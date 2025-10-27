2025. október 27. hétfő Szabina
Corvinus University of Budapest, Hungary
Oktatás

Megjelent a friss toplista: magyar egyetem is van a világ legjobbjai között

Pénzcentrum
2025. október 27. 17:31

Továbbra is a legjobb egyetemek között, Magyarországról egyedüliként szerepel a Corvinus Egyetem a Quacquarelli Symonds nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet nemzetközi kereskedelmi oktatást értékelő 2026-os listáin. A rangsorokba a Corvinus gyakorló szakembereknek szóló executive MBA-képzése, valamint a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakja is bekerült.

Európa 9. legjobbja, globálisan 26. helyezett lett a Budapesti Corvinus Egyetem executive MBA (EMBA) képzése a Quacquarelli Symonds (QS) 2026-os nemzetközi kereskedelmi oktatási rangsorának erre a képzéstípusra vonatkozó kategóriájában, emellett a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakja a 76. lett a mester- és MBA-képzések kategóriában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az október 22-én publikált két listán előzetes válogatás után összesen 30, illetve 106 intézményt értékeltek, Magyarországról mindkét esetben csupán a Corvinust. A rangsorokba egyetemenként csak egy-egy képzés kerülhetett be.

A QS elitlistáin a Corvinus képzései átlag feletti pontszámot kaptak a végzettek elhelyezkedési esélyei és az oktatás újszerűsége kritériumaiban, ezen felül a Corvinus EMBA programjánál kiemelkedett a képzés tartalma, míg a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakja esetében az egyetem iparági kapcsolatainak erőssége is.

Az, hogy a Corvinus ezúttal is a világ legjobbjai között szerepel, egy újabb, nemzetközileg mérvadó visszajelzést jelent a képzéseink iránt érdeklődők számára. Érdemes minket választani, hiszen a Maastrichti Egyetemmel közös, gyakorló szakembereknek szóló EMBA-képzésünk különös hangsúlyt fektet a stratégiai és kritikai gondolkodás fejlesztésére, valamint a gyakorlatias oktatásra. Különösen örülök, hogy a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakunk öt helyet javított a 2025-ös listához képest. A képzésünk kapcsán az itt megszerezhető alapos módszertani ismereteket, az egyéni tanulási utakat és a globális szemléletet emelem ki, amelyet a University College Londonnal közös kettősdiploma-programunk is jól mutat

– mondta Bruno van Pottelsberghe, a Corvinus rektora.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A QS rangsorainak célja, hogy segítse a diákokat abban, hogy megtalálják a tanulmányi és készségfejlesztési céljaiknak leginkább megfelelő képzéseket, a munkaadókat pedig abban, hogy olyan diplomásokat vegyenek fel, akik megfelelnek az elvárásaiknak. Mindkét listára a bekerülés feltétele volt többek között, hogy rangos nemzetközi akkreditációval rendelkezzen az intézmény.

A minősítések során hat szempontot vettek figyelembe: a képzés felépítését (30%), a hírnevét (MBA és mesterképzéseknél 20%, EMBA esetében 25%), a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyeit (15%), az egyetem iparági kapcsolatait (15%), az oktatás innovativitását (MBA és mesterképzéseknél 10%, EMBA-nál 5%) és az egyetemi kutatási eredményeit (10%).

A tematikus executive MBA-rangsorban az első helyre a Cambridge-i Egyetem került, a full-time MBA és mesterképzéseket minősítő listát az Arizonai Állami Egyetem üzleti iskolájának mesterképzése vezeti. A nemzetközi kereskedelmi oktatási listákat 2022 óta teszi közzé a QS, a Corvinus a 2025-ösre került be először ezekre, Magyarországról elsőként.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #egyetem #oktatás #felsőoktatás #képzés #nemzetközi #rangsor #corvinus egyetem #mesterszak

