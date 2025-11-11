Keresztféléves képzések 2026: itt a szakok listája, közeleg a jelentkezési határidő

Bojti Andrea gyermekpszichológussal beszélgettünk, akit idén a Highlights of Hungary-díjra is jelöltek.
A magyar felsőoktatási intézmények többsége nem csak szeptemberi kezdéssel indít alap- és mesterképzéseket, hanem keresztféléves képzés formájában is, amelyek következő alkalommal 2026 februárjától indulnak. Azoknak, akik bármilyen okból kifolyólag nem tudták vagy akarták tanulmányaikat szeptemberben elkezdeni, idén november 15-ig tudnak jelentkezni magyarországi keresztféléves képzésekre.
Cikkünkben összegyűjtöttük, melyek azok a hazai felsőoktatási intézmények, amelyek 2026 februárjában keresztféléves képzéseket is indítanak. Milyen szakok szerepelnek a keresztféléves képzések listáján, mire figyeljünk a jelentkezési határidővel kapcsolatban? Miben különböznek az általános módon és a keresztfélévben indított szakok? Milyen lehetőségei vannak azoknak, akik nem a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni?
Miben különbözik a keresztféléves képzés az általánostól?
Azok számára, akik nem tudták vagy akarták az általános felvételi eljárás keretei között szeptemberben megkezdeni egyetemi tanulmányaikat, kiváló megoldási lehetőséget nyújthatnak a keresztféléves képzések. Míg az általános eljárásban szeptemberben induló képzésekre a központi felvételi eljárás keretei között kell felvételizni, addig a februárban induló keresztféléves képzésekre a félév kezdetét megelőző év őszén kerül sor (változatlanul az E-felvételi rendszerén keresztül zajlik; a feltételek és az eljárás tekintetében nincs különbség).
A keresztféléves képzések túlnyomó többsége mesterképzés (MSC), ugyanis az alapszakon (BSC) frissen végzett hallgatók számára gyakran (pl. 3+1 féléves képzés esetén) ez jelenti a kézenfekvőbb megoldást tanulmányaik megszakítás nélküli folytatására. A mesterképzések mellett keresztféléves alapszakok és felsőoktatási szakképzések (FOSZK) közül is válogathatnak a hallgatók.
Közeleg a keresztféléves képzések jelentkezési határideje
A 2026-ban induló keresztféléves képzések jelentkezési időszaka mindig az előző év október közepén kezdődik és november közepén zárul, a ponthatárok megállapítása pedig a következő év január második felében történik. A következő fontos dátumokra kell figyelnünk:
- keresztféléves képzés jelentkezési határidő: 2025. november 15.
- ponthatárok kihirdetése: 2026. január második fele (intézménytől függően).
A februárban induló képzésekre vonatkozó keresztféléves felvételi eljárás tudnivalóit a minden évben a félév kezdetét megelőző év október közepén megjelenő Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza, amelyet a jelentkezési időszak kezdetekor tesznek közzé.
Keresztféléves képzések listája: ezek a szakok indulnak 2026 februárjától
Az alábbiakban összegyűjtöttük, melyik magyar egyetem milyen alap- és mesterképzéseket indít 2026 februárjától keresztféléves képzés keretei között. Információink tájékoztató jellegűek: arról, hogy melyik szak állami ösztöndíjas finanszírozású vagy önköltséges, hogy a szakok hány félévig tartanak, és hogy mi mindent érdemes tudnunk a képzés nyelvéről, munkarendjéről és a képzés helyéről, a Felvi keresztféléves képzéslistájából tudunk részletesebben tájékozódni.
