Keresztféléves képzések 2026: itt a szakok listája, közeleg a jelentkezési határidő

A magyar felsőoktatási intézmények többsége nem csak szeptemberi kezdéssel indít alap- és mesterképzéseket, hanem keresztféléves képzés formájában is, amelyek következő alkalommal 2026 februárjától indulnak. Azoknak, akik bármilyen okból kifolyólag nem tudták vagy akarták tanulmányaikat szeptemberben elkezdeni, idén november 15-ig tudnak jelentkezni magyarországi keresztféléves képzésekre.

Cikkünkben összegyűjtöttük, melyek azok a hazai felsőoktatási intézmények, amelyek 2026 februárjában keresztféléves képzéseket is indítanak. Milyen szakok szerepelnek a keresztféléves képzések listáján, mire figyeljünk a jelentkezési határidővel kapcsolatban? Miben különböznek az általános módon és a keresztfélévben indított szakok? Milyen lehetőségei vannak azoknak, akik nem a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni?

Miben különbözik a keresztféléves képzés az általánostól?

Azok számára, akik nem tudták vagy akarták az általános felvételi eljárás keretei között szeptemberben megkezdeni egyetemi tanulmányaikat, kiváló megoldási lehetőséget nyújthatnak a keresztféléves képzések. Míg az általános eljárásban szeptemberben induló képzésekre a központi felvételi eljárás keretei között kell felvételizni, addig a februárban induló keresztféléves képzésekre a félév kezdetét megelőző év őszén kerül sor (változatlanul az E-felvételi rendszerén keresztül zajlik; a feltételek és az eljárás tekintetében nincs különbség).

A keresztféléves képzések túlnyomó többsége mesterképzés (MSC), ugyanis az alapszakon (BSC) frissen végzett hallgatók számára gyakran (pl. 3+1 féléves képzés esetén) ez jelenti a kézenfekvőbb megoldást tanulmányaik megszakítás nélküli folytatására. A mesterképzések mellett keresztféléves alapszakok és felsőoktatási szakképzések (FOSZK) közül is válogathatnak a hallgatók.

Közeleg a keresztféléves képzések jelentkezési határideje

A 2026-ban induló keresztféléves képzések jelentkezési időszaka mindig az előző év október közepén kezdődik és november közepén zárul, a ponthatárok megállapítása pedig a következő év január második felében történik. A következő fontos dátumokra kell figyelnünk:

keresztféléves képzés jelentkezési határidő: 2025. november 15.

ponthatárok kihirdetése: 2026. január második fele (intézménytől függően).

A februárban induló képzésekre vonatkozó keresztféléves felvételi eljárás tudnivalóit a minden évben a félév kezdetét megelőző év október közepén megjelenő Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza, amelyet a jelentkezési időszak kezdetekor tesznek közzé.

Keresztféléves képzések listája: ezek a szakok indulnak 2026 februárjától

Az alábbiakban összegyűjtöttük, melyik magyar egyetem milyen alap- és mesterképzéseket indít 2026 februárjától keresztféléves képzés keretei között. Információink tájékoztató jellegűek: arról, hogy melyik szak állami ösztöndíjas finanszírozású vagy önköltséges, hogy a szakok hány félévig tartanak, és hogy mi mindent érdemes tudnunk a képzés nyelvéről, munkarendjéről és a képzés helyéről, a Felvi keresztféléves képzéslistájából tudunk részletesebben tájékozódni.

