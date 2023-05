Hatalmas tabu dőlt meg: így lehet kaszálni a genderelmélettel az üzleti életben

"Az egyenlő bánásmód (a férfiak és a nők között - a szerk.) és a befektetői sokszínűség előmozdítása nem csak azért fontos, mert támogatja a társadalmi igazságosságot és a gazdasági fejlődést, hanem azért is, mert véleményem szerint elősegíti a hatékonyabb és stabilabb pénzügyi piacokat is" - vallja Toplenszki Réka. A Brancsközösség.hu társalapítójával és az IFUA Horváth & Partners tanácsadójával a jellemzően férfiak uralta befektetések világáról, illetve arról is beszélgettünk, hogyan tudják a nők a női családi szerepüket és a nőiességről alkotott képüket ujraértelmezni. Az eredetileg 4 fősre tervezett interjúnk korábbi részét ide kattintva olvashatod el, melyben Verő Barbara (angyalbefektető, Future Proof Consulting társalapító), Tarczali Patrícia (Future Proof Consulting társalapító, startup ökoszisztéma tanácsadó), és Kozma Andrea válaszolt ugyanezen kérdésekre.

Pénzcentrum: Felmérések igazolják, hogy bár a női befektetők száma egyre nő, ugyanakkor a befektetések világára továbbra is a férfidominancia jellemző. Mit gondolsz, fontos lenne a hangsúlyosabb diverzitás a befektetői szférában is?

Toplenszki Réka: Igen, véleményem szerint fontos lenne a hangsúlyosabb diverzitás a befektetői szférában is. Ahhoz azonban, hogy a diverzitás hatékony legyen és a befektetői világban is megmutatkozzon, a szervezeteknek és a befektetőknek is tenniük kell: szem előtt kell tartani a különböző társadalmi csoportok reprezentálását, a nőket és a kisebbségi csoportokat mentorálni, oktatni és támogatni kell, hogy megismerjék a befektetési lehetőségeket és a pénzügyi világot. Az egyenlő bánásmód és a befektetői sokszínűség előmozdítása nem csak azért fontos, mert támogatja a társadalmi igazságosságot és a gazdasági fejlődést, hanem azért is, mert véleményem szerint elősegíti a hatékonyabb és stabilabb pénzügyi piacokat is.

Mi lehet a magyarázat arra, hogy bár jóval kevesebben vannak a női befektetők a kockázatitőke-piacon, azonban több kutatás is azt jelzi, hogy a realizált hozamok tekintetében jobban teljesítenek a férfi társaiknál?

Szerintem ez több tényezőre is visszavezethető. Egyik magyarázat lehet, hogy a kutatások szerint a női befektetők óvatosabbak a befektetői döntéseikben és kevésbé hajlamosak nagy kockázatot vállalni. Ennek eredményeként a portfóliójuk kevésbé ingadozik és kevésbé érinti őket a piaci ingadozásokból eredő veszteség. Emellett a nők hajlamosabbak talán hosszú távon gondolkodni és tervezni, így az általuk kiválasztott befektetések általában hosszabb távon stabilabbak és kiszámíthatóbbak lehetnek, amivel képesek maximalizálni a hozamokat és minimalizálni a kockázatokat. Közre játszhat az is- történelmi és társadalmi okokra visszavezethetően -, hogy a nők kevesebb befektetési lehetőséggel is rendelkeznek a kockázatitőke-piacon, ezért kénytelenek alaposabban kiválasztani az általuk támogatott projekteket. A szűkös források és a szigorúbb befektetési szűrők miatt a női befektetők így azokra a projektekre koncentrálnak, amelyeknek magasabb az esélye a sikerre és a nagyobb hozamra. De természetesen a befektetési hozamokat sok tényező befolyásolja és általánosítani semmiképpen nem érdemes az összes női és férfi befektetőre vonatkozóan.

Sztereotípiaként él a női befektetőkkel kapcsolatban, hogy kockázatkerülőbbek férfi társaiknál. Mennyire igaz rád ez a "biztonsági játékos" szemlélet a befektetéseidet illetően, illetve jelenthet-e előnyt ez a realizált hozamok tekintetében?

