Újabb akcióból hátrált ki a Lidl: komoly roham indulhat a magyar boltokba a hétvége előtt

Anyák napja az egyik legjelentősebb nap esemény a hazai virágkereskedelem tekintetében. A KSH szerint a virágok és dísznövények ára 2022 januárja és 2023 januárja között 22,6 százalékkal emelkedett, de a kereskedők inkább 30-40 százalékos drágulásról beszélnek. A Pénzcentrum most megnézte, hogy milyen akciókkal várják a boltok az anyák napját, és mint kiderült, a Lidl kénytelen volt visszavonni egy leárazást.

Május hetedikén, azaz a hónap első vasárnapján anyák napja van. A jeles nap pedig jócskán megpörgeti főleg a vágott virágok, de a csokoládék, édességek és egyéb ajándékok piacát is. Összességében elmondható, hogy május első vasárnapja egyetlen ágazat számára kiemelkedően fontos: mégpedig a virágárusoknak, akik a forgalmuk jelentős hányadát a nőnap és a mindenszentek mellett az anyák napja az év egyik legjelentősebb virágforgalmat hozó alkalma.

Hogy mi a helyzet a vágtató hazai inflációban a virágárakkal, az már nőnapon kiderülhetett nagyjából. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a virágok és dísznövények ára 2022 januárja és 2023 januárja között 22,6 százalékkal emelkedett, de a kereskedők inkább 30-40 százalékos drágulásról beszélnek.

Akkor Treer András, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnökségi tagja arról beszélt, hogy a drágulás tekintetében elég nagy a szórás a piacon. Minden virágkereskedő másképpen áraz, a kisebb virágárusoknak például erős konkurenciát jelent a nagyáruházak nyomottabb árú kínálata. Ugyanakkor a túlárazás is veszélyes lehet, a vásárlók elvesztésével járhat a szakember szerint.

A Pénzcentrum most megnézte, milyen kínálattal, akciókkal álltak elő a hazai boltláncok anyák napja alkalmából. Ha a teljes akciós kiadványt el szeretnéd olvasni, kattints a linkekre!

Robbannak a leárazások

Az Aldiban a hétszálas rózsacsokor 1099 forintba kerül, 9 szál tulipánért pedig 1199 forintot kérnek. Kétféle anyák napi csokorral is készültek, a kicsi 1699, a nagy pedig 2799 forintba kerül. Akad még vegyes virágcsokor is 1499-ért, vagy mezei szegfű csokor 1199 forintért. Cserepes virágokból sem kicsi a választék: kínálnak az újságban mini orchideát 2699 forintért, rózsát "dekoratív kaspóban" 2999-ért. A korallvirág 1299 forintba kerül, a "virágzó növény" pedig 1999-be. Ezek mellett még számos cserepes virág van a kínálatban, érdemes körülnézni!

Az Auchanban a cserepes rózsa 1690 forintba kerül, de van liliom is 1990-ért, fokföldi ibolya pedig 999 forintért. Aki valami különlegeset szeretne ajándékozni, annak kedvére lehet a lepkeorchidea 11 990 forintért. A virágok mellett még kozmetikumokat és parfümöket is leáraztak anyák napja alkalmából. Anyának és nagyinak is lehet "emlékek ajándékba" könyvet venni 2999 és 3299 forintért, illetve számos más anyák napjához kapcsolódó könyv és kiadvány is várja a vásárlókat.

A Penny az édesség-vonalra erősített rá: 125 gramm konyakmeggy 1099 forintba kerül - csak nehogy a jogsi bánja, Cili néni... De akciós még az After Eight csoki is, 200 gramm 1449 forintért kapható. 1999-ért van 800 gramm vegyes sütemény is a vendégváráshoz, illetve kínálnak még Cafe Frei őrölt desszertkávét is, 200 gramm 1099 forintba kerül. A virágok közül akciós a korállvirág, az orchidea és a kála is, 1099 és 2999 forint közötti összegért lehet őket megvenni. Ha pedig valaki alkoholt venne az édesanyjának, az is talál magának való akciót: 1899 és 4849 forint közötti áron kínálják a külöféle likőröket, de van tokaji aszú is 3499-ért.

Fellapozva a Lidl akciós újságját elénk tárul, hogy bizony

újabb akciót vont vissza a boltlánc: most a 999 forintért meghirdetett cserepes rózsa kerül ki a kínálatból, elmondásuk szerin minőségi hiba miatt.

Kárpótlásul viszont további 10 százalék kedvezményt adnak a cserepes virágokra. Így a cserepes leadner 2999 forintba kerül, az anyák napi kosár 1999-be, az orchidea pedig 3999 forintba. A tulipán vagy rózsacsokrot 999 forintért lehet megvenni, és vannak különböző virágzó növények, díszcsomagolásban, 3333 forintért. A másik nagy Lidl-különlegesség a szív alakú fánk, aminek darabja 279 forintért kapható, emellett különböző édességeket, jégkrémeket is alkoholos italokat is leakcióztak nőnap alkalmából.

A Tescóban klubkártyával féláron adják a Merci desszertet, úgy csak 1370 forintot kell érte fizetni, szintén kártyával 799-be kerül egy csokor tulipán. A cserepes liliom 3799 forintba kerül, de van korallvirág is 999-ért, illetve azálea 2599 forintért. Ezekhez passzoló kaspót 999 forintért lehet venni, ha van Tesco-kártyánk. Szintén a plasztikkal egy Raffaello desszert 1439 forintba kerül, a Toffifee 1699-be, egy doboz After Eight pedig 1235-be.

A Sparban és az Intersparban 1499 forintba kerül a Merci desszert, ha van Supershop kártyánk, és a Milka desszertet is 799 forintért lehet megvenni. Van Lindor desszert is 1699-ért, de anyák napi bögrét is árulnak 1199 forintért, és van anyák napi párna is 2999-ért. Anyáknapi korallvirág 999 forintért kapható, de van hortenzia 3199-ért, és virágmix 4499 forintért is.