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem (ANNYE) – csak MSC

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

nemzetközi tanulmányok

összehasonlító állam- és jogtudományok

vezetés és szervezés

Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) – csak MSC

ellátáslánc-menedzsment

marketing

vállalkozásfejlesztés

vezetés és szervezés

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

nemzetközi tanulmányok

turizmus-menedzsment

pénzügy

számvitel

Budapesti Metropolitan Egyetem (METU)

designkultúra BSC

design- és művészetmenedzsment MSC

művészeti instruktor MSC

emberi erőforrások BSC

gazdálkodás és menedzsment BSC

kereskedelem és marketing BSC

kommunikáció- és médiatudomány BSC

nemzetközi gazdálkodás BSC

nemzetközi tanulmányok BSC

pénzügy és számvitel BSC

turizmus-vendéglátás BSC

emberi erőforrás tanácsadó MSC

kommunikáció- és médiatudomány MSC

marketing MSC

Master of Business Administration MSC

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSC

turizmus-menedzsment MSC

vállalkozásfejlesztés MSC

vezetés és szervezés MSC

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) – csak MSC

infrastruktúra-építőmérnöki

szerkezet-építőmérnöki

műszaki menedzser

pénzügy

regionális és környezeti gazdaságtan

vezetés és szervezés

energetikai mérnöki

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök

gépészeti modellezés

gépészmérnöki

ipari terméktervező mérnöki

mechatronikai mérnöki

autonóm járműirányítás mérnöki

járműmérnöki

közlekedésmérnöki

logisztikai mérnöki

alkalmazott matematikus

fizikus

matematikus

orvosi fizika

biomérnöki

biotechnológia

gyógyszervegyész-mérnöki

környezetmérnöki

műanyag-és száltechnológiai mérnöki

vegyészmérnöki

egészségügyi mérnöki

gazdaságinformatikus

mérnökinformatikus

űrmérnöki

villamosmérnöki

Debreceni Egyetem (DE) – csak MSC

állattenyésztő mérnöki

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

kertészmérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki

növényorvosi

növénytermesztő mérnöki

természetvédelmi mérnöki

gépészmérnöki

járműmérnöki

környezetmérnöki

létesítménymérnöki

műszaki menedzser

sportmérnöki

szerkezet-építőmérnöki

településmérnöki

villamosmérnöki

alkalmazott matematikus

biológus

biomérnöki

geográfus

hidrobiológus

környezettudomány

vegyész

vegyészmérnöki

Dunaújvárosi Egyetem (DUE) – csak MSC

gépészmérnöki

mérnöktanári

Edutus Egyetem (EDUTUS) – csak MSC

ellátáslánc-menedzsment

marketing

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) – csak MSC

gyógypedagógia-tanár

francia nyelv, irodalom és kultúra

klasszika-filológia

kultúrák közötti üzleti kommunikáció

művészeti instruktor

művészettörténet

német nyelv, irodalom és kultúra

olasz nyelv, irodalom és kultúra

vallástudomány

marketing

Master of Business Administration

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

pénzügy

számvitel

vezetés és szervezés

autonómrendszer-informatikus

gépészmérnöki

programtervező informatikus

kulturális antropológia

szociálpolitika

vállalkozásfejlesztés

anyagtudomány

környezettudomány

vegyész

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) – csak MSC

kulturális örökség tanulmányok

nemzetközi tanulmányok

magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár

német nyelv és kultúra tanár

történelem szaktanár

történelemtanár

történelem

közgazdásztanár

vezetés és szervezés

könyvtár- és információtudomány

könyvtárostanár

geográfus

kémia szaktanár

kémiatanár

Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) – csak MSC

stratégiai nemzetközi menedzsment

Kodolányi János Egyetem (KJE)