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem (ANNYE) – csak MSC
- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
- nemzetközi tanulmányok
- összehasonlító állam- és jogtudományok
- vezetés és szervezés
Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) – csak MSC
- ellátáslánc-menedzsment
- marketing
- vállalkozásfejlesztés
- vezetés és szervezés
- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
- nemzetközi tanulmányok
- turizmus-menedzsment
- pénzügy
- számvitel
Budapesti Metropolitan Egyetem (METU)
- designkultúra BSC
- design- és művészetmenedzsment MSC
- művészeti instruktor MSC
- emberi erőforrások BSC
- gazdálkodás és menedzsment BSC
- kereskedelem és marketing BSC
- kommunikáció- és médiatudomány BSC
- nemzetközi gazdálkodás BSC
- nemzetközi tanulmányok BSC
- pénzügy és számvitel BSC
- turizmus-vendéglátás BSC
- emberi erőforrás tanácsadó MSC
- kommunikáció- és médiatudomány MSC
- marketing MSC
- Master of Business Administration MSC
- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSC
- turizmus-menedzsment MSC
- vállalkozásfejlesztés MSC
- vezetés és szervezés MSC
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) – csak MSC
- infrastruktúra-építőmérnöki
- szerkezet-építőmérnöki
- műszaki menedzser
- pénzügy
- regionális és környezeti gazdaságtan
- vezetés és szervezés
- energetikai mérnöki
- épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök
- gépészeti modellezés
- gépészmérnöki
- ipari terméktervező mérnöki
- mechatronikai mérnöki
- autonóm járműirányítás mérnöki
- járműmérnöki
- közlekedésmérnöki
- logisztikai mérnöki
- alkalmazott matematikus
- fizikus
- matematikus
- orvosi fizika
- biomérnöki
- biotechnológia
- gyógyszervegyész-mérnöki
- környezetmérnöki
- műanyag-és száltechnológiai mérnöki
- vegyészmérnöki
- egészségügyi mérnöki
- gazdaságinformatikus
- mérnökinformatikus
- űrmérnöki
- villamosmérnöki
Debreceni Egyetem (DE) – csak MSC
- állattenyésztő mérnöki
- élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
- kertészmérnöki
- környezetgazdálkodási agrármérnöki
- mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki
- növényorvosi
- növénytermesztő mérnöki
- természetvédelmi mérnöki
- gépészmérnöki
- járműmérnöki
- környezetmérnöki
- létesítménymérnöki
- műszaki menedzser
- sportmérnöki
- szerkezet-építőmérnöki
- településmérnöki
- villamosmérnöki
- alkalmazott matematikus
- biológus
- biomérnöki
- geográfus
- hidrobiológus
- környezettudomány
- vegyész
- vegyészmérnöki
Dunaújvárosi Egyetem (DUE) – csak MSC
- gépészmérnöki
- mérnöktanári
Edutus Egyetem (EDUTUS) – csak MSC
- ellátáslánc-menedzsment
- marketing
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) – csak MSC
- gyógypedagógia-tanár
- francia nyelv, irodalom és kultúra
- klasszika-filológia
- kultúrák közötti üzleti kommunikáció
- művészeti instruktor
- művészettörténet
- német nyelv, irodalom és kultúra
- olasz nyelv, irodalom és kultúra
- vallástudomány
- marketing
- Master of Business Administration
- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
- pénzügy
- számvitel
- vezetés és szervezés
- autonómrendszer-informatikus
- gépészmérnöki
- programtervező informatikus
- kulturális antropológia
- szociálpolitika
- vállalkozásfejlesztés
- anyagtudomány
- környezettudomány
- vegyész
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) – csak MSC
- kulturális örökség tanulmányok
- nemzetközi tanulmányok
- magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár
- német nyelv és kultúra tanár
- történelem szaktanár
- történelemtanár
- történelem
- közgazdásztanár
- vezetés és szervezés
- könyvtár- és információtudomány
- könyvtárostanár
- geográfus
- kémia szaktanár
- kémiatanár
Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) – csak MSC
- stratégiai nemzetközi menedzsment
Kodolányi János Egyetem (KJE)
- emberi erőforrások BSC
- gazdálkodás és menedzsment BSC
