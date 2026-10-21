2026. október 21. szerda Orsolya
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy üres középiskolai osztályterem készen áll a diákok érkezésére
Oktatás

Ismét iskolák tucatjait fenyegették meg Magyarországon: nagy erőkkel nyomoz a rendőrség

Pénzcentrum
2026. október 21. 12:14

Újabb iskolákat érintő bombafenyegetések miatt intézkednek a rendőrök, ezúttal közel 30 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei és egy budapesti oktatási intézmény került a hatóságok látókörébe. A Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja az eseteket, és azt is, hogy összefügghetnek-e a korábbi fenyegetésekkel. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek a diákok és a pedagógusok biztonságáért.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ismét bombafenyegetések miatt kell intézkedniük a rendőröknek Magyarországon. A rendőrség október 21-i tájékoztatása szerint közel 30 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei és egy budapesti tanintézmény érintett az újabb esetekben. A fenyegető üzenetek egy hírportál e-mail-címére, illetve az egyik fővárosi intézmény saját postafiókjába érkeztek. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendőrök az eddigi protokollnak megfelelően felkeresik az érintett iskolákat, és az intézményvezetőkkel egyeztetve végzik el a szükséges intézkedéseket. Azokban az épületekben, amelyeket már átvizsgáltak, nem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt.  A Nemzeti Nyomozó Iroda azt is vizsgálja, hogy az újabb fenyegetések összefüggésben állhatnak-e a korábbi esetekkel. A nyomozás folyamatban van, az elkövetők kilétéről egyelőre nem közöltek információt.

Kapcsolódó cikkeink:

A mostani esetek előzménye, hogy október 19-én több mint 70 oktatási intézményt érintő fenyegető üzenetek kerültek a figyelem középpontjába. A következő napon több budapesti iskolában is intézkedni kellett, egyes intézményekben rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el. A rendőrség a korábbi fenyegetések ügyében is nyomozást folytat. <

A fenyegetések nemcsak az iskolai munkát zavarják meg, hanem a diákok, a szülők és a pedagógusok biztonságérzetét is próbára teszik. A hatóságok ezért az épületek ellenőrzése mellett az érintett intézmények vezetőivel is egyeztetnek.

Lannert Judit a szülőket és a pedagógusokat is megnyugtatta

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kedden reagált a sorozatos fenyegetésekre. Közlése szerint az oktatási tárca folyamatos kapcsolatban áll a Belügyminisztériummal és Pósfai Gábor belügyminiszterrel, a Klebelsberg Központon keresztül pedig az érintett tankerületekkel is egyeztetnek. 

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A miniszter azt írta, megérti a gyermekekben, a szülőkben és a pedagógusokban kialakult aggodalmat, és arra kérte őket, bízzanak a hatóságok munkájában. Hangsúlyozta, hogy az iskolák átvizsgálását az intézményvezetőkkel egyeztetve végzik, és igyekeznek a lehető legkevésbé megzavarni a tanítást.

Lannert Judit közlése szerint az addigi ellenőrzések során egyetlen érintett intézményben sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt. A miniszter megköszönte a rendőrök, a hatóságok, az intézményvezetők, a pedagógusok és az iskolai dolgozók munkáját is. 

A mostani fenyegetések hátterét továbbra is vizsgálják. A hatóságok egyelőre nem közöltek olyan információt, amely alapján meg lehetne állapítani, ki küldte az üzeneteket, illetve hogy az újabb esetek egyetlen elkövetőhöz vagy szervezett csoporthoz köthetők-e.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #rendőrség #iskola #biztonság #oktatás #bomba #nyomozás #diákok #pedagógusok #borsod-abaúj-zemplén megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:16
15:06
14:59
14:43
14:30
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 21. 13:58 Újabb nyomás alatt a magyar fizetőeszköz: kiderült, mikor cserélhetjük le a forintot
október 21. 10:38 Óriási bejelentést tett a Mol, miközben egyesülhet a Tesla és a SpaceX: felfordulás a tőzsdéken
október 20. 17:34 Durva adóemelés sokkolja a magyar tőzsdét, miközben elszabadult az olajár a piacokon
október 20. 13:40 Hirtelen fordult a szél a piacon: csúnya pofont kapott a forint, elszálltak az energiaárak
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 21.
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 21.
Súlyos csapdába sétálhat, aki így vesz fel lakáshitelt 2026-ban: a szülők is ráfizethetnek, ha segítenek a gyereknek
2026. október 21.
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt: mi az az MNB-ügy, és hová lett a jegybanki alapítványok 266 milliárd forintja?
2026. október 21.
Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne
NAPTÁR
Tovább
2026. október 21. szerda
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Tanév rendje 2026/27: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
2
2 hónapja
Nem várt számla érkezik októberben: akár 100 ezer forintot is elkérhetnek a magyar szülőktől
3
2 hónapja
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
4
3 hónapja
Megjelent az új tanév rendje: fontos változások jönnek az iskolákban, ezt minden szülőnek tudnia kell
5
3 hónapja
Nagyot változik a magyar iskolák vezetése: meglépi a kormány a régóta várt döntést
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 14:59
Forrong Európa: a lakhatás és a megélhetés miatt kell elképesztő tömeggel szembenéznie a kormányoknak
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 14:30
Otthon Start kontra Wekerle Plusz: milliókat bukhat, aki nem lép időben - itt vannak a részletek az új lakáshitelről
Agrárszektor  |  2026. október 21. 14:32
Szennyezett tojás miatt tettek bejelentést: Ukrajnából hozták be