Számos kutatás vizsgálta már a női és a férfi befektetők kockázatvállalási hajlandóságát. Például a Credit Suisse, vagy a Warwick-i Egyetem és a Barclays Bank által elkészített kutatás is azt az eredményt mutatta, hogy a nők általában kockázatkerülőbbek és inkább hajlamosak biztonságosabb befektetési lehetőségeket választani. Emellett viszont az is kirajzolódott, hogy a nők által választott befektetések általában stabilabbak és jobban teljesítenek. A biztonsági játékos szemléletnek lehetnek előnyei a befektetések tekintetében. Az óvatosabb hozzáállás a befektetések kiválasztásakor csökkentheti a kockázatot, így hosszú távon jobb hozamokat eredményezhet. A női befektetők általában kitartóbbak és kitartóan tartják a befektetéseiket is, ami hosszú távú stratégia szempontjából szintén előnyös lehet. Szóval a statisztika alapján, valóban nem „csak” sztereotípiáról beszélhetünk, létezik különbség a női és a férfi befektetők között. A gender kérdés mellett viszont az is fontos szempont, hogy kinek a pénzét kockáztatja a befektető, ez eltérítheti a befektetési döntést több irányba is. Általánosítani semmiképpen nem lehet, minden befektetőnek az egyéni befektetési célok és kockázati tolerancia alapján kell a döntését meghoznia.

Amennyiben a kockázatitőke-piacon belül kizárólag a közösségi finanszírozásokra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a női alapítású startupok sokkal sikeresebbek, több tőkét tudnak bevonni a crowdfunding kampányokon keresztül. Mi lehet ennek az oka, miért teljesítenek a nők ennyire jól ezen a részpiacon?

Az eddigi tapasztalatok alapján azt gondolom, hogy a közösségi finanszírozás piacán a start-upperek és a befektetők közötti kapcsolat alapvetően más, mint a hagyományos kockázatitőke-piacon. A kampánygazdák személyes kapcsolatokon, baráti és családi körön keresztül szereznek elsősorban finanszírozást a crowdfunding esetében, ami egyfajta bizalmi alapra épül. Ez a személyes környezet a nők számára előnyös lehet, mert az ő kommunikációs stílusuk és személyes kapcsolataik jobban megfelelhetnek a közösségi finanszírozás során szükséges kommunikációs stílusnak. Az is elképzelhető, hogy a közösségi finanszírozási platformok maguk is előnyösebbek a női vállalkozók számára, mert lehetővé teszik számukra, hogy a hagyományos finanszírozási forrásoknál alacsonyabb kockázattal és költséggel szerezhessék meg a szükséges tőkét. Emiatt lehet, hogy nagyobb számban képviseltetik magukat, így több a sikeres „női” tőkebevonás is. Szívesen olvasnék ezzel kapcsolatban statisztikai eredményeket.

Toplenszki Réka, a Brancs Közösség egyik tulajdonosa (Fotó: Stiller Ákos)

Mit gondolsz, van egyértelmű különbség a befektetői szempontrendszerekben attól függően, hogy nőkről vagy férfiakról beszélünk? Ha igen, melyek ezek az eltérési pontok, és milyen előnyt jelenthetnek?

Lehetnek, ahogy a korábbi kérdések kapcsán is már érintettünk párat. Jelentkezhet a különbség a befektetési célokban és azok időtartamában, a döntéshozatal esetében a megfontoltságban. A nők szerintem kevésbé hajlamosak a tőkeáttétel használatára, kevésbé vesznek fel kölcsönöket, hogy nagyobb hozamot érjenek el és a diverzifikáció is nagyobb hangsúlyt kaphat a befektetési döntéseiknél.

Amikor befektetéseket keresel, mi az, ami szerinted az ötleten/terméken túl a legfontosabb egy vállalkozásban vagy magában a csapatban? Van olyan, amit nőként jobban észreveszel, például a holisztikus megközelítés miatt?