- turizmus-vendéglátás BSC
- vállalkozásfejlesztés MSC
- anglisztika BSC
- nemzetközi tanulmányok BSC
- pedagógia BSC
- szociális munka BSC
- történelem BSC
- nemzetközi tanulmányok MSC
- előadó-művészet BSC
- kommunikáció- és médiatudomány BSC
- közösségszervezés BSC
- üzemmérnök-informatikus BSC
- emberi erőforrások tanácsadó MSC
- kommunikáció- és médiatudomány MSC
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) – csak MSC
- állattenyésztő mérnöki
- élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
- élelmiszermérnöki
- kertészmérnöki
- mezőgazdasági biotechnológus
- növényorvosi
- szesz- és erjedésipari mérnöki
- szőlész-borász mérnöki
- tájépítész mérnöki
- takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
- vidékfejlesztési agrármérnöki
- agrárközgazdász
- ellátáslánc-menedzsment
- vezetés és szervezés
- haltenyésztő mérnöki
- hidrobiológus
- környezetgazdálkodási agrármérnöki
- környezetmérnöki
- mezőgazdálkodási vízgazdálkodási mérnöki
- ökotoxikológus
- természetvédelmi mérnöki
- vadgazda mérnöki
- légijármű-vezetés FOSZK
- agrár-műszaki rendszermérnök
- gépészmérnöki
- műszaki menedzser
- településmérnöki
- tájépítészet és kertművészet
Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) – csak MSC
- képzőművésztanári
Milton Friedman Egyetem (MILTON)
- emberi erőforrások BSC
- gazdálkodás és menedzsment BSC
- gazdaságinformatikus BSC
- kommunikáció- és médiatudomány BSC
- közösségszervezés BSC
- nemzetközi gazdálkodás BSC
- nemzetközi tanulmányok BSC
- pénzügy és számvitel BSC
- politikatudományok BSC
- szabad bölcsészet BSC
- szociológia BSC
- gazdaságinformatikus FOSZK
- andragógia MSC
- kommunikáció- és médiatudomány MSC
- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSC
- nemzetközi tanulmányok MSC
- politikatudomány MSC
Miskolci Egyetem (ME) – csak MSC
- anyagmérnöki
- kohómérnöki
- űrmérnöki
- vegyészmérnöki
- ellátáslánc-menedzsment
- emberi erőforrás tanácsadó
- marketing
- Master of Business Administration
- pénzügyi menedzsment
- regionális ér környezeti gazdaságtan
- vállalatgazdaságtan
- vezetés és szervezés
- energetikai mérnöki
- gépészmérnöki
- logisztikai mérnöki
- mechatronikai mérnöki
- mérnökinformatikus
- villamosmérnöki
- alapanyaggyártás folyamatmérnöki
- bánya- és geotechnikai mérnöki
- olaj- és gázmérnöki
- olajmérnöki
Neumann János Egyetem (NJE)
- gépészmérnöki MSC
- Master of Business Administration MSC
- kertészmérnöki BSC
- mezőgazdasági FOSZK
- kertészmérnöki MSC
- vidékfejlesztési agrármérnöki MSC
Nyíregyházi Egyetem (NYE)
- légijármű-vezetés FOSZK
- Óbudai Egyetem (OE)
- mechatronikai mérnöki MSC
- mérnökinformatikus MSC
- sportközgazdász MSC
- gépészmérnöki MSC
- hadiipari mérnöki MSC
- mechatronikai mérnöki MSC
- szakoktató BSC
- fenntarthatósági energetikai mérnöki MSC
- mérnöktanár MSC
- villamosmérnöki MSC
- alkalmazott matematikus MSC
- gazdaságinformatikus MSC
- kórháztechnikai és orvostechnikai mérnöki MSC
- mérnökinformatikus MSC
- könnyűipari mérnöki MSC
- környezetmérnöki MSC
Pannon Egyetem (PE) – csak MSC
- pénzügy
- marketing
- Master of Business Administration
- műszaki menedzser
- vezetés és szervezés
- anglisztika
- neveléstudomány
- terület- és városfejlesztés
- anyagmérnöki
- környezeti, társadalmi és irányítási szakember
- hulladékgazdálkodási mérnöki
- környezetmérnöki
- környezettudomány
- mechatronikai mérnöki
- vegyész
- vegyészmérnöki
- adattudomány
- mérnökinformatikus
- programtervező informatikus
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) – csak MSC
- bioinformatika
- info-bionika mérnöki
- kvantummérnök
- mérnökinformatikus
- orvosi biotechnológia
Pécsi Tudományegyetem (PTE)
- gazdálkodás és menedzsment BSC
- kereskedelem és marketing BSC
- pénzügy és számvitel BSC
- turizmus-vendéglátás BSC
- színművész (osztatlan)
- marketing MSC
- pénzügy MSC
- vállalkozásfejlesztés MSC
