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Ismét iskolák tucatjait fenyegették meg Magyarországon: nagy erőkkel nyomoz a rendőrség
Újabb iskolákat érintő bombafenyegetések miatt intézkednek a rendőrök, ezúttal közel 30 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei és egy budapesti oktatási intézmény került a hatóságok látókörébe. A Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja az eseteket, és azt is, hogy összefügghetnek-e a korábbi fenyegetésekkel. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek a diákok és a pedagógusok biztonságáért.
Ismét bombafenyegetések miatt kell intézkedniük a rendőröknek Magyarországon. A rendőrség október 21-i tájékoztatása szerint közel 30 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei és egy budapesti tanintézmény érintett az újabb esetekben. A fenyegető üzenetek egy hírportál e-mail-címére, illetve az egyik fővárosi intézmény saját postafiókjába érkeztek.
A rendőrök az eddigi protokollnak megfelelően felkeresik az érintett iskolákat, és az intézményvezetőkkel egyeztetve végzik el a szükséges intézkedéseket. Azokban az épületekben, amelyeket már átvizsgáltak, nem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt. A Nemzeti Nyomozó Iroda azt is vizsgálja, hogy az újabb fenyegetések összefüggésben állhatnak-e a korábbi esetekkel. A nyomozás folyamatban van, az elkövetők kilétéről egyelőre nem közöltek információt.
A mostani esetek előzménye, hogy október 19-én több mint 70 oktatási intézményt érintő fenyegető üzenetek kerültek a figyelem középpontjába. A következő napon több budapesti iskolában is intézkedni kellett, egyes intézményekben rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el. A rendőrség a korábbi fenyegetések ügyében is nyomozást folytat. <
A fenyegetések nemcsak az iskolai munkát zavarják meg, hanem a diákok, a szülők és a pedagógusok biztonságérzetét is próbára teszik. A hatóságok ezért az épületek ellenőrzése mellett az érintett intézmények vezetőivel is egyeztetnek.
Lannert Judit a szülőket és a pedagógusokat is megnyugtatta
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kedden reagált a sorozatos fenyegetésekre. Közlése szerint az oktatási tárca folyamatos kapcsolatban áll a Belügyminisztériummal és Pósfai Gábor belügyminiszterrel, a Klebelsberg Központon keresztül pedig az érintett tankerületekkel is egyeztetnek.
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A miniszter azt írta, megérti a gyermekekben, a szülőkben és a pedagógusokban kialakult aggodalmat, és arra kérte őket, bízzanak a hatóságok munkájában. Hangsúlyozta, hogy az iskolák átvizsgálását az intézményvezetőkkel egyeztetve végzik, és igyekeznek a lehető legkevésbé megzavarni a tanítást.
Lannert Judit közlése szerint az addigi ellenőrzések során egyetlen érintett intézményben sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt. A miniszter megköszönte a rendőrök, a hatóságok, az intézményvezetők, a pedagógusok és az iskolai dolgozók munkáját is.
A mostani fenyegetések hátterét továbbra is vizsgálják. A hatóságok egyelőre nem közöltek olyan információt, amely alapján meg lehetne állapítani, ki küldte az üzeneteket, illetve hogy az újabb esetek egyetlen elkövetőhöz vagy szervezett csoporthoz köthetők-e.
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