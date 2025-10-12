Téli szünet 2025: idén is hosszabb lesz a téli szünet, itt a pontos dátum

Rohamosan közelednek az ünnepek, éppen ezért az év végi pihenés és utazásaink megtervezéséhez nem árt tudni, mikor lesz a téli szünet 2025-ben. Nézzük, mi mindent érdemes tudnunk az iskolai téli szünet megtartása kapcsán: tudd meg, mikor lesz a téli szünet 2025/2026 évében és hány napig tart a tanulók téli pihenőideje! Vajon hosszabb lesz a téli szünet, mint tavaly és az azt megelőző évek során volt?

Cikkünkben annak jártunk utána, mi mindent érdemes tudnunk szülőként és diákként az iskolai téli szünet 2025/26 tanévére vonatkozó megtartásáról. Hány napos lesz 2025 téli szünete, rövidebb vagy hosszabb téli szünet előtt állnak-e idén a magyar diákok? Mikor kezdődik a karácsonyi szünet és melyik lesz 2026 első munkanapja az újévben? A téli szüneten felül mikor lesz az őszi szünet és a tavaszi szünet a tanév során?

Téli szünet 2025/26: mikor kezdődik 2025 téli szünete, meddig tart?

A 2025/26-os tanév rendje szerint a magyar közoktatási intézményekben, azaz az általános- és középiskolákban ugyanabban az időpontban lesz megtartva a téli szünet. 2025 utolsó tanításai napja december 19-e (péntek), 2026 első tanítási napja a téli szünet után pedig január 5-e (hétfő) lesz.

Tehát: a téli szünet 2025/2026 tanévében 2025. december 20-tól 2026. január 4-ig tart összesen 16 napig.

Amennyiben szülőként szeretnénk az iskolai tanítási szünet idejére időzíteni megmaradt szabadságainkat, érdemes áttekintenünk a 2025-ös munkaidő naptárt és ellenőriznünk, mely napok számítanak munkaszüneti napnak, áthelyezett pihenőnapnak vagy szimpla munkanapnak az ünnepek körül.

A fenti naptárban láthatjuk, hogy 2025. december 24-e, szenteste egy szerdai napra esik: az ünnepet sajnos idén sem kapjuk meg extra szabadnapként, helyette áthelyezett pihenőnap lesz, amelyért cserébe december 15-e szombati munkanap. Karácsony első és második napja, avagy december 25-e és 26-a péntekre és szombatra esik, így az idei karácsonyt 5 napos hosszú hétvégével ünnepelhetjük.

Az ünnepi időszakban a karácsonyi hosszú hétvégét követően december 29-e, 30-a és 31-e szilveszter (hétfő, kedd, szerda) sima munkanapnak számítanak, azonban a 2026-os munkaidő naptárból kiderül, hogy az újévet újabb, ez esetben négynapos hosszú hétvégével kezdhetjük. Január 1-je (újév) munkaszüneti nap, 2-a (péntek) pedig áthelyezett pihenőnap lesz, amelyet a következő hétvégén, január 10-én kell majd ledolgozni.

Iskolai téli szünet az elmúlt években: rövidebb vagy hosszabb lesz a téli szünet idén?

Mivel a piros betűs ünnepek elhelyezkedése minden évben befolyásolja a munkaszüneti napok alakulását, joggal merül fel bennünk a kérdés, miszerint az idei 16 napos oktatási szünet a rövidebb vagy a hosszabb téli szünetek közé tartozik-e. Nos, a téli szünet 2024/25 tanévében, azaz tavaly 2024. december 21-től 2025. január 5-ig tartott, összesen 16 napig. Előtte, a 2023/24-es tanév során a téli szünet december 22-én kezdődött és 2024. január 7-ig tartott, 17 napig. A 2022/23-as téli szünet december 22-től január 8-ig tartott, 18 napig.

Összességében elmondhatjuk, hogy bár voltak ennél 1-2 nappal hosszabb szünetek is, az idei téli pihenőidő hossza átlagosnak mondható.

Őszi, nyári és tavaszi szünet a 2025/26-os tanévben

Az oktatási intézmények dolgozói és tanulói életében egy hosszabb nyári szünetet és évszakonként egy-egy rövidebb pihenőidőt tartunk számon, amelyek a következőképp alakulnak:

őszi szünet 2025: október 23-ától november 2-ig tart, időtartama 11 nap lesz (ebben a szünidőben lesznek októberi munkaszüneti napok, illetve októberi szombati munkanap is);

október 23-ától november 2-ig tart, időtartama 11 nap lesz (ebben a szünidőben lesznek októberi munkaszüneti napok, illetve októberi szombati munkanap is); téli szünet 2025/26: ahogy a fentiekben elárultuk, 2025. december 20-tól 2026. január 4-ig tart, időtartama 16 nap;

ahogy a fentiekben elárultuk, 2025. december 20-tól 2026. január 4-ig tart, időtartama 16 nap; tavaszi szünet 2026: a húsvéti szünet 2026. április 2-től április 12-ig tart, időtartama 11 nap;

a húsvéti szünet 2026. április 2-től április 12-ig tart, időtartama 11 nap; nyári szünet 2026: 2026. június 20-tól augusztus 31-ig tart.

Az idei tanév összesen 181 tanítási napból áll: az első tanítási nap 2025. szeptember 1-e (hétfő), az utolsó tanítási nap, azaz a tanév vége pedig 2026. június 19-én (péntek) lesz. A tanítási év első féléve 2026. január 23-ig (péntekig) tart, vagyis a téli szünet utáni időszak még a diákok első félévi teljesítményéhez tartozik a féléves eredmények tekintetében.

Míg a közoktatási intézmények ugyanakkor tartják a szezonális oktatási szüneteket, a felsőoktatási intézményeknek már jogukban áll autonóm módon dönteni arról, hogy mikor tartják meg azokat. Az egyetemi téli szünet az ünnepi időszakot leszámítva vizsgaidőszaknak minősül, a hosszabb nyári szüneten felül pedig az egyetemi őszi szünet és tavaszi szünet kiadása már csak opcionális: számos magyar felsőoktatási intézmény nem biztosít diákjainak tavasszal és ősszel extra pihenőnapokat.