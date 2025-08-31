Melyik szombat munkanap októberben? Október 24 munkaszüneti nap: mutatjuk, mikor kell ledolgozni

Október ünnepnapok szempontjából idén is a jól tervezhető hónapok közé tartozik: bár halottak napja sajnos hétvégére esik, nem marad el a szokásos október hosszú hétvége sem, amit idén az október 23-as hétvégén tudunk kiélvezni. Nézzük, milyen napokból áll az idei októberi hosszú hétvége, mikor lesz ledolgozós szombat, melynek célja október 24 ledolgozása?

Cikkünkben annak jártunk utána, hogyan alakulnak az októberi munkanapok és ünnepnapok: milyen hónap lesz október ünnepnapok szempontjából, mikor lesz október hosszú hétvége és milyen napra esik az októberi ledolgozós szombat, avagy a szombati munkanap októberben. Melyik nap történik meg október 24 ledolgozása, amivel „visszaadjuk” az áthelyezett pihenőnapot?

Október hosszú hétvége 2025

Októberben az október 23-as munkaszüneti napnak köszönhetően egy négynapos hosszú hétvégét élvezhetnek a magyar dolgozók: október 23-a (csütörtök) ünnepnap, október 24-e (péntek) áthelyezett pihenőnap, ezeket pedig október 25-26. szombat és vasárnap heti pihenőnapok követik.

Az októberi hosszú hétvége egybeesik az iskolai őszi szünettel is: az őszi szünet 2025-ben október 23-ától (csütörtöktől) november 2-ig (vasárnapig) tart, hossza összesen 11 nap lesz.

Október 24 ledolgozása: mikor lesz ledolgozós szombat októberben?

Mivel október 24-e péntek csak áthelyezett pihenőnap, ezt az ajándék szabadnapot nem „ingyen” kapjuk, hanem ledolgozós szombat formájában vissza kell adnunk. A szombati munkanap október 18-án, egy héttel a hosszú hétvége előtt lesz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ünnepnapok, szombati munkanapok és áthelyezett pihenőnapok 2025-ben

A 2025-ös munkaidő naptárból megtudhatjuk, hogy áthelyezett pihenőnappal és szombati munkanappal nem csak októberben találkozhatunk: a május 1-es hosszú hétvégére kapott május 2-i pihenőnapot május 17-én dolgoztuk le szombati munkanap formájában. Az ötnapos karácsonyi hosszú hétvégén is lesz egy áthelyezett pihenőnap, mégpedig december 24-e, szenteste (szerda), amit már előre ledolgozunk a december 13-as szombati munkanapon.

A szabadságok betervezése szempontjából az ünnepek kapcsán újabb jó hírrel szolgálhatunk: a karácsonyi hosszú hétvégét követően egy szilveszteri hosszú hétvégével is számolhatunk. A 2026-os munkaidő naptár szerint január 1-je, újév napja (csütörtök) piros betűs ünnepnap lesz, január 2-a (péntek) pedig áthelyezett pihenőnapnak fog számítani, amit egy héttel később, január 10-én dolgozunk le.