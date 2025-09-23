Egyetemi őszi szünet 2025: mikor lesz az őszi szünet a magyar egyetemeken, lesz-e egyáltalán ősziszünet?

A magyarországi felsőoktatási intézményeknek jogukban áll saját hatáskörükben eldönteni, hogy a téli és a nyári vizsgaidőszakon túl mikor és milyen formában kívánnak oktatási szüneteket tartani. Éppen ezért nem megy ritkaságszámba, hogy a közoktatási intézményekkel ellenben az egyetemeken más-más időpontokban tartják meg az őszi szünetet, illetve akadnak olyan intézmények is, amelyek egyáltalán nem tartanak ilyenkor szünidőt. Nézzük, mi mindent érdemes tudni az egyetem őszi szünet megtartása kapcsán: tudd meg, melyik egyetemen mikor lesz az őszi szünet 2025 évében és mely intézmények nem tartják ezt a szokást!

Magyarországon hagyományosan szeptember elején kezdődik az őszi tanítási időszak mind az általános- és középiskolákban, mind a felsőoktatási intézményekben. Bár gyermekkorunkban megszokhattuk, hogy még alig indult be az oktatás, máris közeledik a várva várt, kiadós szünidő, ez a felsőoktatásban nem egészen így van: az egyetemi őszi szünet rendszerint rövidebb, sőt mi több, nem minden intézmény tartja meg azt. Nézzük, melyik egyetemen lesz őszi szünet 2025-ben!

Egyetemi oktatási szünetek Magyarországon

Az általános- és középiskolás 2025/26-os tanév rendje több szempontból is hasonlít a felsőoktatási intézményekéhez: az oktatás szeptember elején kezdődik és tipikusan június közepén, végén ér véget, azzal a különbséggel, hogy az egyetemi őszi és tavaszi félévet mindig hosszabb vizsgaidőszak zárja le. A közoktatásban három rövidebb oktatási szünetet tartanak a hosszabb nyári szüneten felül: egy őszi (halottak napja környékén), egy téli (karácsony, újév) és egy tavaszi (húsvét környékén) szünetet.

Az őszi szünet 2025-ben a közoktatásban október 23-ától (csütörtöktől) november 2-ig (vasárnapig) tart, hossza összesen 11 nap.

A felsőoktatásban nincs hagyományos értelemben vett téli szünet, ugyanis ez az időszak egybeesik a téli vizsgaidőszakkal. A rövidebb, tipikusan pár napig vagy legfeljebb egy hétig tartó tavaszi szünet és őszi szünet megtartása opcionális, számos egyetemen kizárólag a 2025-ös munkaidő naptár szerinti „piros betűs” ünnepeket és az áthelyezett pihenőnapokat adják ki oktatási szünidő gyanánt (a munka világában idén október 24-e áthelyezett pihenőnap, amit a 18-i októberi szombati munkanappal „törlesztünk”).

Őszi szünet a magyar egyetemeken: hol tartanak, hol nem tartanak szünetet?

Az egyetemi őszi szünetek megtartása kapcsán elöljáróban azt érdemes tudnunk, hogy a legtöbb intézmény a 2025. október 20-a (hétfőtől) október 26-ig (vasárnapig) tartó vagy az október 27-e (hétfőtől) november 2-ig (vasárnapig) tartó hetet adja ki pihenőidőnek, részben vagy egészben. Ezek időtartama tipikusan néhány naptól legfeljebb egy hétig tart. Nézzük, a legismertebb magyar egyetemek közül hol tartanak őszi szünetet és hol nincs hagyománya annak!

BCE őszi szünet 2025

A Budapesti Corvinus Egyetem őszi szünet 2025 évi ideje október 27-től október 31-ig tart, egy heti pihenést biztosítva diákjainak.

BGE őszi szünet 2025

Budapesti Gazdasági Egyetem őszi szünet 2025: az egyetemi tanév rendje szerint nem lesz őszi szünet.

