A Titanicról jöhet a jövő csúcsbefektetése? Már most elképesztő pénzt ér

Egy rekordösszegért elárverezett aranyóra története ismét felhívja a figyelmet a Titanic tragédiájának és örökségének tartós vonzerejére - közölte a CNN.

John Jacob Astor IV, a Titanic utasai között tartózkodó és a hajótörés idején a leggazdagabbnak számító Astor család tagjának aranyórája egy árverésen 1,175 millió fontért (körülbelül 1,485 millió dollár) talált gazdára. Ez az összeg jóval meghaladta az előzetesen várt 100 000-150 000 fontos becsült értéket, tízszeres túllicitálással. Andrew Aldridge, a Henry Aldridge and Son aukciósház ügyvezető igazgatója szerint ez az eladás új világrekordot jelent a Titanic-emléktárgyak piacán.

John Jacob Astor IV tragikus sorsa ismert; ő és körülbelül 1500 másik ember vesztette életét a Titanic jéghegynek ütközése következtében bekövetkező süllyedésekor 1912-ben. Felesége, Madeleine viszont túlélte a katasztrófát. Az említett aranyóra mellett több más tárgyat is értékesítettek az angliai Henry Aldridge and Son által szervezett árverésen. Ezek között volt egy utazótáska is, amelyben a zenekarvezető által játszott hegedűt tárolták, valamint egy zsebkönyv, ami a Titanic útvonalait dokumentálta.

Astor zsebóráját megelőzően a legmagasabb összegért eladott, a Titanichoz köthető tárgy egy hegedű volt, amelyet ugyanezen az árverési háznál adtak el 2013-ban mintegy 1,1 millió fontért (akkori árfolyamon közel 1,7 millió dollár). Aldridge kiemelte, hogy ezeknek az egyedi történelmi tárgyaknak az értékesítése nem csak jelentőségüket mutatja be, hanem azt is jelzi, hogy mennyire élénk az érdeklődés a Titanic története és annak utasai iránt.

Az óra Astor személyes tárgyai között volt, amikor megtalálták holttestét. Ezen kívül arany mandzsettagombokat, gyémántgyűrűt, pénzt és egy zsebkönyvet is találtak nála. Ezeket később fiának, Vincent Astornak küldték, aki helyrehozatta az órát. Vincent aztán 1935-ben ezt a tárgyat eljandékozta. A Dobbyn család egészen az 1990-es évek végéig megőrizte ezt az órát, majd azt árverésre bocsátották, ekkor egy neve elhallgatását kérő amerikai gyűjtő vette meg. Az eltelt időszakban több múzeumban is kiállították ezt az órát, Aldridge szerint ezáltal milliók láthatták már ezt a különleges darabot.