Hatalmas elismerést kapott a neves magyar egyetem: nem tud kiszorulni a legjobbak közül

A Szegedi Tudományegyetem továbbra is a világ legjobb egyetemei között szerepel a Times Higher Education szakterületi rangsorain. A legfrissebb értékelések alapján az SZTE, Magyarországon egyedüliként, minden THE szakterületi kiválósági listán szerepel.

A Times Higher Education (THE) 2025. január 22-én publikálta legfrissebb szakterületi rangsorait. A listákat az összesített világranglistáéhoz hasonló szempontok alapján állítják össze, 16 indikátor mentén, öt fő kategória szerint. Az oktatási és kutatási környezet, a kutatások minősége (ezen belül például a kutatások hatása, a tudományos közlemények idézettsége), a tudástranszfer-indikátorok (ipari bevételek, szabadalmak száma), valamint a nemzetközi orientáció alapján mérték a felsőoktatási intézmények teljesítményét, diszciplínánként eltérő súlyozásokkal.

A frissen megjelent tudományterületi listák összeállításakor az előző évekhez hasonlóan 11 szakterületen közölte értékelését a THE. A Szegedi Tudományegyetem – Magyarországon egyedüliként – mindegyik kiválósági listában szerepel, miután idén bekerült a jogi, a műszaki és a társadalomtudományi rangsorokba is.

A hazai egyetemek között mindegyik területen dobogós pozíciót foglal el az SZTE (jellemzően megosztott helyezések): első lett magyar viszonylatban a jogtudományok, második a bölcsészettudományok és művészetek, a neveléstudományi, pedagógus- és tanárképzési, a műszaki, az élettudományok, a pszichológia, harmadik a gazdaságtudományok, az informatikatudomány, az egészségtudományok, az élettelen természettudományok, a társadalomtudományok területeken.

A Tisza-parti universitas THE szakterületi rangsorban elért nemzetközi eredményei:

301+ Law (jogtudományok)

501-600 Education Studies (neveléstudományok, pedagógus- és tanárképzés)

501-600 Medical & Health (egészségtudományok)

501-600 Psychology (pszichológia)

601+ Arts and Humanities (bölcsészettudományok és művészetek)

601-800 Life Sciences (élettudományok)

601-800 Social Sciences (társadalomtudományok)

801+ Business and Economics (gazdaságtudományok)

801-1000 Computer Science (informatikatudomány)

801-1000 Engineering (műszaki tudományok)

801-1000 Physical Sciences (élettelen természettudományok)

A szakterületi listákon elért eredmények is jól mutatják a Szegedi Tudományegyetem kiválóságát mind az oktatási, mind a kutatási, mind a gyógyítási, mind a harmadik missziós tevékenységei során. E kiválóságot további THE rangsorok is tanúsítják.