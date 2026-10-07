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Nem vicc, ingyen repülőjegyeket osztogat a Turkish Airlines: így lehet igényelni a rendkívüli kedvezményt
Néhány ezer RevPontból is lehet repülőjegyet szerezni a Turkish Airlines mostani akciójában: a Miles&Smiles hűségprogramban már 5000 pontért elérhetők egyes járatok, így akár Kappadókia is megközelíthető kedvezményesen budapesti indulással. A promóció keretében ugyan az adókat és illetékeket továbbra is meg kell fizetni, de a szükséges pontmennyiség a szokásosnál jóval alacsonyabb, ami vonzó lehetőséget jelenthet a Revolut-felhasználók számára.
A Turkish Airlines nagyszerű lehetőséget kínál, most néhány ezer RevPontból valóban lehet utazni repülni, kifejezetten jó ajánlatokkal.
Mint ismert, a Revolut RevPontok 1:1 arányban válthatók be különböző légimérföldekre, amelyek különböző kedvezményeket kínálnak. Ezek közül most a Turkish Airlineshoz kötődő hűségprogram, a Miles&Smiles kínál már 5000 légimérföldtől (azaz 5000 RevPonttól) majdnem ingyen repjegyeket. A mérföldek a repülőjegyekre válthatók be, az adókat és a reptéri illetéket meg kell fizetni, viszont így is rendkívül alacsony az ajánlat - írja a revb.hu.
Budapestről számos desztináció érhető el átszállással amire beváltható, ami fontos, hogy a repülőjegyet 2026. október 5-9. között kell megvásárolni, valamint az utazásnak 2026. október 5. és 2027. április 30. közé kell esne. (Egyes kiemelt időszakok ki vannak zárva ebből: december 17-21., december 24-28., január 2-10., január 21-24. január 28-31., február 4-7, március 5-15, március 25-április 5.)
A promócióban Economy Class, azaz turista osztályon kínál 5000-1000 pont között utakat Törökországból Európába, illetve Európán belül a megjelölt járatokra.
Budapestről közvetlenül elérhető Isztambul, viszont átszállással is lehet foglalni járatot légimérföldekkel. Elérhető például Kappadókia isztambuli átszállással mindösszesen 5000 légimérföldért (plusz adó és illeték).
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Hogyan válthatod be a Revpontokat repülőjegyre?
Először is, ellenőrizd, hogy elérhet-e a járat amit kinéztél légi mérföldekre. Ha nincs, hozz létre egy Miles&Smiles felhasználói fiókot.
A Revolut RevPontok menüben a beváltás menüben válaszd ki a Mérföldek opciót és keresd meg a Turkish Airlinest. A pontok felhasználása gomb után add meg a Miles&Smiles tagsági számod, amely után megadhatod, hogy hány RevPontot váltanál át légimérföldre.
FONTOS! Ha átváltottad a RevPontokat légimérföldre, nincs lehetőség visszaváltani azokat!
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