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Utazás

Nem vicc, ingyen repülőjegyeket osztogat a Turkish Airlines: így lehet igényelni a rendkívüli kedvezményt

Pénzcentrum
2026. október 7. 17:01

Néhány ezer RevPontból is lehet repülőjegyet szerezni a Turkish Airlines mostani akciójában: a Miles&Smiles hűségprogramban már 5000 pontért elérhetők egyes járatok, így akár Kappadókia is megközelíthető kedvezményesen budapesti indulással. A promóció keretében ugyan az adókat és illetékeket továbbra is meg kell fizetni, de a szükséges pontmennyiség a szokásosnál jóval alacsonyabb, ami vonzó lehetőséget jelenthet a Revolut-felhasználók számára.

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A Turkish Airlines nagyszerű lehetőséget kínál, most néhány ezer RevPontból valóban lehet utazni repülni, kifejezetten jó ajánlatokkal.

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Mint ismert, a Revolut RevPontok 1:1 arányban válthatók be különböző légimérföldekre, amelyek különböző kedvezményeket kínálnak. Ezek közül most a Turkish Airlineshoz kötődő hűségprogram, a Miles&Smiles kínál már 5000 légimérföldtől (azaz 5000 RevPonttól) majdnem ingyen repjegyeket. A mérföldek a repülőjegyekre válthatók be, az adókat és a reptéri illetéket meg kell fizetni, viszont így is rendkívül alacsony az ajánlat - írja a revb.hu.

Budapestről számos desztináció érhető el átszállással amire beváltható, ami fontos, hogy a repülőjegyet 2026. október 5-9. között kell megvásárolni, valamint az utazásnak 2026. október 5. és 2027. április 30. közé kell esne. (Egyes kiemelt időszakok ki vannak zárva ebből: december 17-21., december 24-28., január 2-10., január 21-24. január 28-31., február 4-7, március 5-15, március 25-április 5.)

A promócióban Economy Class, azaz turista osztályon kínál 5000-1000 pont között utakat Törökországból Európába, illetve Európán belül a megjelölt járatokra.

Budapestről közvetlenül elérhető Isztambul, viszont átszállással is lehet foglalni járatot légimérföldekkel. Elérhető például Kappadókia isztambuli átszállással mindösszesen 5000 légimérföldért (plusz adó és illeték).

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Hogyan válthatod be a Revpontokat repülőjegyre?

Először is, ellenőrizd, hogy elérhet-e a járat amit kinéztél légi mérföldekre.  Ha nincs, hozz létre egy Miles&Smiles felhasználói fiókot.

A Revolut RevPontok menüben a beváltás menüben válaszd ki a Mérföldek opciót és keresd meg a Turkish Airlinest. A pontok felhasználása gomb után add meg a Miles&Smiles tagsági számod, amely után megadhatod, hogy hány RevPontot váltanál át légimérföldre.

FONTOS! Ha átváltottad a RevPontokat légimérföldre, nincs lehetőség visszaváltani azokat!
Címlapkép: Getty Images
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