Ezt gondolja a magyar oktatásról Lannert Judit, a Tisza-kormány új gyermek-és oktatásügyi minisztere

2026. április 24. 15:44

A leendő gyermek- és oktatási miniszterként bemutatott Lannert Judit Magyar Péterrel beszélgetve vázolta fel a hazai oktatás megújításának terveit. A legfőbb célok között szerepel egy új, gyermekközpontú alaptanterv kidolgozása és a tankötelezettség 18 éves korra emelése. Kiemelt feladat továbbá a családi háttérből fakadó hátrányok ledolgozása, valamint a pedagógusok és a segítő szakemberek társadalmi, illetve anyagi megbecsülésének helyreállítása.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, Magyar Péter péntek délután bejelentette, hogy Lannert Judit oktatáskutatót jelöli gyermek- és oktatásügyi miniszternek a májusban felálló új kormányba. Lannert személyében hosszú évek után elsőzör lesz saját minisztere az oktatásügynek.

Lannert Juditról a bejelentésben a leendő miniszterelnök hangsúlyozta, hogy 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel is rendelkezik. A szakember szociológiából PhD fokozatot szerzett korábban.

A bejelentő videóban, melyet Magyar Péter posztolt, Lannert Judittal beszélget. Ebben a videóban Lannert elmondja, milyen feladatokat lát az oktatáspolitikában: szerinte például "a jelenlegi poroszos oktatási rendszer túlságosan megterheli a diákokat".

Lannert Judit szerint a tanulóknak rengeteg tárgyat kell elsajátítaniuk indokolatlanul magas óraszámban, így az iskolák szinte "gúzsba kötve táncolnak". A helyzet megoldásához egy új, szemléletváltó nemzeti alaptantervre van szükség. Emellett elengedhetetlen az ágazat alapos átvilágítása és a költségvetés felülvizsgálata is. Az oktatásban több türelmet és nagyobb mozgásteret kell biztosítani, elfogadva, hogy a hibázás lehetősége a fejlődés természetes része. 

Lannert Judit úgy látja, hogy az ágazatban akadnak gyorsan orvosolható problémák is. A tanárok, a bölcsődei dolgozók, a pszichológusok és az egyéb gyermekvédelmi szakemberek bérezésének rendezésével haladéktalanul meg kell kezdeni a terület társadalmi elismertségének visszaállítását.

Lannert Judit hangsúlyozta, hogy egy sikeres oktatási rendszer az alsóbb társadalmi rétegek felemelésén nyugszik. Magyarországon a diákok iskolai eredményeit jelenleg túlságosan meghatározza a családi háttér és a származás, ezen a tendencián pedig mindenképpen változtatni kell. Hinni kell a hátrányos helyzetű gyerekek képességeiben. A szüleik számára célzott támogatói programokat szükséges kidolgozni, jól bevált nemzetközi minták alapján.

A strukturális átalakítások részeként visszaállítanák a 18 éves korig tartó tankötelezettséget, továbbá felülvizsgálnák a jelenlegi iskolafenntartói modellt.

Noha Magyar Péter jelezte, hogy a tankerületek egy darabig még megmaradnak, az önkormányzatiság szerepének erősítése határozott célkitűzés. Kulcsfontosságú lépésnek nevezte az érdekvédelem és a társadalmi párbeszéd helyreállítását is. A döntéshozatalba szerinte ismét be kell vonni a tanárokat, a szülőket és a diákokat. Szakítani kell az eddigi gyakorlattal, amelyből hiányoztak a valós elemzéseken alapuló oktatásirányítási döntések. A beszélgetés során elhangzott az is, hogy a jövőben ismét elérhetővé tennék az Erasmus-programot a magyar diákok számára.

A leendő tárcavezető kifejezetten kérte, hogy a "gyermek" szó is szerepeljen a minisztérium nevében. Ezzel a lépéssel a gyermekvédelem jelenlegi drámai helyzetére kíván utalni. Példaként a kórházakban hagyott több száz csecsemő esetét említette meg.

Lannert Judittal a harmadik minisztert nevezte meg Magyar Péter egyetlen napon: korábban azt is közölte, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium vezetőjének Vitézy Dávidot, a szociális- és családügyekkel ügyekkel foglalkozó tárca élére pedig Kátai-Németh Vilmost jelöli. Utóbbi személyében a történelem során először lest látássérült minisztere Magyarországnak. 

A Magyar Péter által beígért 16 minisztériumról ezzel már 13-ról tudjuk, kik fogják vezetni. A korábbi bejelentésekről szintén írtunk korábban, ezeket itt olvashatod el:

Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 24.
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
2026. április 24.
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
2026. április 24.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2
1 hete
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
3
3 napja
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
4
1 napja
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
5
3 hónapja
Érettségi 2026: itt vannak a követelmények, fontos időpontok, a jelentkezés menete - Közép és emelt szintű feladatok, megoldások
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 16:02
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 14:23
Most érkezett: bejelentette Magyar Péter az új oktatási minisztert
Agrárszektor  |  2026. április 24. 15:27
Rengeteg ilyen élelmiszer van a boltokban: így tévesztik meg a vásárlókat