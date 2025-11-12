Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel.
Brutális pénzeket vesz ki ez a végzős diákok szüleinek zsebéből: újra itt a szezonja
A szalagavató ünnepség egyre nagyobb anyagi terhet ró a családokra, a ruhabérléstől kezdve a banketten át a fotózásig akár több százezer forintos kiadást is jelenthet a végzős diákok szüleinek - írja az Eduline.
A szalagavató a középiskolai évek egyik legfontosabb eseménye, amely a ballagás előtti utolsó nagy közös ünneplés egy osztály életében. A szimbolikus szalagtűzés mellett a legtöbb intézményben keringő, osztálytánc és egyéb műsorelemek is színesítik a programot, azonban ezek költségei évről évre emelkednek.
"Az én lányomnak is most lesz a szalagavatója. A ruhabérlés 40 000 forint, a cipő 7000, a táncoktatás fejenként 4000, az after parti pedig 4500/fő. A sminket megoldja, a fodrász még nem tudom, mennyi lesz. Egyelőre ennyiről tudok" - írta egy szülő, akinek eddig körülbelül 55 000 forintjába kerül gyermeke szalagavatója. "És mi igyekeztünk a legolcsóbban megúszni" - tette hozzá a Szülői Hang Facebook-csoportjában.
A kiadások felső határa gyakorlatilag nincs megszabva, különösen a ruhák tekintetében. Egyes budapesti szalonokban a lányok keringőruhájának bérleti díja 150-290 ezer forint között mozog, mindössze egyetlen estére. A fiúk esetében sem sokkal kedvezőbb a helyzet: egy egységes öltöny, ing, öv és nyakkendő varratása 60-70 ezer forintba kerülhet.
Pozitívum, hogy a legtöbb iskolában nem egyszerre kell kifizetni a végzős év összes költségét. Számos intézményben már 9. osztálytól kezdve magasabb összegű havi osztálypénzt szednek, hogy fokozatosan gyűljön össze a szükséges összeg. Anna beszámolója szerint náluk az éves osztálypénz 15 ezer forintról 35 ezer forintra emelkedett a végzős évben, ami havi 3500-4000 forintos befizetést jelent.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az osztálypénzből általában fedezik a fotózás és a tabló költségeit, a terembérlést, a tánctanárt, a bankettet, a meghívókat, esetenként pedig a közös ruhadarabok elkészíttetését is.
Ennek ellenére minden évben vannak olyan diákok, akik nem azért maradnak távol a szalagavatói keringőtől, mert nem szeretnének részt venni, hanem mert családjuk nem engedheti meg magának a kiadásokat. Egyes diákok pedig tanulmányaik mellett diákmunkát vállalnak, hogy előteremtsék a szükséges összeget - nekik a 2025-ös szabályok szerint minimum bruttó 1672 forintos órabér jár.
Kőrösi Csoma Sándor program: azok jelentkezését várják, akik szívesen eltöltenének 9 hónapot Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika vagy Latin-Amerika valamelyik magyar közösségénél.
A pedagógus igazolvány igénylés menete: így zajlik a pedagógus igazolvány igénylés OKTIG felületen keresztül, ezek a pedagógus igazolvány kedvezmények járnak a jogosultaknak.
Fokozódik a menza-botrány: megszólalat a közétkeztető, itt az igazság a megbetegedések pontos okáról
Megszólalt végre a szolgáltatást végző cég is: "a történtek minket is megviseltek" - jelezték és együttműködnek a hatóságokkal.
Érettségi utáni szakképzés: így lehetséges a szakmatanulás, továbbtanulás érettségi után főiskolán kívül
Továbbtanulás érettségi után: milyen érettségi utáni szakképzések vannak, elérhetők-e ingyenes képzések érettségi után? Mi a technikum, miért szűnt meg a régi OKJ?
Bruno van Pottelsberghe, a Budapesti Corvinus Egyetem belga rektora egy év után értékelte munkáját és az intézmény jövőképét.
A gazdasági erőviszonyok átrendeződése és a kínai befektetések térnyerése miatt ma már nemcsak különlegesnek, hanem kifejezetten előnyösnek számít, ha valaki kínaiul beszél.
Az Oktatási Hivatal (OH) hétfői közleménye szerint a kompetenciamérés tesztjeit idén 3049 intézmény több mint 584 ezer tanulója töltötte ki.
A tehetség mint nemzeti erőforrás, amelyet nem csupán mérni, hanem gondozni és közösségbe ágyazni kell.
Tudd meg, hogy működik a passzív félév és mi a passziválás lényege! Jár passzív félév diákigazolvány ilyenkor? Milyen passzív félév tb jogviszony igazolás szükséges a...
A mesterséges intelligencia az oktatás egyik legnagyobb kihívása és lehetősége egyszerre – a magyar oktatáspolitika azonban egyelőre láthatóan nem tud mit kezdeni vele.
A HVG ebben az évben is – immár tizenharmadik alkalommal – elkészítette a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorát.
Továbbra is a legjobb egyetemek között, Magyarországról egyedüliként szerepel a Corvinus Egyetem egy jelentős oktatási listán.
Az OTP Junior Piacralépők című vállalkozói versenyt és műsort a fiatal vállalkozókat segítette abban, hogy ötleteikből valódi vállalkozást építhessenek.
Magyarország még mindig le van maradva diplomás fiatalokban. De vajon miért, és mit jelent ez hosszú távon? A CHART by Pénzcentrum most megmutatja!
A kormány megemeli a gyermekotthonokban élők ellátására fordítandó támogatásokat november 1-jétől.
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium neve egyet jelent a kiemelkedő oktatással és a diákok iránti elhivatottsággal. Az igazgató most a Pénzcentrumnak adott interjút.
Az Erasmus+ mobilitási programok már több évtizede nyújtanak kivételes lehetőségeket a hallgatók, oktatók és fiatal szakemberek számára, hogy külföldön tapasztalatokat szerezzenek.
A menza már nem csak egy sima étkező, hanem konfliktuszóna: egyre több iskolás gyerek utasítja vissza az ebédet, mert ehetetlennek tartja.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.