emberi erőforrások BSC

gazdálkodás és menedzsment BSC

turizmus-vendéglátás BSC

vállalkozásfejlesztés MSC

anglisztika BSC

nemzetközi tanulmányok BSC

pedagógia BSC

szociális munka BSC

történelem BSC

nemzetközi tanulmányok MSC

előadó-művészet BSC

kommunikáció- és médiatudomány BSC

közösségszervezés BSC

üzemmérnök-informatikus BSC

emberi erőforrások tanácsadó MSC

kommunikáció- és médiatudomány MSC

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) – csak MSC

állattenyésztő mérnöki

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

élelmiszermérnöki

kertészmérnöki

mezőgazdasági biotechnológus

növényorvosi

szesz- és erjedésipari mérnöki

szőlész-borász mérnöki

tájépítész mérnöki

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

vidékfejlesztési agrármérnöki

agrárközgazdász

ellátáslánc-menedzsment

vezetés és szervezés

haltenyésztő mérnöki

hidrobiológus

környezetgazdálkodási agrármérnöki

környezetmérnöki

mezőgazdálkodási vízgazdálkodási mérnöki

ökotoxikológus

természetvédelmi mérnöki

vadgazda mérnöki

légijármű-vezetés FOSZK

agrár-műszaki rendszermérnök

gépészmérnöki

műszaki menedzser

településmérnöki

tájépítészet és kertművészet

Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) – csak MSC

képzőművésztanári

Milton Friedman Egyetem (MILTON)

emberi erőforrások BSC

gazdálkodás és menedzsment BSC

gazdaságinformatikus BSC

kommunikáció- és médiatudomány BSC

közösségszervezés BSC

nemzetközi gazdálkodás BSC

nemzetközi tanulmányok BSC

pénzügy és számvitel BSC

politikatudományok BSC

szabad bölcsészet BSC

szociológia BSC

gazdaságinformatikus FOSZK

andragógia MSC

kommunikáció- és médiatudomány MSC

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSC

nemzetközi tanulmányok MSC

politikatudomány MSC

Miskolci Egyetem (ME) – csak MSC

anyagmérnöki

kohómérnöki

űrmérnöki

vegyészmérnöki

ellátáslánc-menedzsment

emberi erőforrás tanácsadó

marketing

Master of Business Administration

pénzügyi menedzsment

regionális ér környezeti gazdaságtan

vállalatgazdaságtan

vezetés és szervezés

energetikai mérnöki

gépészmérnöki

logisztikai mérnöki

mechatronikai mérnöki

mérnökinformatikus

villamosmérnöki

alapanyaggyártás folyamatmérnöki

bánya- és geotechnikai mérnöki

olaj- és gázmérnöki

olajmérnöki

Neumann János Egyetem (NJE)

gépészmérnöki MSC

Master of Business Administration MSC

kertészmérnöki BSC

mezőgazdasági FOSZK

kertészmérnöki MSC

vidékfejlesztési agrármérnöki MSC

Nyíregyházi Egyetem (NYE)

légijármű-vezetés FOSZK

Óbudai Egyetem (OE)

mechatronikai mérnöki MSC

mérnökinformatikus MSC

sportközgazdász MSC

gépészmérnöki MSC

hadiipari mérnöki MSC

mechatronikai mérnöki MSC

szakoktató BSC

fenntarthatósági energetikai mérnöki MSC

mérnöktanár MSC

villamosmérnöki MSC

alkalmazott matematikus MSC

gazdaságinformatikus MSC

kórháztechnikai és orvostechnikai mérnöki MSC

mérnökinformatikus MSC

könnyűipari mérnöki MSC

környezetmérnöki MSC

Pannon Egyetem (PE) – csak MSC

pénzügy

marketing

Master of Business Administration

műszaki menedzser

vezetés és szervezés

anglisztika

neveléstudomány

terület- és városfejlesztés

anyagmérnöki

környezeti, társadalmi és irányítási szakember

hulladékgazdálkodási mérnöki

környezetmérnöki

környezettudomány

mechatronikai mérnöki

vegyész

vegyészmérnöki

adattudomány

mérnökinformatikus

programtervező informatikus

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) – csak MSC

bioinformatika

info-bionika mérnöki

kvantummérnök

mérnökinformatikus

orvosi biotechnológia

Pécsi Tudományegyetem (PTE)

gazdálkodás és menedzsment BSC

kereskedelem és marketing BSC

pénzügy és számvitel BSC

turizmus-vendéglátás BSC

színművész (osztatlan)

