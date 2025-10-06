Októberi munkaszüneti napok: Mindenszentek munkaszüneti nap? Mióta munkaszüneti nap november 1-je?

Októberrel megkezdődött a 2025-ös év utolsó negyedéve, a munkaidőnaptár viszont még hozhat meglepetéseket idén. Októberben több olyan változás - áthelyezett munkanap, meghosszabbított hétvége - és ünnepnap akad, amelyek kavarodást okozhatnak. Sokan bizonytalanok például, hogy október 6-án kell-e dolgozni, vagy okt. 31. munkaszüneti nap lesz-e, lesz-e ebben a hónapban ledolgozós szombat és munkanap lesz-e október 24-e. Mindenszentek vagy halottak napja számít-e ünnepnapnak és melyik sátumra esnek ezek az ünnepek valójában? Mutatjuk az októberi munkaidőnaptárt.

Októberben több olyan ünnepnap, áthelyezett munkanap is tarkítja a munkaidőnaptárt, amikor a megszokott eltérő módon követhetik egymást munkaszüneti napok és munkanapok. Ezen felül októberben lesz az iskolai őszi szünet is a köznevelési intézményekben, és az őszi óraátállítás 2025-ben is októberre esik.

Október 6. munkanap?

Minden évben október 6-án emlékezünk az aradi vértanúkra, ez a nap nemzeti gyásznap. Azonban mivel október 6-a nem nemzeti ünnepnap nem munkaszüneti nap.

EZ IS ÉRDEKELHET Nemzeti gyásznap Magyarországon: ez a gyásznap jelentése, itt a rendelet Ilyen alkalmak hivatalosan elrendelt emléknapok, amelyek célja, hogy az egész ország közösen hajtson fejet egy súlyos tragédia vagy nemzetközi jelentőségű személy elvesztése miatt.

Mikor kell ledolgozni október 24-ét? Október 18. munkanap?

Mivel az október 23-ai nemzeti ünnep idén csütörtökre esik, az utóbbi években megszokott módon kiadták október 24-ét munkaszüneti napnak. Az október 24-i munkanapot áthelyezték: azt október 18-án, szombaton kell ledolgozni.

EZ IS ÉRDEKELHET Melyik szombat munkanap októberben? Október 24 munkaszüneti nap: mutatjuk, mikor kell ledolgozni 2025. október 24 ledolgozása: így alakul október ünnepnapok szempontjából, mutatjuk, mikor lesz az októberi ledolgozós szombat, olyan szombati munkanap, amikor dolgozni kell.

Így október 23-tól október 26-ig egy négynapos hosszú hétvége, pihenés vár a dolgozókra. Október 23-án kezdődik 2025-ben az őszi szünet is, mely egész november 2-ig tart. Ez azonban csak a köznevelési intézményekben - óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban - lesz így, a felsőoktatásban saját hatáskörben döntenek az intézmények az őszi szünet dátumáról.

EZ IS ÉRDEKELHET Tényleg rövidebb az őszi szünet, mint eddig hittük? Itt a fájó igazság, amiről sok diáknak fogalma sincs Az idei őszi szünet 11 napos lesz, október 23-tól november 2-ig tart majd,. Így két nappal hosszabb, mint a múlt évi volt. Mutatjuk, hogy mégis mi az őszi szünet szépséghibája 2025-ben.

Azt is érdemes beírni a naptárba, hogy az őszi szünet idejére esik idén az őszi óraátállítás is. Október 26-án vasárnap az órákat hajnali 3-kor hajnali 2-re állítjuk vissza. Ez befolyásolhatja többek között a menetrendeket.

EZ IS ÉRDEKELHET Óraátállítás 2025: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás ősz folyamán - Nem ez lesz az utolsó? Óraátállítás 2025 Magyarországon: ekkor lesz az óraátállítás 2025 őszén, mutatjuk, hogy kell beállítani az órát. Tudd meg, az óraátállítás 2025 október mely napjára esik!

Okt 31. munkaszüneti nap? Halottak napja vagy mindenszentek munkaszüneti nap?

Még mindig sok kavarodást okoznak az őszi ünnepnapok elnevezései: Mikor van mindenszentek napja? Mikor van halottak napja? Ez nemcsak azért fontos, melyik nap, mi a szokás, mikor szokás temetőbe menni, gyertyát gyújtani: a munkaszüneti napokat is befolyásolja.

Mindenszentek napja és a halottak napja két egymást követő nap a katolikus keresztény hagyományok szerint, november 1-je és 2-a. Sokan tévesen úgy hiszik, hogy a mindenszentek a halottak napja másik elnevezése és valójában ugyanazt az ünnepet takarja. Ezért gondolhatják sokan, hogy november 1-jén van halottak napja. Illetve a nem katolikus hagyományok is közrejátszhatnak a félreértésekben: Magyarországon a protestánsok körében a mindenszenteket megelőző napon, október 31-én volt szokás kimenni a temetőbe, a reformáció napján. A hagyomány eredete már nincs annyira a köztudatban, mint régen, sok családban viszont megmaradt a szokás, innen is eredhet a bizonytalanság az ünnepek pontos dátumát illetően.

Tehát október 31-e a reformáció emléknapja (illetve halloween), november 1-je a mindenszentek napja és november 2-a a halottak napja. Ezek közül azonban csak egy nap, november 1-je, vagyis mindenszentek napja munkaszüneti nap is egyben.

Mióta munkaszüneti nap november 1-je?

Mindenszentek napja, vagyis november 1-je már a huszadik században - X. Pius pápasága idején - felvették a nyolc keresztény ünnep listájára, mellye egyidejűleg munkaszüneti nappá is vált. Később ez a nap kikerült a munkaszüneti napok sorából a többi vallási ünneppel együtt és csak 2000-től vált ismét munkaszüneti nappá.

Októberi munkaidőnaptár

Összefoglalva tehát az októberi munkanapok és munkaszüneti napok, ünnepnapok kapcsán azt érdemes tudni, hogy:

október 6-a nemzeti gyásznap, nem munkaszüneti nap

október 18-a szombat áthelyezett munkanap ("ledolgozós szombat")

október 23-a nemzeti ünnep, munkaszüneti nap, az őszi szünet kezdete a köznevelésben

október 24-e munkaszüneti nap, melyet október 18-án kellett előre ledolgozni

október 26-án vasárnap lesz az őszi óraátállítás 2025-ben

október 31-e a reformáció napja, munkanap

november 1-je, mindenszentek napja, ünnepnap (idén szombatra esik, de zárva lehetnek boltok, intézmények)

november 2-a, halottak napja, alapvetőne nem lenne munkaszüneti nap, de idén vasárnapra esik

December 24 munkaszüneti nap 2025-ben?

Az novemberi munkaidőnaptár nem tartogat túl sok meglepetést, egyedül arra érdemes figyelni, hogy november 1-je ünnepnap, így a menetrendek, bolti nyitvatartások eszerint változhatnak. Viszont mivel szombatra esik, dolgozni egyébként sem kellett volna ezen a napon.

Ami idén még kavarodásra adhat okot, az a december, hiszen évek óta megy a huzavona december 24-e, szenteste napja körül. A kormány eddig nem vette fel a hivatalos ünnepnapok sorába, viszont az utóbbi években mindig kiadják munkaszüneti napnak, ha hétköznapra esik, amit előtte le kell dolgozni. Így lesz ez 2025-ben is, amikor december 13-án, szombaton dolgozzuk le a szenteste napját. Mivel december 24-e szerdára esik és az azt követő két nap - karácsony napjai - ünnepnapok és munkaszüneti napok, egész hosszú pihenés várhat a dolgozókra.