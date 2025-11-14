2025. november 14. péntek Aliz
7 °C Budapest
Iskolás diák vizsgát tesz, keményen gondolkodik, választ ír az osztályteremben az oktatási egyetemi felvételi vizsgára és a műveltség világnapja koncepcióra
Oktatás

Figyelem diákok! Fontos határidő közeleg, aki lemarad, nagyon bánhatja

Pénzcentrum/MTI
2025. november 14. 19:33

December 1-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira - tudatta az Oktatási Hivatal pénteken.

Azt írták: összesen 561 középiskola, vagyis az intézmények 49,7 százaléka írta elő felvételi tájékoztatójában az írásbeli vizsgákon való részvételt a hozzá jelentkező tanulóknak. Az OH honlapján elérhetők e középiskolák adatai, valamint az elektronikus keresőfelület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók - tették hozzá.

Emlékeztettek, hogy a középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket hirdetnek meg a 2026/2027-es tanévre, és megjelölték azt is, hogy milyen felvételi eljárással veszik fel a jelentkezőket. A vizsgajelentkezést december 1-ig ahhoz a vizsgaszervező középiskolához kell benyújtani, amelyikben a felvételiző a vizsgáit meg kívánja írni - közölték.

Az OH felhívta a figyelmet arra, hogy az írásbeli vizsgajelentkezésre szolgáló – Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazáshoz kötött regisztrációt követően használható – elektronikus programfelület, a kinyomtatható "Központi írásbeli vizsga – jelentkezési lap" nyomtatvány, valamint a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók kedvezményeinek igénylésére szolgáló "Szülői kérelem speciális vizsgakörülmények biztosítására" nyomtatvány a középfokú felvételi írásbeli vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információkkal együtt megtalálható az oktatas.hu-n.

Jelezték továbbá, hogy a jelentkezéshez videós útmutató is készült, ami a hivatal YouTube-csatornáján érhető el.

Hangsúlyozták: a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba történő felvételi jelentkezéssel. A kiválasztott intézményekbe a vizsgák után, az eredmények ismeretében, február 19-ig jelentkezhetnek a tanulók, ennek menetéről a hivatal januárban a honlapján tájékoztatja az érintetteket - fűzték hozzá.