marketing MSC

pénzügy MSC

vállalkozásfejlesztés MSC

vezetés és szervezés MSC

vegyész MSC

Semmelweis Egyetem (SE) – csak MSC

népegészségügyi

szülésznő

Soproni Egyetem (SOE) – csak MSC

ESG és alkalmazott fenntarthatósági szakember

környezetmérnöki

természetvédelmi mérnöki

építész

faipari mérnöki

gazdaságinformatikus

ipari terméktervező mérnöki

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

pénzügy

vállalkozásfejlesztés

vezetés és szervezés

Széchenyi István Egyetem SZE

agrárdigitalizáció MSC

agrárközgazdász MSC

állattenyésztő mérnöki MSC

élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSC

környezeti, társadalmi és irányítási szakember MSC

környezetgazdálkodási agrármérnöki MSC

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki MSC

növényorvosi MSC

regionális és környezeti gazdaságtan MSC

vidékfejlesztési agrármérnöki MSC

kulturális mediáció MSC

gépészmérnöki MSC

járműmérnöki MSC

motorsportmérnök MSC

táplálkozástudományi MSC

közlekedésmérnöki BSC

műszaki menedzser BSC

közlekedésmérnöki MSC

logisztikai mérnöki MSC

műszaki menedzser MSC

gazdaságinformatikus MSC

mechatronikai mérnöki MSC

mérnökinformatikus MSC

villamosmérnöki MSC

gazdálkodás és menedzsment BSC

ellátáslánc-menedzsment MSC

marketing MSC

vezetés és szervezés MSC

Szegedi Tudományegyetem (SZTE) – csak MSC

filozófia

francia nyelv, irodalom és kultúra

hungarológia

kommunikáció- és médiatudomány

olasz nyelv, irodalom és kultúra

vallástudomány

marketing

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

pénzügy

vállalkozásfejlesztés

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

élelmiszermérnöki

gépészmérnöki

logisztikai mérnöki

mechatronikai mérnöki

műszaki menedzser

környezetgazdálkodási agrármérnöki

növényorvosi

természetvédelmi mérnöki

vidékfejlesztési agrármérnöki

alkalmazott matematikus

biomérnöki

fizikus

fotonikai mérnöki

gazdaságinformatikus

info-bionika mérnöki

környezetmérnöki

matematikus

mérnökinformatikus

programtervező informatikus

vegyész

vegyészmérnöki

Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) – csak MSC

gyermekkultúra

kulturális örökség tanulmányok

turizmus-menedzsment

vállalkozásfejlesztés

Tomori Pál Főiskola (TPF)

gazdálkodás és menedzsment BSC

nemzetközi gazdálkodás

nemzetközi tanulmányok

pénzügy és számvitel

szabad bölcsészet

gazdálkodás és menedzsment FOSZK

pénzügy és számvitel FOSZK

Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem (WSNE)

emberi erőforrások BSC

gazdálkodás és menedzsment BSC

gazdaságinformatikus BSC

kereskedelem és marketing BSC

nemzetközi gazdálkodás BSC

pénzügy és számvitel BSC

gazdaságinformatikus FOSZK

kereskedelem és marketing FOSZK

pénzügy és számvitel FOSZK

marketing MSC

marketingstratégia és -innováció MSC

Master of Business Administration MSC

Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF)

környezettan BSC

Milyen továbbtanulási lehetőségei vannak annak, aki nem akar egyetemre menni?

Középiskolai tanulmányaik befejezését követően számos érettségi utáni továbbtanulási lehetőség közül választhatnak a magyar diákok, attól függően, hogy diplomát, szakmát, vagy valamilyen szakképesítést szeretnének-e szerezni. A felsőoktatási intézményekben induló hagyományos és keresztféléves alap- és mesterképzések mellett rengeteg 2 éves felsőoktatási szakképzés (FOSZK) is indul, ám ezekért nem diploma, hanem oklevél jár.

Azok számára, akik nem tudnak vagy szeretnének egyetemen továbbtanulni, kiváló szakmaszerzési lehetőséget tartogathatnak a felnőttoktatás keretei között induló, 2-3 éves szakképesítések, az első 2 szakma erejéig ingyenesen. Ezek mellett számos iskolarendszerű vagy azon kívüli felnőttképzést is elvégezhetünk, melyekért ugyan nem jár végzettség, ám segítségükkel hasznos tudásra és új készségekre tehetünk szert.