METU őszi szünet 2025

Budapesti Metropolitan Egyetem őszi szünet 2025-ös ideje október 27-től október 31-ig tart.

BME őszi szünet 2025

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem őszi szünet 2025: a BME tanév rendje szerint nem lesz őszi szünet az egyetemen.

Debreceni Egyetem őszi szünet 2025

A DE őszi szünet 2025-ben október 20-a és 24-e között lesz, összesen egy hétig tart.

ELTE őszi szünet 2025

Eötvös Loránd Tudományegyetem őszi szünet 2025: október 27-től november 1-ig hirdették ki.

Károli Gáspár Református Egyetem őszi szünet 2025

KRE őszi szünet 2025-ben a tanév rendje szerint október 20-tól október 24-ig tart.

MKE őszi szünet 2025

A Magyar Képzőművészeti Egyetem őszi szünet 2025 évi megtartásáról nincs információ.

Miskolci Egyetem őszi szünet 2025

ME őszi szünet 2025-ben oktatási szünet formájában október 20-tól október 24-ig lesz.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem őszi szünet 2025

NKE 2025 őszi szünet nem lesz, mindössze az október 23-as ünnepnapot és a 24-i szünnapot tartják.

Neumann János Egyetem őszi szünet 2025

A kecskeméti NJE őszi szünet 2025-ben nem kerül megtartásra.

Nyíregyházi Egyetem őszi szünet 2025

NYE őszi szünet 2025-ben az egyetem tanítási rendje szerint nem lesz.

Óbudai Egyetem őszi szünet 2025

OE őszi szünet 2025-ben az államilag kihirdetett pihenőnapokon felül nem lesz.

Pannon Egyetem őszi szünet 2025

A veszprémi PE őszi szünet 2025-ben október 30-tól november 2-ig tart.

PPKE őszi szünet 2025

Pázmány Péter Katolikus Egyetem őszi szünet 2025: október 27-től november 1-ig tart.

Pécsi Tudományegyetem őszi szünet 2025

A PTE őszi szünet 2025-ben október 27-től október 31-ig tart az egyetemi tanév rendje szerint.

Semmelweis Egyetem őszi szünet 2025

SE őszi szünet 2025-ben (régebben SOTE) az állami ünnepnapokon felül nem lesz.

Soproni Egyetem őszi szünet 2025

SOE őszi szünet 2025-ben nem lesz.

Széchenyi István Egyetem őszi szünet 2025

A győri SZE őszi szünet 2025-ben nem kerül megtartásra.

SZFE őszi szünet 2025

Színház- és Filmművészeti Egyetem őszi szünet 2025: október 27-től november 2-ig tart.

Szegedi Tudományegyetem őszi szünet 2025

SZTE őszi szünet 2025-ben nem lesz.

Összességében elmondhatjuk tehát az egyetemi őszi szünet megtartása kapcsán, hogy a magyar felsőoktatási intézmények többsége elrendeli az őszi oktatási szünetet, azonban annak megtartását egymástól eltérő időpontban és időtartamban határozzák meg. Az egyetemi őszi szünet jelentősen rövidebb a közoktatási intézményekénél: előbbi esetben a szünidő néhány naptól egy hétig terjed, utóbbi esetben viszont összesen 11 nap.

Bár az államilag biztosított október 23-tól (szerdától) október 26-ig (vasárnapig) tartó őszi hosszú hétvége a diákok számára is jár, ezen felül a magyar egyetemek jelentős része nem tart őszi szünetet 2025-ben. Az említett egyetemek közé tartozik Budapesten többek között a BGE, a BME, az NKE, az OE és az SE is, a nagyobb vidéki egyetemet között pedig nem lesz őszi szünet a kecskeméti NJE-n, a Nyíregyházi és a Soproni Egyetemen, ugyanígy a győri SZE és a szegedi SZTE tartja meg azt.