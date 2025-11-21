Már több tanító használja azokat az innovatív módszereket, amelyekkel a diákok képességeinek, érettségének, háttértudásának megfelelő tanulási környezetet lehet megteremteni-
Így zajlik a központi felvételi jelentkezés 2026-ban - Itt vannak a gimnázium felvételi feladatok a korábbi évekből
A középfokú felvételi eljárás Magyarországon egységes szabályok szerint zajlik, azonban a szülőknek és tanulóknak sok határidőre, dokumentumra és feladatra kell odafigyelniük. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a folyamatot, a jelentkezés lépéseit, valamint kiemeljük a legfontosabb dátumokat.
Több mint negyvenezer negyedikes, hatodikos és nyolcadikos diák írja meg a középiskolák írásbeli felvételijét magyarból és matematikából 2026. január 24-én. Az országosan egységes, kétszer 45 perces vizsga komoly kihívás elé állítja a gyerekeket. Tízből nyolc gimnáziumba csak azoknak van esélyük bekerülni, akik megírják a központi felvételit, de a legnépszerűbb technikumokban és szakgimnáziumokban is figyelembe veszik a vizsga eredményét. Nem csak a vizsgára való készülés számít: fontos, hogy ügyeljünk a felvételihez kapcsolódó határidők betartására is.
Felvételi 2026-ban: kik és hová felvételizhetnek?
A középiskolai felvételin háromféle gimnáziumi képzés közül választhatnak a diákok: 8, 6 és 4 osztályos intézményekbe lehet jelentkezni. Így már a 4. osztályos tanulókat is érintheti a felvételi 2026-ban, akik 8 osztályos gimnáziumokba készülnek. Ugyanígy, a 6- osztályos diákok közt is van, aki hamarosan központi felvételi vizsgát tesz, mert osztályos középiskolába megy. A legtöbben idén is 8. osztályos diákok vannak, akik az általános iskola befejezése után kezdik el a középiskolát.
Viszont akár 4, akár 6 osztályos felvételi, vagy esetleg 8 osztályos gimnázium felvételi vár a diákokra,a dátumok mindenkire egységesen vonatkoznak. A közelgő vizsgadátum miatt már most érdemes ráfeküdni a felkészülésre.
Útmutató: így zajlik a felvételi folyamat
A középiskolai felvételi jelentkezés évről évre több ezer diákot és szülőt érint. Bár a folyamat elsőre bonyolultnak tűnhet, az alábbi útmutató összefoglalja, milyen határidőket érdemes figyelni, mikor kell beadni a szükséges dokumentumokat a felvételi 2026 időszakában. Lássuk!
A középiskolába készülők számára bár nem kötelező a központi felvételi vizsga, de a legtöbb középiskolában (nyolc- és hatosztályos gimnáziumok, kilencedik évfolyam) szükséges bejutáshoz. Egyes iskolák nem veszik figyelembe a vizsgát, de a helyek többsége esetében követelmény. A központi írásbeli vizsgajelentkezés és vizsgázás után is sok teendő vár a diákokra, szülőkre.
- Jelentkezési lapok beadása a középiskolákba: A tanulóknak február elején kell beadniuk a felvételi lapcsomagot. Ekkor jelölik meg az intézményeket, szakkódokat, és csatolják a központi írásbeli eredményét.
Ez vonatkozik a 6 osztályos felvételi és a 8 osztályos gimnázium felvételi folyamatára egyaránt.
- Szóbeli vizsgák: Sok intézmény tart szóbeli vizsgát is, ahol további felvételi feladatok várhatók – ezek lehetnek matematika, magyar vagy készségmérő, iskola függvényében.
- Ideiglenes rangsor: Márciusban minden diák megtekintheti, hol helyezkedik el az adott iskolák ideiglenes rangsorában.
- Végleges felvételi eredmények: Áprilisban érkezik a végleges döntés arról, hogy a tanuló melyik intézményben folytathatja tanulmányait 2026 szeptemberétől.
A legfontosabb dátumok a középiskolai felvételi jelentkezés során:
- 2025. október 20-ig tették közzé az iskolák a felvételi tájékoztatókat - Ezek tartalmazzál a felvételi követelményeket, tagozatokat és a felvételi eljárás részleteit.
- 2025. november 14-én jelent meg a vizsgahelyszínek listája - Ekkorra jelenik meg, hogy mely intézményekben lehet megírni a központi írásbeli vizsgát.
- 2025. december 1. A tanulók jelentkezési határideje a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
- 2025. december 9-e az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtásának határideje.
- 2026. január 17-e az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtásának határideje.
