Hazánk esetében a kohéziós pénzekre vonatkozó forrásfelfüggesztés mintegy 6,3 milliárd eurót tesz ki.
Drága mulatság tankerületek üzemeltetése: többük is brutális adósságba verte magát hónapok alatt
A tankerületi központok lejárt tartozásállománya két hónap alatt négyszeresére nőtt, októberben már 19 tankerület összesen 734 millió forintos adósságot halmozott fel a Magyar Államkincstár adatai szerint - írja a Népszava.
A központi költségvetési szervek tartozásait felsoroló októberi listán szereplő 19 tankerületi központ összes lejárt tartozása 734 millió forintra rúgott. Ez jelentős növekedés az előző hónapokhoz képest: szeptemberben 15 központ 571 millió forintos, augusztusban pedig ugyanennyi intézmény mindössze 157 millió forintos adóssággal küzdött.
A legnagyobb tartozást a Dél-Pesti Tankerületi Központ halmozta fel 115 millió forinttal, miközben szeptemberben még egyáltalán nem volt adósságuk. Jelentős összeggel tartozik a Kecskeméti (94 millió forint) és a Monori Tankerületi Központ (92 millió forint) is. Ugyanakkor pozitív példa is akad: a Közép-Budai Tankerületi Központ októberre teljesen rendezte 326 millió forintos adósságállományát.
A jelenlegi helyzet rosszabb, mint egy évvel ezelőtt. 2022 októberében a tankerületek összesen 428 millió forint tartozást halmoztak fel, ami novemberre egymilliárd forint fölé emelkedett. Akkor a Klebelsberg Központ a késedelmes rezsiszámlákkal magyarázta a problémát, amit végül kormányzati rezsitámogatással orvosoltak.
A szakképzési centrumok pénzügyi helyzete is romlik, bár kisebb mértékben. A Magyar Államkincstár listáján 16 centrum szerepel, amelyek összes adóssága szeptemberben 125 millió, októberben pedig már 232 millió forintot tett ki. A legnagyobb tartozással a Székesfehérvári Szakképzési Centrum küzd, amely szeptemberben 78 millió, októberben pedig 130 millió forinttal tartozott.
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
A 12–16 éves fiatalok 29 százalékát érte az online bántalmazás valamelyik formája az elmúlt egy évben.
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
Mikor lesz pontosan a tavaszi szünet, mikor lesz a húsvét 2026-ban? Mutatjuk, hogyan alakul a további iskolai szünetek rendje a 2025/2026-os tanév során.
Rekordszámú magyar diák tanul külföldön, miközben a hazai felsőoktatás népszerűsége is növekszik.
Magyarországon új korszak kezdődik az oktatásban: bevezetik a digitális bizonyítványokat.
Botrány egy hazai egyetemen: Merkely Béla csalás miatt tett feljelentést, két embert azonnal ki is rúgtak
Csalás gyanúja miatt nyomozás indult a Semmelweis Egyetemen: a feljelentést Merkely Béla rektor tette meg.
Így zajlik a központi felvételi jelentkezés 2026-ban - Itt vannak a gimnázium felvételi feladatok a korábbi évekből
Időt kell szánni az intézményi jelentkezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére, valamint a felvételi lapok előállítására és szem előtt kell tartani minden fontos határidőt is.
Már csak ez segíthet a magyar iskolásokon? Kikerült egy új kutatási eredmény, súlyos dolgokat tartalmaz
Már több tanító használja azokat az innovatív módszereket, amelyekkel a diákok képességeinek, érettségének, háttértudásának megfelelő tanulási környezetet lehet megteremteni-
Ingyenes jogsi a diákoknak? Kiderült, miért bukik meg a kormány nagy ígérete – és kik járnak igazán rosszul
Az állam által ígért ingyenes jogosítványszerzési lehetőség a középiskolások számára egyelőre csak részben valósult meg.
A roma gyermekek oktatási esélyei jelentősen elmaradnak a nem roma társaikétól, ennek a hátterében pedig a szegregált romatelepek sajátosságai állnak.
A középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket hirdetnek meg a 2026/2027-es tanévre.
A HVG Diploma 2026 kiadványában megjelenő legfrissebb egyetemi rangsorok szerint a magyar felsőoktatás élmezőnye stabil maradt,
A ruhabérléstől kezdve a banketten át a fotózásig akár több százezer forintos kiadást is jelenthet a végzős diákok szüleinek a szalagavató.
Keresztféléves képzések 2026: mutatjuk, milyen keresztféléves szakok indulnak, illetve hogy mikor lesz a keresztféléves képzések jelentkezési határideje 2026 évében.
Magyarországon a rendszerváltást követő évtizedben csupán az emberek 5-6%-a tervezett migrációt, később pedig ez az arány azonban fokozatosan növekedett.
Kőrösi Csoma Sándor program: azok jelentkezését várják, akik szívesen eltöltenének 9 hónapot Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika vagy Latin-Amerika valamelyik magyar közösségénél.
A pedagógus igazolvány igénylés menete: így zajlik a pedagógus igazolvány igénylés OKTIG felületen keresztül, ezek a pedagógus igazolvány kedvezmények járnak a jogosultaknak.
Fokozódik a menza-botrány: megszólalat a közétkeztető, itt az igazság a megbetegedések pontos okáról
Megszólalt végre a szolgáltatást végző cég is: "a történtek minket is megviseltek" - jelezték és együttműködnek a hatóságokkal.
Érettségi utáni szakképzés: így lehetséges a szakmatanulás, továbbtanulás érettségi után főiskolán kívül
Továbbtanulás érettségi után: milyen érettségi utáni szakképzések vannak, elérhetők-e ingyenes képzések érettségi után? Mi a technikum, miért szűnt meg a régi OKJ?
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.