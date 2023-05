Új kedvenc autója van a magyaroknak, berobbant a Tesla is: nagy válozás érik a kereskedésekben?

Visszaesett a forgalomba helyezett autók száma Magyarországon áprilisban. A friss adatok szerint ebben az évben összességében 38 091 személyautó kapott magyar rendszámot április végéig, ami minimálisan, 0,8 százalékkal több, mint 2022 első négy hónapjában volt. Megnéztük, mi most a magyarok kedvenc autója.

8549 személyautó állt forgalomba Magyarországon áprilisban, ami 6 százalékkal elmarad a tavaly áprilisi adattól - derült ki a Datahouse adataiból. A 2021. áprilisi adatokhoz képest már több mint 2000 darabos az elmaradás, azaz 19 százalékos.

Ebben az évben összességében 38 091 személyautó kapott magyar rendszámot április végéig, ami minimálisan, 0,8 százalékkal több, mint 2022 első négy hónapjában volt. Ám 2021 azonos időszakához képest már igen tetemes, 10,9 százalékos a mínusz.

Ami a márkaversenyt illeti, az áprilist a Toyota húzta be 1108 darabbal, mögötte 956-al a Skoda a második, a korábbi nagy közönségkedvenc Suzuki pedig a harmadik helyen áll 818 forgalomba helyezéssel. A top 10-ben ott van még a Ford, a KIA, a Volkswagen, a Mercedes, a BMW, a Dacia és a Hyundai is.

Az egész éves összesítést nézve szintén a Toyota vezet az első négy hónapban, 5416 forgalomba helyezéssel. Mögötte jóval lemaradva, 3234 darabbal a Skoda áll, utána a Ford (2996) és a Volkswagen (2984) áll. A Suzuki 2023 eddig eltelt hónapjait nézve csak az ötödik 2977 darab forgalomba helyezéssel. De a harmadik helyért elég szoros a verseny.

Ha a forgalomba helyezett volumenek változásait nézzük, akkor az idei év legnagyobb nyertese a Tesla, amely majdnem 230 százalékkal több kocsit regisztált a tavalyi április végi álláshoz képest - dübörög a pesti hivatalos márkakereskedés, érdeznek az autók a berlini gyárból is. 40 százalék felett nőttek a Fiat és a Mazda számai is, illetve a Skoda is 35 százalék pluszban zárt.

Viszont a Suzuki nagyon visszaesett a tavalyi teljesítményéhez képest, több mint 41 százalékkal kevesebb autójuk állt forgalomba az idei első négy hónapban 2022 azonos időszakához képest. 10 százalék felett csökkentek még a Mercedes, a Nissan és a Ford forgalomba helyezései is.

Ez most a magyarok kedvenc autója

A toplistából megnéztük azt is, hogy négy hónap után hogy áll a modellek versenye. Mint kiderült, bár összességében a Toyota vezet, de a legnagyobb számban forgalomba helyezett modellt nem ők adták, és nem is a Suzuki. Ugyanis az április végi állás szerint a magyarok kedvenc autója 2023-ban a...

Skoda Octavia, amiből 1552 darab kapott magyar rendszámot.

Második a korábbi közönségkedvenc Suzuki S-Cross, harmadik a KIA Ceed, a negyedik pedig a Ford Tourneo. Az éveken át listavezető Suzuki Vitara az ötödik helyen áll 1150 forgalomba helyezéssel. A top 20-ba a Toyota egyébként 4 modellt is adott.

Ami érdekesség, hogy a 20 legnagyobb számban forgalomba helyezett modell köé bekerült a Tesla Model Y is, a Tourneo mellett pedig ott a nagycsaládosok másik kedvence, a Dacia Jogger is.

Címlapkép: Skoda Storyboard