- 2026. január 23. - Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
- 2026. január 24-e az általános felvételi eljárás kezdete és ezen a napon zajlanak a központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, valamint a központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
- 2026. február 3-án történnek 14 órakor a pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az érvényes jelentkezés ellenére az előző írásbeli vizsgán önhibájukon kívül eső, alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
- 2026. február 4-én Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
- 2026. február 13-ig a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. Ugyanezen a napon az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt
vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes
értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes
képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
- 2026. február 19-én az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
- 2026. március 2-től március 19-én szervezik a szóbeli vizsgákat, valamint zajlanak az EMMI rendelet 27. § (5) bekezdése és 28. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatok az általános felvételi eljárás keretében.
- 2026. március 20-ig a középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
- 2026. március 25–27. között lehetséges a tanulói adatlapok módosítása. Március 27-e a módosító tanulói adatlapok továbbításának határnapja. Az általános iskolai jelentkeztetés esetén az iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetén a szülő egyénileg is továbbíthatja a módosító tanulói adatlapot a Hivatalnak.
- 2026. április 7-én az Oktatási Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
- 2026. április 13-ig a Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
- 2026. április 17-én közli a középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
- 2026. április 27-ig a Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
- 2026. május 8-ig a felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
- 2026. május 11–22. között zajlik a rendkívüli felvételi eljárás, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
- 2026. május 11. és augusztus 31. között a középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
- A 2026. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a
felvételi kérelmekről.
- 2026. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
- 2026. június 25–26. között lesz a beiratkozás a középfokú iskolákba.
Felkészülés a felvételire: mire figyeljenek a diákok?
A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra készülők írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítási-értékelési útmutatói 2001-től egészen napjainkig megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. A felkészülési időszakban ajánlott ezeket megnézni, megoldani gyakorlásképpen. Most összegyűjtöttük az utóbbi 5 év 8. osztályos és 6. osztályos felvételi feladatlapjait és megoldókulcsait . Nézzük is őket!
2025. felvételi feladatsorok
Felvételi feladatok 6 évfolyamos gimnáziumba
Feladatsor:
Javítási-értékelési útmutató:
Felvételi feladatsorok a 9. évfolyamra
Feladatsor:
Javítási-értékelési útmutató:
2024. felvételi feladatsorok
Felvéteki feladatok 6 évfolyamos gimnáziumba:
Feladatsor:
Javítási-értékelési útmutató:
Felvételi feladatsorok a 9. évfolyamra
Feladatsor:
Javítási-értékelési útmutató:
2023. felvételi feladatsorok
6 évfolyamos gimnáziumba
Feladatsor:
Javítási-értékelési útmutató:
Felvételi feladatsorok a 9. évfolyamra
Feladatsor:
Javítási-értékelési útmutató:
2022. felvételi feladatsorok
6 évfolyamos gimnáziumba
Feladatsor:
Javítási-értékelési útmutató:
Felvételi feladatsorok a 9. évfolyamra
Feladatsor:
Javítási-értékelési útmutató:
2021. felvételi feladatsorok
6 évfolyamos gimnáziumba
Feladatsor:
Javítási-értékelési útmutató:
Felvételi feladatsorok a 9. évfolyamra
Feladatsor:
Javítási-értékelési útmutató:
2020. felvételi feladatsorok
6 évfolyamos gimnáziumba:
Feladatsor:
Javítási-értékelési útmutató:
Felvételi feladatsorok a 9. évfolyamra
Feladatsor:
Javítási-értékelési útmutató:
A sikeres felvételi kulcsa a tudatos felkészülés, az időbeosztás és a követelmények alapos ismerete. A diákoknak érdemes már hónapokkal a vizsga előtt elkezdeni a gyakorlást, hiszen a központi írásbelin elsősorban a szövegértési, matematikai-logikai és problémamegoldó készségeket mérik. A korábbi évek feladatsorai jól mutatják a feladatok felépítését, nehézségét és azt, mire számíthatnak a tanulók 2026 januárjában. A szülők szerepe is kiemelten fontos: támogatásukkal a gyerekek magabiztosabban, kevesebb stresszel ülhetnek le az írásbelire.
Bár a felvételi időszak hosszúnak és bonyolultnak tűnhet, lépésről lépésre haladva minden család átláthatja, mikor mi a teendő. A központi írásbeli, a jelentkezési határidők, a szóbeli vizsgák és a végleges eredmények együtt határozzák meg, hol kezdheti meg a diák a 2026/2027-es tanévet. A megfelelő információkkal és következetes felkészüléssel azonban minden tanuló esélyt kap arra, hogy a számára legmegfelelőbb iskolába kerüljön, legyen az 6 vagy 8 osztályos gimnázium, technikum vagy hagyományos 4 osztályos középiskola.
