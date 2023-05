Így tényleg pikk-pakk meggazdagodhat az ember? Bárkinek működhet ez az ősi trükk

Nemrég jelent meg a Netflixen a How to get rich (Hogyan legyünk gazdagok) című sorozat, amit Ramit Sethi pénzügyi tanácsadó és író vezet. A téma pedig roppant egyszerű: hogyan érjük el pénzügyi céljainkat anélkül, hogy csak halmoznánk a tartozásainkat és közben megengedhessük magunknak azt a luxust, hogy félre is tudjunk tenni valamennyi pénzt. De vajon az amerikai tanácsadó tippjei Magyarországon is megállják a helyüket? Egyáltalán mit jelent pontosan az, hogy gazdagság? Ezeknek a kérdéseknek járt most utána a Pénzcentrum.

Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mit is jelent pontosan nekünk a gazdagság? Az, hogy marad a kártyánkon pénz a hó végén? Hogy saját ingatlanunk lehet? Vagy, hogy kedvünkre utazhatunk és költekezhetünk? Ezekkel a kérdésekkel kezdődik a Netflix új pénzügyi sorozata, a How to get rich, ami abban kíván segíteni, hogy mégis hogyan kommunikáljunk a pénzügyekről, illetve ez pontosan kinek mit is jelent igazából.

Ramit Sethi pénzügyi tanácsadó a műsor során több élethelyzetet is körüljár: van szó az akaratlan pénzügyi abúzusról, ahol megfordultak a szerepek, láthatunk párokat, akik képtelenek félretenni az álmaikra, de olyanokat is, akik megvették a mindenki által hőn áhított házat, de képtelenek fenntartani azt. Sőt, olyannal is találkozhatunk, akinek alapvetően végtelen mennyiségű pénze lenne, mégse képes azzal gazdálkodni és havonta milliókat költ el ruhákra. És bár a sorozat főleg amerikaiakkal foglalkozik, így magyar szemmel sokszor sokkoló, hogy az ottani alsó középosztály képtelen a szerintünk óriási fizetéssel gazdálkodni, mégis rengeteget tanulhatunk a sorozatból mi is.

Ugyanis Ramit Sethi olyan problémákkal foglalkozik, amikkel mi is nap mint nap szembesülhetünk, és olyan megoldásokat kínál, amiket – ha nem is pontosan úgy, ahogyan azt egy havi másfél millió forintos fizetésű ember megteheti – mi is könnyedén beilleszthetünk a mindennapjainkba. Most ezeket az ötleteket szedtük össze a teljesség igénye nélkül a Netfilx új sorozata alapján.

Először a hiteleinket törlesszük

Ahogyan már a Pénzcentrum spórolási tippjei között is többször olvashattuk, úgy Rami is azt hangsúlyozza a sorozatban végig, hogy ha több tartozásunk van, akkor igyekezzünk a lehető legkisebbet először törleszteni, és csak utána a nagyobbakat. A sorozatban például az egyik párnak fejenként 7-8 hitelkártyája, és több millió dolláros diákhitel tartozása volt, miközben a céljuk egy saját otthon megvétele volt, hiszen ők ebben látták a gazdagságot. Mindketten alapvetően jól kerestek (közel egy millió forintnak megfelelő összeget havonta) azonban a hitelkártyatartozásuk hatalmasra nőtt, miközben a diákhitelüknek is csak a minimum törlesztőjét fizették.

Az első dolog, amit ebből tanulhatunk, hogy fölösleges ennyi hitelkártyát tartani, sőt a legtöbb esetben – főleg, ha nem tudjuk azt megfelelően használni – akár még egyet is. A kártyáikat nem tudták ugyanis megfelelően fizetni, így irdatlan kamattal nőtt folyamatosan a tartozásuk. Rami tanácsa alapján azokat a hiteleket, amiket ki tudtak fizetni azonnal rögtön ki is fizették ezért, és megszüntették a kártyákat szépen sorjában. Ezzel leszámoltak a tartozásaik egy részével, illetve a banki díjaktól is elköszönhettek.

A pénzügyi tanácsadó egyik résztvevőnek sem mondta azt soha, hogy ne költsenek magukra, azaz ne vegyék meg azt a táskát, vagy cipőt, amire vágynak. Egyetlen egy dolog az volt, hogy gondolják végig, hogy ha egy több tízezer forintos kiegészítőre van pénzük, akkor miért nincs a hitelük törlesztésére? Ezt a kérdést pedig bárki felteheti magának, aki rendelkezik diákhitellel: a kötelező törlesztő árát még csak-csak beleszámoljuk a költségvetésünkbe, azonban az előfinanszírozás már nem jut eszünkbe. Vagy akár az, hogy félretegyünk valamire, legyen az egy saját ingatlan vagy egy nyugdíjalap.

Tényleg szükségünk van saját lakásra?

