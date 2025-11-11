2025. november 11. kedd Márton
A group of young university students concentrating carefully on their professor during a lecture.
Oktatás

Keresztféléves képzések 2026: itt a szakok listája, közeleg a jelentkezési határidő

Pénzcentrum
2025. november 11. 16:16

A magyar felsőoktatási intézmények többsége nem csak szeptemberi kezdéssel indít alap- és mesterképzéseket, hanem keresztféléves képzés formájában is, amelyek következő alkalommal 2026 februárjától indulnak. Azoknak, akik bármilyen okból kifolyólag nem tudták vagy akarták tanulmányaikat szeptemberben elkezdeni, idén november 15-ig tudnak jelentkezni magyarországi keresztféléves képzésekre.

Cikkünkben összegyűjtöttük, melyek azok a hazai felsőoktatási intézmények, amelyek 2026 februárjában keresztféléves képzéseket is indítanak. Milyen szakok szerepelnek a keresztféléves képzések listáján, mire figyeljünk a jelentkezési határidővel kapcsolatban? Miben különböznek az általános módon és a keresztfélévben indított szakok? Milyen lehetőségei vannak azoknak, akik nem a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni?

Miben különbözik a keresztféléves képzés az általánostól?

Azok számára, akik nem tudták vagy akarták az általános felvételi eljárás keretei között szeptemberben megkezdeni egyetemi tanulmányaikat, kiváló megoldási lehetőséget nyújthatnak a keresztféléves képzések. Míg az általános eljárásban szeptemberben induló képzésekre a központi felvételi eljárás keretei között kell felvételizni, addig a februárban induló keresztféléves képzésekre a félév kezdetét megelőző év őszén kerül sor (változatlanul az E-felvételi rendszerén keresztül zajlik; a feltételek és az eljárás tekintetében nincs különbség).

A keresztféléves képzések túlnyomó többsége mesterképzés (MSC), ugyanis az alapszakon (BSC) frissen végzett hallgatók számára gyakran (pl. 3+1 féléves képzés esetén) ez jelenti a kézenfekvőbb megoldást tanulmányaik megszakítás nélküli folytatására. A mesterképzések mellett keresztféléves alapszakok és felsőoktatási szakképzések (FOSZK) közül is válogathatnak a hallgatók.

Közeleg a keresztféléves képzések jelentkezési határideje

A 2026-ban induló keresztféléves képzések jelentkezési időszaka mindig az előző év október közepén kezdődik és november közepén zárul, a ponthatárok megállapítása pedig a következő év január második felében történik. A következő fontos dátumokra kell figyelnünk:

  • keresztféléves képzés jelentkezési határidő: 2025. november 15.
  • ponthatárok kihirdetése: 2026. január második fele (intézménytől függően).

A februárban induló képzésekre vonatkozó keresztféléves felvételi eljárás tudnivalóit a minden évben a félév kezdetét megelőző év október közepén megjelenő Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza, amelyet a jelentkezési időszak kezdetekor tesznek közzé.

Keresztféléves képzések listája: ezek a szakok indulnak 2026 februárjától

Az alábbiakban összegyűjtöttük, melyik magyar egyetem milyen alap- és mesterképzéseket indít 2026 februárjától keresztféléves képzés keretei között. Információink tájékoztató jellegűek: arról, hogy melyik szak állami ösztöndíjas finanszírozású vagy önköltséges, hogy a szakok hány félévig tartanak, és hogy mi mindent érdemes tudnunk a képzés nyelvéről, munkarendjéről és a képzés helyéről, a Felvi keresztféléves képzéslistájából tudunk részletesebben tájékozódni.

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem (ANNYE) – csak MSC

  • nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
  • nemzetközi tanulmányok
  • összehasonlító állam- és jogtudományok
  • vezetés és szervezés

Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) – csak MSC

  • ellátáslánc-menedzsment
  • marketing
  • vállalkozásfejlesztés
  • vezetés és szervezés
  • nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
  • nemzetközi tanulmányok
  • turizmus-menedzsment
  • pénzügy
  • számvitel

Budapesti Metropolitan Egyetem (METU)

  • designkultúra BSC
  • design- és művészetmenedzsment MSC
  • művészeti instruktor MSC
  • emberi erőforrások BSC
  • gazdálkodás és menedzsment BSC
  • kereskedelem és marketing BSC
  • kommunikáció- és médiatudomány BSC
  • nemzetközi gazdálkodás BSC
  • nemzetközi tanulmányok BSC
  • pénzügy és számvitel BSC
  • turizmus-vendéglátás BSC
  • emberi erőforrás tanácsadó MSC
  • kommunikáció- és médiatudomány MSC
  • marketing MSC
  • Master of Business Administration MSC
  • nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSC
  • turizmus-menedzsment MSC
  • vállalkozásfejlesztés MSC
  • vezetés és szervezés MSC