- vezetés és szervezés MSC
- vegyész MSC
Semmelweis Egyetem (SE) – csak MSC
- népegészségügyi
- szülésznő
Soproni Egyetem (SOE) – csak MSC
- ESG és alkalmazott fenntarthatósági szakember
- környezetmérnöki
- természetvédelmi mérnöki
- építész
- faipari mérnöki
- gazdaságinformatikus
- ipari terméktervező mérnöki
- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
- pénzügy
- vállalkozásfejlesztés
- vezetés és szervezés
Széchenyi István Egyetem SZE
- agrárdigitalizáció MSC
- agrárközgazdász MSC
- állattenyésztő mérnöki MSC
- élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSC
- környezeti, társadalmi és irányítási szakember MSC
- környezetgazdálkodási agrármérnöki MSC
- mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki MSC
- növényorvosi MSC
- regionális és környezeti gazdaságtan MSC
- vidékfejlesztési agrármérnöki MSC
- kulturális mediáció MSC
- gépészmérnöki MSC
- járműmérnöki MSC
- motorsportmérnök MSC
- táplálkozástudományi MSC
- közlekedésmérnöki BSC
- műszaki menedzser BSC
- közlekedésmérnöki MSC
- logisztikai mérnöki MSC
- műszaki menedzser MSC
- gazdaságinformatikus MSC
- mechatronikai mérnöki MSC
- mérnökinformatikus MSC
- villamosmérnöki MSC
- gazdálkodás és menedzsment BSC
- ellátáslánc-menedzsment MSC
- marketing MSC
- vezetés és szervezés MSC
Szegedi Tudományegyetem (SZTE) – csak MSC
- filozófia
- francia nyelv, irodalom és kultúra
- hungarológia
- kommunikáció- és médiatudomány
- olasz nyelv, irodalom és kultúra
- vallástudomány
- marketing
- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
- pénzügy
- vállalkozásfejlesztés
- élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
- élelmiszermérnöki
- gépészmérnöki
- logisztikai mérnöki
- mechatronikai mérnöki
- műszaki menedzser
- környezetgazdálkodási agrármérnöki
- növényorvosi
- természetvédelmi mérnöki
- vidékfejlesztési agrármérnöki
- alkalmazott matematikus
- biomérnöki
- fizikus
- fotonikai mérnöki
- gazdaságinformatikus
- info-bionika mérnöki
- környezetmérnöki
- matematikus
- mérnökinformatikus
- programtervező informatikus
- vegyész
- vegyészmérnöki
Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) – csak MSC
- gyermekkultúra
- kulturális örökség tanulmányok
- turizmus-menedzsment
- vállalkozásfejlesztés
Tomori Pál Főiskola (TPF)
- gazdálkodás és menedzsment BSC
- nemzetközi gazdálkodás
- nemzetközi tanulmányok
- pénzügy és számvitel
- szabad bölcsészet
- gazdálkodás és menedzsment FOSZK
- pénzügy és számvitel FOSZK
Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem (WSNE)
- emberi erőforrások BSC
- gazdálkodás és menedzsment BSC
- gazdaságinformatikus BSC
- kereskedelem és marketing BSC
- nemzetközi gazdálkodás BSC
- pénzügy és számvitel BSC
- gazdaságinformatikus FOSZK
- kereskedelem és marketing FOSZK
- pénzügy és számvitel FOSZK
- marketing MSC
- marketingstratégia és -innováció MSC
- Master of Business Administration MSC
Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF)
- környezettan BSC
Milyen továbbtanulási lehetőségei vannak annak, aki nem akar egyetemre menni?
Középiskolai tanulmányaik befejezését követően számos érettségi utáni továbbtanulási lehetőség közül választhatnak a magyar diákok, attól függően, hogy diplomát, szakmát, vagy valamilyen szakképesítést szeretnének-e szerezni. A felsőoktatási intézményekben induló hagyományos és keresztféléves alap- és mesterképzések mellett rengeteg 2 éves felsőoktatási szakképzés (FOSZK) is indul, ám ezekért nem diploma, hanem oklevél jár.
Azok számára, akik nem tudnak vagy szeretnének egyetemen továbbtanulni, kiváló szakmaszerzési lehetőséget tartogathatnak a felnőttoktatás keretei között induló, 2-3 éves szakképesítések, az első 2 szakma erejéig ingyenesen. Ezek mellett számos iskolarendszerű vagy azon kívüli felnőttképzést is elvégezhetünk, melyekért ugyan nem jár végzettség, ám segítségükkel hasznos tudásra és új készségekre tehetünk szert.