Az egyik legérdekesebb kérdés, amit Rami feltesz a sorozatban az az, hogy tényleg kell-e mindenkinek saját ingatlan. Állítása szerint ő például kifejezetten a bérlés híve, hiszen számára és a családja számára is fontos a mobilitás, de több érvvel is alátámasztja azt, hogy miért nem jó ötlet bizonyos életszakaszokban házba fektetnünk a pénzünket.

Először is, a pénzügyeink rendbetétele nélkül az önrészt nem tudjuk előteremteni, ráadásul, ha nem keresünk olyan jól rosszabbak a lehetőségeink is. De ezt félretéve sem biztos, hogy kifizetődő. A jelenlegi kamatok mellett ugyanis már koránt sem tudunk annyit, vagy nem sokkal többet fizetni a hiteltörlesztőért, mint egy albérletért teszem azt. Ráadásul egy saját otthonnak mindig vannak fenntartási költségei is. Az egyik szereplő álma például az volt, hogy legyen egy saját lakása, amit 21 évesen hála sikeres sportkarrierjének meg is engedhetett magának. Azonban a bevételei jócskán lecsökkentek és minden pénzét a lakásba ölte, amit be még be tudott rendezni a hitelből és a tartalékjaiból, azonban a törlesztésre és a lakás karbantartására már nem maradt pénze.

Így ott maradt egyedül egy rossz vízvezetékkel, ami miatt csak hidegvízben tudott fürödni. Rami azt ajánlotta neki, hogy gondolja át, hogy tényleg szükséges-e neki a saját ingatlan, vagy esetleg jobban járna-e, ha inkább albérletbe menne. Végül a lány nem adta el a lakását, hanem inkább zuhanyzott tovább a hideg vízben, azonban az okokat érdemes mindenkinek megfontolni.

Tényleg annyira fontos egy saját ingatlan, hogy életünk végéig súlyos pénzeket fizessünk a bankoknak, vagy érdemes inkább kivárni?

A saját lakás kérdése több esetben is előfordult, volt aki rendelkezett 2 millió dollárnyi ingatlannal, amit végül el is adott és a pénzét inkább befektette, miközben albérletet keresett magának. De több párnak is a saját ingatlan volt az ára, azonban a legnagyobb konfliktust sose ez a közös cél szüli.

Beszéljünk a pénzről

A How to get rich-ben több pár is elmondta a problémáit, ráadásul minden korosztályból: voltak 6 éve házasok két kisgyerekkel, míg másoknak a gyerekei már felnőttek, megint mások pedig éppen az esküvőjükre készültek. Ezekben az élethelyzetekben pedig mind-mind különböző problémákkal szembesülünk, de az mindegyik esetben egyértelmű volt, hogy a pénzügyekről még egy alapvetően jól működő kapcsolatban is nehéz beszélni.

Az egyik házaspárnak például két kisgyereke van, akikkel rendhagyó módon az alapvetően mérnökként dolgozó apuka maradt otthon, miután a feleség jobban keresett ingatlanosként. Azonban akárhányszor a pénz szóba jött náluk a válás szélére sodródtak. Ráadásul miközben egy kenyérkereső volt a családban külön kasszán éltek, így a férj csak némi zsebpénzt kapott, ráadásul arról is centre pontosan be kellett számolnia, hogy mire költi el. A megoldás végül ebben az esetben egészen egyértelmű volt: mindketten elkezdtek inkább dolgozni, és kerestek egy bébiszittert. Amit azonban megtanulhattunk tőlük az az, hogy mindenképpen érdemes a pénzről beszélni és közös célokat felállítani. Különben nem fog működni se a kapcsolat, de semmi alapvetően.

Egy másik, esküvő előtt álló pár esetében már mindketten dolgoztak alapvetően, azonban a férfi háromszor annyit keresett, mint kedvese, azonban mindketten ugyanannyit tettek bele a közösbe. Ez pedig érthető módon nem kifizetődő, hiszen ebben az esetben az egyik fél lenullázza magát a hó végére és egy centet se tud félretenni, miközben a másiknak bőven marad pénze. Így megszűnik az egyenlőség.

Azt persze Rami ebben az esetben sem akarta meghatározni, hogy hogyan osszák el a pénzüket, vagy legyenek egy kasszán mindenképpen – bár az összes hasonló esetben jelezte, hogy szerinte az a legkézenfekvőbb megoldás –, de jelezte, hogy ez a megoldás távol áll a jótól.

A fent említett pénzügyi kérdések pedig csak a legalapvetőbbek, amikkel a sorozat foglalkozik: kitér még többek között arra, hogy mibe érdemes befektetni, milyen portfoliót érdemes összeállítani, illetve a nyugdíjtakarékosságról is szó esik sok minden más mellett. Éppen ezért, ha másért nem is, de egy pénzügyi tanácsadó tippjeiért mindenképpen érdemes belenézni a sorozatba.