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) – csak MSC

  • infrastruktúra-építőmérnöki
  • szerkezet-építőmérnöki
  • műszaki menedzser
  • pénzügy
  • regionális és környezeti gazdaságtan
  • vezetés és szervezés
  • energetikai mérnöki
  • épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök
  • gépészeti modellezés
  • gépészmérnöki
  • ipari terméktervező mérnöki
  • mechatronikai mérnöki
  • autonóm járműirányítás mérnöki
  • járműmérnöki
  • közlekedésmérnöki
  • logisztikai mérnöki
  • alkalmazott matematikus
  • fizikus
  • matematikus
  • orvosi fizika
  • biomérnöki
  • biotechnológia
  • gyógyszervegyész-mérnöki
  • környezetmérnöki
  • műanyag-és száltechnológiai mérnöki
  • vegyészmérnöki
  • egészségügyi mérnöki
  • gazdaságinformatikus
  • mérnökinformatikus
  • űrmérnöki
  • villamosmérnöki

Debreceni Egyetem (DE) – csak MSC

  • állattenyésztő mérnöki
  • élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
  • kertészmérnöki
  • környezetgazdálkodási agrármérnöki
  • mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki
  • növényorvosi
  • növénytermesztő mérnöki
  • természetvédelmi mérnöki
  • gépészmérnöki
  • járműmérnöki
  • környezetmérnöki
  • létesítménymérnöki
  • műszaki menedzser
  • sportmérnöki
  • szerkezet-építőmérnöki
  • településmérnöki
  • villamosmérnöki
  • alkalmazott matematikus
  • biológus
  • biomérnöki
  • geográfus
  • hidrobiológus
  • környezettudomány
  • vegyész
  • vegyészmérnöki

Dunaújvárosi Egyetem (DUE) – csak MSC

  • gépészmérnöki
  • mérnöktanári

Edutus Egyetem (EDUTUS) – csak MSC

  • ellátáslánc-menedzsment
  • marketing

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) – csak MSC

  • gyógypedagógia-tanár
  • francia nyelv, irodalom és kultúra
  • klasszika-filológia
  • kultúrák közötti üzleti kommunikáció
  • művészeti instruktor
  • művészettörténet
  • német nyelv, irodalom és kultúra
  • olasz nyelv, irodalom és kultúra
  • vallástudomány
  • marketing
  • Master of Business Administration
  • nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
  • pénzügy
  • számvitel
  • vezetés és szervezés
  • autonómrendszer-informatikus
  • gépészmérnöki
  • programtervező informatikus
  • kulturális antropológia
  • szociálpolitika
  • vállalkozásfejlesztés
  • anyagtudomány
  • környezettudomány
  • vegyész

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) – csak MSC

  • kulturális örökség tanulmányok
  • nemzetközi tanulmányok
  • magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár
  • német nyelv és kultúra tanár
  • történelem szaktanár
  • történelemtanár
  • történelem
  • közgazdásztanár
  • vezetés és szervezés
  • könyvtár- és információtudomány
  • könyvtárostanár
  • geográfus
  • kémia szaktanár
  • kémiatanár

Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) – csak MSC

  • stratégiai nemzetközi menedzsment

Kodolányi János Egyetem (KJE)

  • emberi erőforrások BSC
  • gazdálkodás és menedzsment BSC
  • turizmus-vendéglátás BSC
  • vállalkozásfejlesztés MSC
  • anglisztika BSC
  • nemzetközi tanulmányok BSC
  • pedagógia BSC
  • szociális munka BSC
  • történelem BSC
  • nemzetközi tanulmányok MSC
  • előadó-művészet BSC
  • kommunikáció- és médiatudomány BSC
  • közösségszervezés BSC
  • üzemmérnök-informatikus BSC
  • emberi erőforrások tanácsadó MSC
  • kommunikáció- és médiatudomány MSC

