Fokozódik a menza-botrány: megszólalat a közétkeztető, itt az igazság a megbetegedések pontos okáról

Mint arról beszámoltunk, tömeges ételmérgezés történt a XIII. kerületi oktatási intézményekben, ahol 470 gyermek betegedett meg a csütörtöki ebéd után, közülük 47 gyermek kórházi ellátásra szorul. Megszólalt végre a szolgáltatást végző cég is: "a történtek minket is megviseltek" - jelezétk és együttműködnek a hatóságokkal.

A Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. ügyvezetője, Fülöp Csaba a hvg.hu-nak nyilatkozva megerősítette, hogy vállalatuk érintett szolgáltatóként az angyalföldi tömeges rosszullétek ügyében. "A történtek minket is megviseltek, a legfontosabb, hogy a gyerekek meggyógyuljanak" – fogalmazott az ügyvezető.

A lap információi szerint a vállalat egy három cégből álló, részben közös háttérrel rendelkező cégcsoport tagja. A megbetegedések pontos okáról legkorábban a jövő hét elején várható hivatalos tájékoztatás, addig a cég teljes mértékben együttműködik a vizsgálatot végző hatóságokkal.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal közös közleménye szerint a csütörtöki ebéd elfogyasztása után összesen 470-en kaptak fertőzést a XIII. kerületi oktatási intézményekben.

Az ételmérgezés-gyanús eset miatt kiemelt hatósági vizsgálat indult. Az érintett gyermekek közül 47-en szorulnak kórházi ellátásra, őket a Heim Pál Gyermekkórházban ápolják.

Házlinger György, a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatója lapunkkal közölte: "A Közép-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskolából, a Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskolából és az Ady Endre Gimnáziumból jeleztek több megbetegedést. A tanulók étkeztetésében a tankerületi központ nem illetékes, de ettől függetlenül folyamatosan egyeztetünk a helyi önkormányzattal, akik megkezdték az ügy kivizsgálását."

Az önkormányzat szombat délelőttig nem tett közzé információt a történtekről hivatalos honlapján. Közleményükben csupán annyit jeleztek, hogy a csütörtöki étkezés ételmintáit átadták kivizsgálásra, pénteken saját beszerzésből biztosították a gyermekek étkezését, a következő héten pedig más forrásból fogják megoldani az ellátást.