Az idei őszi szünet 11 napos lesz, október 23-tól november 2-ig tart majd,. Így két nappal hosszabb, mint a múlt évi volt. Mutatjuk, hogy mégis...
December 24 munkaszüneti nap 2025-ben? Döntöttek, le kell-e dolgozni a szentestét
Évek óta heves vitatémaként tartjuk számon december 24-e, azaz szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításának kérdését. Az, hogy december 24 munkaszüneti nap 2025-ben vagy sem, már eldőlt, azonban a közvélemény hevesen ellenzi az eddig meghozott döntéseket. Nézzük, hogyan ünnepeljük az idei szentestét, kapnak-e a magyar dolgozók extra pihenőnapot az ünnepre és mit kell tudnunk az ezzel kapcsolatos népszavazás elindításáról!
Cikkünkben december 24 munkaszüneti napnak nyilvánításával kapcsolatban gyűjtöttük össze a legfrissebb tudnivalókat. Amellett, hogy eláruljuk, december 24 munkanap vagy ünnep nap lesz-e, azt is megtudhatod, mikor lesz a december 24 népszavazás, illetve hogy mire érdemes számítaniuk a magyar dolgozóknak a 2026-os munkaévben.
December 24 munkaszüneti nap 2025-ben?
A 2025 évi munkaidő naptár szerint december 24-e idén továbbra sem lesz hivatalos, „piros betűs” ünnepnap, helyette ebben az évben áthelyezett pihenőnap formájában ünnepeljük. Tehát: december 24 ünnepnap, azonban nem kapnak extra pihenőnapot a dolgozók, ezt az áthelyezett pihenőnapot ugyanis december 13-án, szombati munkanap formájában kell ledolgozni.
December 24 népszavazás: mi történt eddig?
December 24 munkaszüneti nappá nyilvánításának ügye régóta borzolja a kedélyeket a magyar közéletben: bár már több alkalommal is nyújtottak be törvénymódosító javaslatot december 24 ünnepnappá nyilvánítása kapcsán, a Kúria eddig nem engedett a kérdést illetően. Idén először februárban indítványozták a december 24 népszavazást, arra hivatkozva, hogy az extra ünnepnap nem okozna az országnak valós gazdasági veszteséget. Akkor a kérdés a következőképpen szólt:
Magyarországon a jelenleg hatályos jogszabályok szerint munkaszüneti napnak számít január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. Egyetért Ön azzal, hogy a 2025-ös naptári évtől kezdődően december hónap 24. napja munkaszüneti nap legyen?
Bár a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) átengedte a kezdeményezést, a Kúria a kérdés bonyolultságára hivatkozva elutasította azt. A döntést azzal indokolták, hogy "az egyértelműség törvényi kritériuma a népszavazásra javasolt kérdés megfogalmazására vonatkozik, amely rendelkezés nem biztosítja a szervező számára, hogy a népszavazásra javasolt kérdéshez további magyarázó mondatot fűzhessen. A pontatlan magyarázó szöveg tartalmilag is lerontja a népszavazásra javasolt kérdés egyértelműségét."
Második körben, 2025 májusában az NVB újra hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést. Az új kezdeményezés hatására a Kúria augusztus elején mondta ki, hogy lehet népszavazást tartani a kérdésben. A kérdés így szól:
Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?
A cél 200 000 érvényes aláírás összegyűjtése 2025. december 23-ig, melynek eredménye népszavazáshoz vezethet 2026 áprilisában. Ezzel kapcsolatban fontos tudnunk, hogy ha a népszavazáshoz szükséges aláírások sikeresen össze is gyűlnek, mindez már nincs hatással az idei szenteste megünneplésére, legkorábban 2026-tól lehet december 24-e munkaszüneti nap.
Lehet december 24 munkaszüneti nap 2026-ban?
Ahhoz, hogy a jövőben december 24 munkaszüneti nap lehessen, hosszas jogi procedúrán keresztül vezet az út: amennyiben december 23-ig összegyűlnek a népszavazáshoz szükséges aláírások, azokat ellenőrzik, csak ezt követően rendeli el az Országgyűlés a népszavazás kiírását, melynek lebonyolítása szintén hosszabb időszakot ölelhet fel. Amennyiben a népszavazás sikerrel jár, a vonatkozó jogszabály értelmében az Országgyűlés – ha a népszavazás törvényalkotási kötelezettséget keletkeztet – köteles a népszavazás napjától számított 180 napon belül az érvényes és eredményes népszavazás döntésének megfelelő törvényt megalkotni. Az így meghozott döntés az Országgyűlésre a népszavazás napjától számított 3 évig kötelező.
Ahhoz, hogy szentestét munkaszüneti nappá nyilvánítsák egyébként nem lenne szükséges a népszavazás, a Kormány ugyanis a népszavazás lebonyolítása nélkül is bármikor úgy dönthet, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítja szentestét. Az üggyel kapcsolatban a Pénzcentrum is indított egy közel 40 000 fő részvételével zajló szavazást, amelyből kiderült, hogy olvasóink elsöprő többsége tenné szentestét pihenőnappá. Lapunk válaszadóinak 94,34%-a szavazott a munkaszüneti nappá nyilvánítás mellett, ez alapján sejthetően a népszavazáson is többen szavaznának a munkaszüneti nappá nyilvánítás mellett, mint ellene.
A 2026-os munkaidő naptár jelenleg hatályos verziója szerint december 24 munkanap lenne jövőre is, azonban áthelyezett pihenőnapként kiadják a magyar dolgozók számára. Jövőre tehát ismét 4 napos hosszú hétvégével ünnepelhetjük a karácsonyt, azonban a december 24-i áthelyezett pihenőnapot korábban, december 12-én, szombaton kell majd ledolgozni. Amennyiben sikerrel zárul a népszavazás 2026 áprilisában, jövőre szenteste mégsem áthelyezett pihenőnap, hanem sima munkaszüneti nap lehet.
