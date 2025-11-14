Kijött a friss lista: ez a három magyar egyetem most a legjobb

A HVG Diploma 2026 kiadványában megjelenő legfrissebb egyetemi rangsorok szerint a magyar felsőoktatás élmezőnye stabil maradt, az összetett lista élén továbbra is a BME, az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem áll.

A hamarosan megjelenő kiadvány részletes képet nyújt a hazai felsőoktatási intézmények, karok, képzésterületek és legnépszerűbb szakok aktuális helyzetéről. A rangsorok összeállítója, Fábri György egyetemi docens – aki immár 21. alkalommal végzi ezt a munkát – kiemelte az élmezőny figyelemreméltó stabilitását.

Az összetett rangsor élén továbbra is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem hármasa található. Sikerük titka a kiegyensúlyozott teljesítmény: mind az oktatói, mind a hallgatói kiválóságot mérő mutatókban tartósan az élbolyban szerepelnek - írta a hvg.

A részrangsorok is a stabilitást tükrözik: az intézményi oktatói listán ugyanaz a hat, míg a hallgatói rangsorban ugyanaz a négy egyetem vezeti a mezőnyt, mint az előző évben. Ez a következetesség a magyar felsőoktatás bizonyos szegmenseinek tartós minőségét jelzi.