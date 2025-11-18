Ingyenes jogsi a diákoknak? Kiderült, miért bukik meg a kormány nagy ígérete – és kik járnak igazán rosszul

Az állam által ígért ingyenes jogosítványszerzési lehetőség a középiskolások számára egyelőre csak részben valósult meg, miközben a kormány most a gyermekvédelmi dolgozóknak is hasonló programot jelentett be.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy az állam ingyenes jogosítványszerzési lehetőséget biztosít mintegy 13 ezer gyermekvédelmi dolgozó számára. A bejelentés azonban felveti a kérdést, hogy mi valósult meg eddig a középiskolásoknak tavaly ígért hasonló programból.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter 2024 márciusában először azt közölte, hogy szeptembertől az állam teljesen ingyenessé teszi a jogosítványszerzést a középiskolásoknak, beleértve az elméleti és gyakorlati képzést, valamint a vizsgákat is. Később ugyanazon a napon már csak arról írt, hogy a KRESZ- és egészségügyi oktatás válik a középiskolai oktatás részévé, és csak kísérleti jelleggel indul a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezése - írta meg a Telex.

Az eredeti ígéret értéke diákonként körülbelül félmillió forint lett volna, míg a módosított változat kevesebb mint százezer forintot jelent. Utóbbi az elméleti tanfolyam és vizsga mellett az elsősegélynyújtó képzés költségeit fedezi. A pontos összeg meghatározását nehezíti, hogy létezik egy másik állami program is, amelyben a 20 év alatti fiatalok 25 ezer forintot igényelhetnek vissza a jogosítványszerzési költségből.

A gyakorlati képzés ingyenessé tételében a Magyar Honvédség vállalt szerepet. Eddig 21 hivatásos katona végezte el a szükséges gyakorlatioktató-képzést, és a honvédség 30 oktatóautót állított üzembe. A program jelenleg csak Szolnokon működik, ahol 13 középiskolával kötöttek megállapodást. A gyakorlati képzések idén februárban kezdődtek el.

Az állam a kötelező 29 gyakorlati óra költségét állja, és egy ingyenes vizsgalehetőséget biztosít. Aki azonban megbukik a vizsgán, annak saját költségen kell pótórákat vennie egy piaci alapon működő autósiskolában. Ez jelentős problémát jelent, hiszen az országos statisztikák szerint átlagosan 49 gyakorlati vezetési óra után tesznek sikeres vizsgát a B kategóriás tanfolyamok résztvevői.

A honvédség tájékoztatása szerint a 2024–2025-ös tanévben 247 diák kezdte meg a felkészülést a forgalmi vizsgára, jelenleg 75-en gyakorolnak katonákból lett oktatókkal, és eddig összesen 36 középiskolás tett sikeres forgalmi vizsgát az ingyenes tanfolyam végén.

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) statisztikái szerint az idei második és harmadik negyedévben a honvédségnél zajló gyakorlati képzés végén a vizsgáknak csak mintegy ötöde volt sikeres, szemben a több mint 44 százalékos országos átlaggal.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Barabás László, aki 50 éve foglalkozik autós oktatással Szolnokon, elmondta a lapnak, hogy a városban csökkent a fizetős tanfolyamokra jelentkező fiatalok száma, és több helyi autósiskola nehéz helyzetbe került. Tapasztalatai szerint a kötelező 29 óra általában nem elég a sikeres vizsgához – egyik tanulójának például 26 pótórát kellett vennie a honvédségi oktatás után.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a 2024–2025-ös tanévben 18 ezer középiskolás kezdte meg az ingyenes elméleti tanfolyamot, a jelenlegi tanévben pedig eddig 33 ezer tanuló regisztrált a KRESZ elsajátításához létrehozott e-learning rendszerben. A köznevelési törvény nyári módosítása óta nemcsak a végzősök, hanem az utolsó három évfolyam diákjai is részt vehetnek az ingyenes elméleti képzésben, ami 80 ezer diákot vont be a rendszerbe.

Pető Attila budapesti autósiskola-vezető szerint az autósiskolák egy része bizonyos időszakokban, vagy egyáltalán nem vesz át olyan középiskolásokat, akik az ingyenes elméleti képzés után náluk folytatnák a gyakorlati oktatást. Ennek egyik oka, hogy kiesik az elméleti képzésből származó bevételük, másrészt tartanak a középiskolai képzés és vizsga színvonalától.

Kingl László, az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete (AVOSZ) elnöke szerint jó az ingyenes elméleti képzés lehetősége, de problémát jelent, hogy a diákoknak be kell várniuk társaikat a középiskolában szervezett vizsgához, és egyes iskolák nem is vállalják a vizsgáztatást. Gondot okoz az elsősegélynyújtó tanfolyam megszervezése is.

Az AVOSZ elnöke szerint szervezetük felhívta tagjaik figyelmét, hogy ne kérjenek emelt óradíjat az ingyenes elméleti képzés után érkező középiskolásoktól. Ehelyett az egyszeri, 20-30 ezer forintos regisztrációs díjat tartja megfelelő megoldásnak, ami ellensúlyozza a tanfolyamszervezőknél jelentkező bevételkiesést.