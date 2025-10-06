2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Sunlight shining through orange, golden tree foliage. Beautiful toned seasonal retro, vintage fall backdrop, lo-fi aesthetics, copy space
HRCENTRUM

Októberi munkaszüneti napok: Mindenszentek munkaszüneti nap? Mióta munkaszüneti nap november 1-je?

Pénzcentrum
2025. október 6. 20:33

Októberrel megkezdődött a 2025-ös év utolsó negyedéve, a munkaidőnaptár viszont még hozhat meglepetéseket idén. Októberben több olyan változás - áthelyezett munkanap, meghosszabbított hétvége - és ünnepnap akad, amelyek kavarodást okozhatnak. Sokan bizonytalanok például, hogy október 6-án kell-e dolgozni, vagy okt. 31. munkaszüneti nap lesz-e, lesz-e ebben a hónapban ledolgozós szombat és munkanap lesz-e október 24-e. Mindenszentek vagy halottak napja számít-e ünnepnapnak és melyik sátumra esnek ezek az ünnepek valójában? Mutatjuk az októberi munkaidőnaptárt.

Októberben több olyan ünnepnap, áthelyezett munkanap is tarkítja a munkaidőnaptárt, amikor a megszokott eltérő módon követhetik egymást munkaszüneti napok és munkanapok. Ezen felül októberben lesz az iskolai őszi szünet is a köznevelési intézményekben, és az őszi óraátállítás 2025-ben is októberre esik.

Október 6. munkanap?

Minden évben október 6-án emlékezünk az aradi vértanúkra, ez a nap nemzeti gyásznap. Azonban mivel október 6-a nem nemzeti ünnepnap nem munkaszüneti nap. 

Mikor kell ledolgozni október 24-ét? Október 18. munkanap?

Mivel az október 23-ai nemzeti ünnep idén csütörtökre esik, az utóbbi években megszokott módon kiadták október 24-ét munkaszüneti napnak. Az október 24-i munkanapot áthelyezték: azt október 18-án, szombaton kell ledolgozni. 

Így október 23-tól október 26-ig egy négynapos hosszú hétvége, pihenés vár a dolgozókra. Október 23-án kezdődik 2025-ben az őszi szünet is, mely egész november 2-ig tart. Ez azonban csak a köznevelési intézményekben - óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban - lesz így, a felsőoktatásban saját hatáskörben döntenek az intézmények az őszi szünet dátumáról.

Azt is érdemes beírni a naptárba, hogy az őszi szünet idejére esik idén az őszi óraátállítás is. Október 26-án vasárnap az órákat hajnali 3-kor hajnali 2-re állítjuk vissza. Ez befolyásolhatja többek között a menetrendeket.

Okt 31. munkaszüneti nap? Halottak napja vagy mindenszentek munkaszüneti nap?

Még mindig sok kavarodást okoznak az őszi ünnepnapok elnevezései: Mikor van mindenszentek napja? Mikor van halottak napja? Ez nemcsak azért fontos, melyik nap, mi a szokás, mikor szokás temetőbe menni, gyertyát gyújtani: a munkaszüneti napokat is befolyásolja.

Mindenszentek napja és a halottak napja két egymást követő nap a katolikus keresztény hagyományok szerint, november 1-je és 2-a. Sokan tévesen úgy hiszik, hogy a mindenszentek a halottak napja másik elnevezése és valójában ugyanazt az ünnepet takarja. Ezért gondolhatják sokan, hogy november 1-jén van halottak napja. Illetve a nem katolikus hagyományok is közrejátszhatnak a félreértésekben: Magyarországon a protestánsok körében a mindenszenteket megelőző napon, október 31-én volt szokás kimenni a temetőbe, a reformáció napján. A hagyomány eredete már nincs annyira a köztudatban, mint régen, sok családban viszont megmaradt a szokás, innen is eredhet a bizonytalanság az ünnepek pontos dátumát illetően.

Tehát október 31-e a reformáció emléknapja (illetve halloween), november 1-je a mindenszentek napja és november 2-a a halottak napja. Ezek közül azonban csak egy nap, november 1-je, vagyis mindenszentek napja munkaszüneti nap is egyben.

Mióta munkaszüneti nap november 1-je?

Mindenszentek napja, vagyis november 1-je már a huszadik században - X. Pius pápasága idején - felvették a nyolc keresztény ünnep listájára, mellye egyidejűleg munkaszüneti nappá is vált. Később ez a nap kikerült a munkaszüneti napok sorából a többi vallási ünneppel együtt és csak 2000-től vált ismét munkaszüneti nappá.

Októberi munkaidőnaptár

Összefoglalva tehát az októberi munkanapok és munkaszüneti napok, ünnepnapok kapcsán azt érdemes tudni, hogy:

  • október 6-a nemzeti gyásznap, nem munkaszüneti nap
  • október 18-a szombat áthelyezett munkanap ("ledolgozós szombat")
  • október 23-a nemzeti ünnep, munkaszüneti nap, az őszi szünet kezdete a köznevelésben
  • október 24-e munkaszüneti nap, melyet október 18-án kellett előre ledolgozni
  • október 26-án vasárnap lesz az őszi óraátállítás 2025-ben
  • október 31-e a reformáció napja, munkanap
  • november 1-je, mindenszentek napja, ünnepnap (idén szombatra esik, de zárva lehetnek boltok, intézmények)
  • november 2-a, halottak napja, alapvetőne nem lenne munkaszüneti nap, de idén vasárnapra esik

December 24 munkaszüneti nap 2025-ben?

Az novemberi munkaidőnaptár nem tartogat túl sok meglepetést, egyedül arra érdemes figyelni, hogy november 1-je ünnepnap, így a menetrendek, bolti nyitvatartások eszerint változhatnak. Viszont mivel szombatra esik, dolgozni egyébként sem kellett volna ezen a napon.

Ami idén még kavarodásra adhat okot, az a december, hiszen évek óta megy a huzavona december 24-e, szenteste napja körül. A kormány eddig nem vette fel a hivatalos ünnepnapok sorába, viszont az utóbbi években mindig kiadják munkaszüneti napnak, ha hétköznapra esik, amit előtte le kell dolgozni. Így lesz ez 2025-ben is, amikor december 13-án, szombaton dolgozzuk le a szenteste napját. Mivel december 24-e szerdára esik és az azt követő két nap - karácsony napjai - ünnepnapok és munkaszüneti napok, egész hosszú pihenés várhat a dolgozókra. 
Címlapkép: Getty Images
