Female teacher is marking exam papers in classroom
Oktatás

Pedagógus béremelés 2026: hamarosan döntenek, ennyivel nő a tanári fizetés jövőre

Pénzcentrum
2025. december 4. 08:01

Tovább emeli a kormány a pedagógusok bérét, jövőre 936 ezer forint lesz az átlagfizetésük - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: a stratégiai kabinetülésén több napirendet is tárgyalni fognak a jövő heti kormányülést megelőzően. Ezek közül talán a pedagógus-béremelés a legfontosabb - idézi a kormány honlapja.

A miniszter emlékeztetett, hogy Magyarország megállapodást kötött az Európai Unióval, amelynek értelmében a pedagógusbéreknek el kell érniük a diplomás átlagbér 80 százalékát. Ezért évről évre ennek megfelelően emelkednek a bérek - rögzítette, megjegyezve: a pontos összeg függ attól, hogy ki melyik kategóriába tartozik.

"A 936 ezer forintos átlagos pedagógusbér nagy előrelépés ebben a ciklusban" - jelentette ki Gulyás Gergely, hozzátéve, a pedagógusbérnek 2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát el kell érnie. "Nagyon fontos az, hogy a tanári hivatást kellőképpen becsüljük meg, hiszen a jövő generáció felkészültsége leginkább a tanároktól függ" - szögezte le a miniszter.

Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #kormány #oktatás #béremelés #tanár #pedagógus #bérek #fizetésemelés #tanárok #gulyás gergely #tanári fizetés #2026