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) – csak MSC

  • állattenyésztő mérnöki
  • élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
  • élelmiszermérnöki
  • kertészmérnöki
  • mezőgazdasági biotechnológus
  • növényorvosi
  • szesz- és erjedésipari mérnöki
  • szőlész-borász mérnöki
  • tájépítész mérnöki
  • takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
  • vidékfejlesztési agrármérnöki
  • agrárközgazdász
  • ellátáslánc-menedzsment
  • vezetés és szervezés
  • haltenyésztő mérnöki
  • hidrobiológus
  • környezetgazdálkodási agrármérnöki
  • környezetmérnöki
  • mezőgazdálkodási vízgazdálkodási mérnöki
  • ökotoxikológus
  • természetvédelmi mérnöki
  • vadgazda mérnöki
  • légijármű-vezetés FOSZK
  • agrár-műszaki rendszermérnök
  • gépészmérnöki
  • műszaki menedzser
  • településmérnöki
  • tájépítészet és kertművészet

Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) – csak MSC

  • képzőművésztanári

Milton Friedman Egyetem (MILTON)

  • emberi erőforrások BSC
  • gazdálkodás és menedzsment BSC
  • gazdaságinformatikus BSC
  • kommunikáció- és médiatudomány BSC
  • közösségszervezés BSC
  • nemzetközi gazdálkodás BSC
  • nemzetközi tanulmányok BSC
  • pénzügy és számvitel BSC
  • politikatudományok BSC
  • szabad bölcsészet BSC
  • szociológia BSC
  • gazdaságinformatikus FOSZK
  • andragógia MSC
  • kommunikáció- és médiatudomány MSC
  • nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSC
  • nemzetközi tanulmányok MSC
  • politikatudomány MSC

Miskolci Egyetem (ME) – csak MSC

  • anyagmérnöki
  • kohómérnöki
  • űrmérnöki
  • vegyészmérnöki
  • ellátáslánc-menedzsment
  • emberi erőforrás tanácsadó
  • marketing
  • Master of Business Administration
  • pénzügyi menedzsment
  • regionális ér környezeti gazdaságtan
  • vállalatgazdaságtan
  • vezetés és szervezés
  • energetikai mérnöki
  • gépészmérnöki
  • logisztikai mérnöki
  • mechatronikai mérnöki
  • mérnökinformatikus
  • villamosmérnöki
  • alapanyaggyártás folyamatmérnöki
  • bánya- és geotechnikai mérnöki
  • olaj- és gázmérnöki
  • olajmérnöki

Neumann János Egyetem (NJE)

  • gépészmérnöki MSC
  • Master of Business Administration MSC
  • kertészmérnöki BSC
  • mezőgazdasági FOSZK
  • kertészmérnöki MSC
  • vidékfejlesztési agrármérnöki MSC

Nyíregyházi Egyetem (NYE)

  • légijármű-vezetés FOSZK
  • Óbudai Egyetem (OE)
  • mechatronikai mérnöki MSC
  • mérnökinformatikus MSC
  • sportközgazdász MSC
  • gépészmérnöki MSC
  • hadiipari mérnöki MSC
  • mechatronikai mérnöki MSC
  • szakoktató BSC
  • fenntarthatósági energetikai mérnöki MSC
  • mérnöktanár MSC
  • villamosmérnöki MSC
  • alkalmazott matematikus MSC
  • gazdaságinformatikus MSC
  • kórháztechnikai és orvostechnikai mérnöki MSC
  • mérnökinformatikus MSC
  • könnyűipari mérnöki MSC
  • környezetmérnöki MSC

Pannon Egyetem (PE) – csak MSC

  • pénzügy
  • marketing
  • Master of Business Administration
  • műszaki menedzser
  • vezetés és szervezés
  • anglisztika
  • neveléstudomány
  • terület- és városfejlesztés
  • anyagmérnöki
  • környezeti, társadalmi és irányítási szakember
  • hulladékgazdálkodási mérnöki
  • környezetmérnöki
  • környezettudomány
  • mechatronikai mérnöki
  • vegyész
  • vegyészmérnöki
  • adattudomány
  • mérnökinformatikus
  • programtervező informatikus

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) – csak MSC

  • bioinformatika
  • info-bionika mérnöki
  • kvantummérnök
  • mérnökinformatikus
  • orvosi biotechnológia

Pécsi Tudományegyetem (PTE)

  • gazdálkodás és menedzsment BSC
  • kereskedelem és marketing BSC
  • pénzügy és számvitel BSC
  • turizmus-vendéglátás BSC
  • színművész (osztatlan)
  • marketing MSC
  • pénzügy MSC
  • vállalkozásfejlesztés MSC
  • vezetés és szervezés MSC
  • vegyész MSC

