk otthont. Mindez a hagyományos szolgáltatói attitűddel ötvözve nehezen túlszárnyalható kombináció. A szektorban tevékenykedők felkészültsége, problémamegoldó képessége és talpraesettsége, különleges érték, amely megkülönbözteti a magyar ajánlatokat a versenytársakétól.

Mi is azon dolgozunk, hogy a rendezvények is egyre kiemeltebb szerephez jussanak az attrakciók palettáján, a hazai turisztikai vonzerők között elfoglalhassák a megérdemelt helyüket. Gondoljunk csak a kulturális rendezvények közül a Sziget töretlen sikerére, vagy az évről évre jelentkező világsporteseményekre.

A rendezvények képesek egyedül arra, hogy az attrakcióinkat - különleges helyszíneinket, szolgáltatásainkat - összefűzve, egy komplex egészként tudjuk a nagyközönség elé tárni. Ez az egyedülálló ökoszisztéma, a szereplők közötti csapatmunka teszi Magyarországot igazán különlegessé a versenytársak között. Minden más területen Bécs és Prága hozzánk hasonló desztináció.

Címlapkép: Kasza László - MTPA