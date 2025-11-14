A HVG Diploma 2026 kiadványában megjelenő legfrissebb egyetemi rangsorok szerint a magyar felsőoktatás élmezőnye stabil maradt,
Figyelem diákok! Fontos határidő közeleg, aki lemarad, nagyon bánhatja
December 1-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira - tudatta az Oktatási Hivatal pénteken.
Azt írták: összesen 561 középiskola, vagyis az intézmények 49,7 százaléka írta elő felvételi tájékoztatójában az írásbeli vizsgákon való részvételt a hozzá jelentkező tanulóknak. Az OH honlapján elérhetők e középiskolák adatai, valamint az elektronikus keresőfelület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók - tették hozzá.
Emlékeztettek, hogy a középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket hirdetnek meg a 2026/2027-es tanévre, és megjelölték azt is, hogy milyen felvételi eljárással veszik fel a jelentkezőket. A vizsgajelentkezést december 1-ig ahhoz a vizsgaszervező középiskolához kell benyújtani, amelyikben a felvételiző a vizsgáit meg kívánja írni - közölték.
Az OH felhívta a figyelmet arra, hogy az írásbeli vizsgajelentkezésre szolgáló – Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazáshoz kötött regisztrációt követően használható – elektronikus programfelület, a kinyomtatható "Központi írásbeli vizsga – jelentkezési lap" nyomtatvány, valamint a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók kedvezményeinek igénylésére szolgáló "Szülői kérelem speciális vizsgakörülmények biztosítására" nyomtatvány a középfokú felvételi írásbeli vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információkkal együtt megtalálható az oktatas.hu-n.
Jelezték továbbá, hogy a jelentkezéshez videós útmutató is készült, ami a hivatal YouTube-csatornáján érhető el.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Hangsúlyozták: a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba történő felvételi jelentkezéssel. A kiválasztott intézményekbe a vizsgák után, az eredmények ismeretében, február 19-ig jelentkezhetnek a tanulók, ennek menetéről a hivatal januárban a honlapján tájékoztatja az érintetteket - fűzték hozzá.
Magyarországon a rendszerváltást követő évtizedben csupán az emberek 5-6%-a tervezett migrációt, később pedig ez az arány azonban fokozatosan növekedett.
Kőrösi Csoma Sándor program: azok jelentkezését várják, akik szívesen eltöltenének 9 hónapot Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika vagy Latin-Amerika valamelyik magyar közösségénél.
A pedagógus igazolvány igénylés menete: így zajlik a pedagógus igazolvány igénylés OKTIG felületen keresztül, ezek a pedagógus igazolvány kedvezmények járnak a jogosultaknak.
Fokozódik a menza-botrány: megszólalat a közétkeztető, itt az igazság a megbetegedések pontos okáról
Megszólalt végre a szolgáltatást végző cég is: "a történtek minket is megviseltek" - jelezték és együttműködnek a hatóságokkal.
Érettségi utáni szakképzés: így lehetséges a szakmatanulás, továbbtanulás érettségi után főiskolán kívül
Továbbtanulás érettségi után: milyen érettségi utáni szakképzések vannak, elérhetők-e ingyenes képzések érettségi után? Mi a technikum, miért szűnt meg a régi OKJ?
Bruno van Pottelsberghe, a Budapesti Corvinus Egyetem belga rektora egy év után értékelte munkáját és az intézmény jövőképét.
A gazdasági erőviszonyok átrendeződése és a kínai befektetések térnyerése miatt ma már nemcsak különlegesnek, hanem kifejezetten előnyösnek számít, ha valaki kínaiul beszél.
Az Oktatási Hivatal (OH) hétfői közleménye szerint a kompetenciamérés tesztjeit idén 3049 intézmény több mint 584 ezer tanulója töltötte ki.
A tehetség mint nemzeti erőforrás, amelyet nem csupán mérni, hanem gondozni és közösségbe ágyazni kell.
Tudd meg, hogy működik a passzív félév és mi a passziválás lényege! Jár passzív félév diákigazolvány ilyenkor? Milyen passzív félév tb jogviszony igazolás szükséges a...
A mesterséges intelligencia az oktatás egyik legnagyobb kihívása és lehetősége egyszerre – a magyar oktatáspolitika azonban egyelőre láthatóan nem tud mit kezdeni vele.
A HVG ebben az évben is – immár tizenharmadik alkalommal – elkészítette a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorát.
Továbbra is a legjobb egyetemek között, Magyarországról egyedüliként szerepel a Corvinus Egyetem egy jelentős oktatási listán.
Az OTP Junior Piacralépők című vállalkozói versenyt és műsort a fiatal vállalkozókat segítette abban, hogy ötleteikből valódi vállalkozást építhessenek.
Magyarország még mindig le van maradva diplomás fiatalokban. De vajon miért, és mit jelent ez hosszú távon? A CHART by Pénzcentrum most megmutatja!
A kormány megemeli a gyermekotthonokban élők ellátására fordítandó támogatásokat november 1-jétől.
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium neve egyet jelent a kiemelkedő oktatással és a diákok iránti elhivatottsággal. Az igazgató most a Pénzcentrumnak adott interjút.
Az Erasmus+ mobilitási programok már több évtizede nyújtanak kivételes lehetőségeket a hallgatók, oktatók és fiatal szakemberek számára, hogy külföldön tapasztalatokat szerezzenek.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.