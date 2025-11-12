2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
8 °C Budapest
Forint bankjegyek - Magyar valuta
Oktatás

Brutális pénzeket vesz ki ez a végzős diákok szüleinek zsebéből: újra itt a szezonja

Pénzcentrum
2025. november 12. 09:47

A szalagavató ünnepség egyre nagyobb anyagi terhet ró a családokra, a ruhabérléstől kezdve a banketten át a fotózásig akár több százezer forintos kiadást is jelenthet a végzős diákok szüleinek - írja az Eduline.

A szalagavató a középiskolai évek egyik legfontosabb eseménye, amely a ballagás előtti utolsó nagy közös ünneplés egy osztály életében. A szimbolikus szalagtűzés mellett a legtöbb intézményben keringő, osztálytánc és egyéb műsorelemek is színesítik a programot, azonban ezek költségei évről évre emelkednek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az én lányomnak is most lesz a szalagavatója. A ruhabérlés 40 000 forint, a cipő 7000, a táncoktatás fejenként 4000, az after parti pedig 4500/fő. A sminket megoldja, a fodrász még nem tudom, mennyi lesz. Egyelőre ennyiről tudok" - írta egy szülő, akinek eddig körülbelül 55 000 forintjába kerül gyermeke szalagavatója. "És mi igyekeztünk a legolcsóbban megúszni" - tette hozzá a Szülői Hang Facebook-csoportjában.

A kiadások felső határa gyakorlatilag nincs megszabva, különösen a ruhák tekintetében. Egyes budapesti szalonokban a lányok keringőruhájának bérleti díja 150-290 ezer forint között mozog, mindössze egyetlen estére. A fiúk esetében sem sokkal kedvezőbb a helyzet: egy egységes öltöny, ing, öv és nyakkendő varratása 60-70 ezer forintba kerülhet.

Pozitívum, hogy a legtöbb iskolában nem egyszerre kell kifizetni a végzős év összes költségét. Számos intézményben már 9. osztálytól kezdve magasabb összegű havi osztálypénzt szednek, hogy fokozatosan gyűljön össze a szükséges összeg. Anna beszámolója szerint náluk az éves osztálypénz 15 ezer forintról 35 ezer forintra emelkedett a végzős évben, ami havi 3500-4000 forintos befizetést jelent.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az osztálypénzből általában fedezik a fotózás és a tabló költségeit, a terembérlést, a tánctanárt, a bankettet, a meghívókat, esetenként pedig a közös ruhadarabok elkészíttetését is.

Ennek ellenére minden évben vannak olyan diákok, akik nem azért maradnak távol a szalagavatói keringőtől, mert nem szeretnének részt venni, hanem mert családjuk nem engedheti meg magának a kiadásokat. Egyes diákok pedig tanulmányaik mellett diákmunkát vállalnak, hogy előteremtsék a szükséges összeget - nekik a 2025-ös szabályok szerint minimum bruttó 1672 forintos órabér jár.
Címlapkép: Getty Images
#kiadás #család #oktatás #középiskola #diák #diákok #kiadások #szalagavató #szülők #végzős