Semmelweis Egyetem (SE) – csak MSC

  • népegészségügyi
  • szülésznő

Soproni Egyetem (SOE) – csak MSC

  • ESG és alkalmazott fenntarthatósági szakember
  • környezetmérnöki
  • természetvédelmi mérnöki
  • építész
  • faipari mérnöki
  • gazdaságinformatikus
  • ipari terméktervező mérnöki
  • nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
  • pénzügy
  • vállalkozásfejlesztés
  • vezetés és szervezés

Széchenyi István Egyetem SZE

  • agrárdigitalizáció MSC
  • agrárközgazdász MSC
  • állattenyésztő mérnöki MSC
  • élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSC
  • környezeti, társadalmi és irányítási szakember MSC
  • környezetgazdálkodási agrármérnöki MSC
  • mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki MSC
  • növényorvosi MSC
  • regionális és környezeti gazdaságtan MSC
  • vidékfejlesztési agrármérnöki MSC
  • kulturális mediáció MSC
  • gépészmérnöki MSC
  • járműmérnöki MSC
  • motorsportmérnök MSC
  • táplálkozástudományi MSC
  • közlekedésmérnöki BSC
  • műszaki menedzser BSC
  • közlekedésmérnöki MSC
  • logisztikai mérnöki MSC
  • műszaki menedzser MSC
  • gazdaságinformatikus MSC
  • mechatronikai mérnöki MSC
  • mérnökinformatikus MSC
  • villamosmérnöki MSC
  • gazdálkodás és menedzsment BSC
  • ellátáslánc-menedzsment MSC
  • marketing MSC
  • vezetés és szervezés MSC

Szegedi Tudományegyetem (SZTE) – csak MSC

  • filozófia
  • francia nyelv, irodalom és kultúra
  • hungarológia
  • kommunikáció- és médiatudomány
  • olasz nyelv, irodalom és kultúra
  • vallástudomány
  • marketing
  • nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
  • pénzügy
  • vállalkozásfejlesztés
  • élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
  • élelmiszermérnöki
  • gépészmérnöki
  • logisztikai mérnöki
  • mechatronikai mérnöki
  • műszaki menedzser
  • környezetgazdálkodási agrármérnöki
  • növényorvosi
  • természetvédelmi mérnöki
  • vidékfejlesztési agrármérnöki
  • alkalmazott matematikus
  • biomérnöki
  • fizikus
  • fotonikai mérnöki
  • gazdaságinformatikus
  • info-bionika mérnöki
  • környezetmérnöki
  • matematikus
  • mérnökinformatikus
  • programtervező informatikus
  • vegyész
  • vegyészmérnöki

Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) – csak MSC

  • gyermekkultúra
  • kulturális örökség tanulmányok
  • turizmus-menedzsment
  • vállalkozásfejlesztés

Tomori Pál Főiskola (TPF)

  • gazdálkodás és menedzsment BSC
  • nemzetközi gazdálkodás
  • nemzetközi tanulmányok
  • pénzügy és számvitel
  • szabad bölcsészet
  • gazdálkodás és menedzsment FOSZK
  • pénzügy és számvitel FOSZK

Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem (WSNE)

  • emberi erőforrások BSC
  • gazdálkodás és menedzsment BSC
  • gazdaságinformatikus BSC
  • kereskedelem és marketing BSC
  • nemzetközi gazdálkodás BSC
  • pénzügy és számvitel BSC
  • gazdaságinformatikus FOSZK
  • kereskedelem és marketing FOSZK
  • pénzügy és számvitel FOSZK
  • marketing MSC
  • marketingstratégia és -innováció MSC
  • Master of Business Administration MSC

Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF)

  • környezettan BSC

Milyen továbbtanulási lehetőségei vannak annak, aki nem akar egyetemre menni?

Középiskolai tanulmányaik befejezését követően számos érettségi utáni továbbtanulási lehetőség közül választhatnak a magyar diákok, attól függően, hogy diplomát, szakmát, vagy valamilyen szakképesítést szeretnének-e szerezni. A felsőoktatási intézményekben induló hagyományos és keresztféléves alap- és mesterképzések mellett rengeteg 2 éves felsőoktatási szakképzés (FOSZK) is indul, ám ezekért nem diploma, hanem oklevél jár.

Azok számára, akik nem tudnak vagy szeretnének egyetemen továbbtanulni, kiváló szakmaszerzési lehetőséget tartogathatnak a felnőttoktatás keretei között induló, 2-3 éves szakképesítések, az első 2 szakma erejéig ingyenesen. Ezek mellett számos iskolarendszerű vagy azon kívüli felnőttképzést is elvégezhetünk, melyekért ugyan nem jár végzettség, ám segítségükkel hasznos tudásra és új készségekre tehetünk szert.
Címlapkép: Getty Images
