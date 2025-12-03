2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Iskolai osztályterem homályos háttérben fiatal diák nélkül; Elmosódott nézet az osztályteremben nincs gyerek vagy tanár székekkel és asztalokkal az egyetemen.
Oktatás

Drága mulatság tankerületek üzemeltetése: többük is brutális adósságba verte magát hónapok alatt

Pénzcentrum
2025. december 3. 12:44

A tankerületi központok lejárt tartozásállománya két hónap alatt négyszeresére nőtt, októberben már 19 tankerület összesen 734 millió forintos adósságot halmozott fel a Magyar Államkincstár adatai szerint - írja a Népszava.

A központi költségvetési szervek tartozásait felsoroló októberi listán szereplő 19 tankerületi központ összes lejárt tartozása 734 millió forintra rúgott. Ez jelentős növekedés az előző hónapokhoz képest: szeptemberben 15 központ 571 millió forintos, augusztusban pedig ugyanennyi intézmény mindössze 157 millió forintos adóssággal küzdött.

A legnagyobb tartozást a Dél-Pesti Tankerületi Központ halmozta fel 115 millió forinttal, miközben szeptemberben még egyáltalán nem volt adósságuk. Jelentős összeggel tartozik a Kecskeméti (94 millió forint) és a Monori Tankerületi Központ (92 millió forint) is. Ugyanakkor pozitív példa is akad: a Közép-Budai Tankerületi Központ októberre teljesen rendezte 326 millió forintos adósságállományát.

A jelenlegi helyzet rosszabb, mint egy évvel ezelőtt. 2022 októberében a tankerületek összesen 428 millió forint tartozást halmoztak fel, ami novemberre egymilliárd forint fölé emelkedett. Akkor a Klebelsberg Központ a késedelmes rezsiszámlákkal magyarázta a problémát, amit végül kormányzati rezsitámogatással orvosoltak.

A szakképzési centrumok pénzügyi helyzete is romlik, bár kisebb mértékben. A Magyar Államkincstár listáján 16 centrum szerepel, amelyek összes adóssága szeptemberben 125 millió, októberben pedig már 232 millió forintot tett ki. A legnagyobb tartozással a Székesfehérvári Szakképzési Centrum küzd, amely szeptemberben 78 millió, októberben pedig 130 millió forinttal tartozott.
Címlapkép: Getty Images