Az ötlet és a termék mellett az egyik legfontosabb tényező egy vállalkozás értékelésekor a csapat összetétele. Az együtt dolgozó emberek képességei, az összhang a csapatban, az elkötelezettség és az innovatív szemlélet mind-mind kritikus szerepet játszanak egy vállalkozás sikerében. Női befektetőként a holisztikus megközelítés valóban fontos lehet, mivel mi nők, talán gyakran többet figyelünk a kapcsolatokra, az emberi tényezőkre, amikor befektetési döntéseket hozunk. A csapat szervezeti kultúrája, a munka-magánélet egyensúlya és a csapatban dolgozó emberek sokszínűsége is fontos szempont, azonban nem csak a női befektetők értékelik ezeket a tényezőket. A férfi befektetőknek is nagyon fontosak ezek az elemek, valószínűleg a különbség abban lehet, hogy ki, hogyan rezonál rájuk.

Melyek azok a trendek, akár Magyarországon, akár a nemzetközi piacon, melyekben befektetőként te komoly növekedési potenciált látsz?

Számos trend körvonalazódott az elmúlt években a befektetési piacon, amelyek növekedési potenciállal kecsegtetnek. Ilyenek a szívemhez közel álló „zöld befektetések” a fenntarthatósághoz kapcsolódó megoldások, ide tartoznak a technológiai innovációk, mint az AI, IoT, amelyek számos iparágban változást hozhatnak a jelenlegi működéshez képest. Az egészégügyi innovációkat és azokat a fogyasztói trendeket is ide sorolnám, amelyek az egészségünk megőrzésére irányulnak, ezek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak mostanában. A felsoroltak inkább megoldások, iparágak. Ezektől függetlenül, bármilyen ötletről is van szó én abban nagyon hiszek, hogy a felgyorsult világunkban szüksége van az embereknek a kapcsolódásra. Arra, hogy valahová tartozni tudjanak, hogy közösséget alkossanak, hogy inspirálják egymást, hogy ötleteljenek és hogy ezáltal, közösen, együttes erővel érjenek el nagy teljesítményeket.

Toplenszki Réka, a Brancs Közösség egyik tulajdonosa (Fotó: Stiller Ákos)

Van-e olyan terület, ami bár jól prosperál, női befektetőként te mégis inkább távol maradsz tőle? Melyek ezek a kizáró okok?

Mint általános szabály, nincs olyan terület, amely teljesen tabu lenne a női befektetők számára, és amelyet teljesen el kell kerülniük. Személy szerint, ha az adott terület vagy iparág etikailag aggályos üzleti gyakorlatot folytat, pl. környezetszennyezés, vagy emberi jogi jogsértéseket követ el, akkor azok lekerülnek a listámról. Illetve, ha a csapat és az ötlet nem egyezik az értékrendemmel, abban az esetben is a tartózkodásra szavazok.

A férfi döntéshozók gyakran úgy gondolják, hogy az üzleti életben nincs helye az érzelmeknek és a szenvedélynek. Mit gondolsz, tényleg csak hideg fejjel lehet befektetési kérdésekről dönteni?

Az érzelmek és a szenvedély szerintem nagyon is fontosak lehetnek az üzleti életben, de azokat az okos döntések meghozatalában kell használni. Az érzelmek segíthetnek abban, hogy az ember kreatívabb és innovatívabb megoldásokat találjon, az intuíció pedig segíthet a lehetőségek időben történő felismerésében. Ugyanakkor a döntéshozatal során fontos az érzelmi kiegyensúlyozottság, hogy ne hagyjuk, hogy az érzelmeink elvakítsanak vagy eltorzítsák az objektív tényeket. Az üzleti életben tehát fontos az érzelmek és az értelem egyensúlya, és a legjobb eredményeket azok a befektetők érhetik el, akik képesek a kettőt összeegyeztetni.

Olvasd el az eredetileg 4 fősre tervezett interjúnk korábbi részét itt:

Fotók: Stiller Ákos