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Oktatás

Megduplázódott a külföldi hallgatók száma Magyarországon: kiderült, mi vonzza őket a hazai egyetemekre

Pénzcentrum
2026. október 21. 09:52

A legutóbbi, 2025/2026-os tanévre vonatkozó adatok szerint már megközelítette az ötvenezret a magyarországi egyetemeken tanuló külföldi hallgatók száma, ami a hazai felsőoktatásban részt vevők 14 százalékát jelenti. Az elmúlt évtizedben csaknem megduplázódott a nemzetközi diákok jelenléte, a bővülést pedig elsősorban az állami ösztöndíjprogramok, a kedvező megélhetési költségek és az orvostudományi képzések töretlen népszerűsége hajtja - tudósított a Népszabadság.

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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a tavalyi tanév őszi félévében 49 458 külföldi diák tanult Magyarországon. Ez a létszám a tíz évvel korábbi, 2015-ös bázishoz képest több mint 23 ezer fős növekedést jelent. A legtöbb hallgató hagyományosan Németországból érkezett (3460 fő), emellett kiemelkedő a szomszédos országokból – Romániából, Szlovákiából és Szerbiából – származó, magyar képzésben részt vevők aránya is.

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Az utóbbi évtizedben a leglátványosabb ugrást az ázsiai hallgatók számában mérték, a kínai diákok létszáma például megháromszorozódott, és meghaladta a háromezer főt, de meredeken emelkedett a bangladesi, az iráni, az indiai és a pakisztáni egyetemisták száma is.

A külföldi hallgatók számának növekedése egy tudatos kormányzati stratégia eredménye, amelynek korábban megfogalmazott célja, hogy 2030-ra 100 ezer nemzetközi diák tanuljon a hazai felsőoktatásban. Ezt a folyamatot erősen ösztönzi az állami finanszírozású Stipendium Hungaricum program, amely a külföldiek tanulmányi és lakhatási költségeit egyaránt támogatja. Míg a program indulásakor, 2015-ben alig több mint ezren vették igénybe a lehetőséget, a 2025/2026-os tanévre ez a szám már megközelítette a 11 ezer főt.

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Magyarország emellett azért is vonzó célpont a fiatalok számára, mert a nemzetközileg elismert egyetemi képzések a nyugat-európai vagy észak-amerikai országokhoz viszonyítva jóval alacsonyabb tandíjakkal és kedvezőbb megélhetési költségekkel párosulnak.

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A tudományágak közül toronymagasan az orvos- és egészségtudományi képzések a legkeresettebbek, amelyeket több mint 13 ezren választottak. Bár az állami ösztöndíjprogramok jelentős vonzerőt képviselnek, a külföldi hallgatók döntő többsége továbbra is fizet az oktatásért, mintegy 70 százalékuk, azaz több mint 37 ezer diák önköltséges formában finanszírozza a magyarországi tanulmányait.

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A kiemelkedő felvételi adatok ellenére az egyetemek nem tudják korlátlanul befogadni a hallgatókat.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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