Megváltozik az egyik legfontosabb hivatalos dokumentum: ez lesz helyette
Magyarországon új korszak kezdődik az oktatásban: bevezetik a digitális bizonyítványokat, amelyek közokiratnak minősülnek és nyolcvan évig megőrzik az iskolai eredményeket. Bár a tanulók továbbra is kapnak papíralapú „díszpéldányt” a szertartásos átadás megőrzésére, a hiteles dokumentum ezentúl kizárólag elektronikus formában lesz elérhető.
Az oktatásban újabb digitalizációs lépés valósul meg: Magyarországon bevezetik a digitális bizonyítványokat. Az Országgyűlés már 2024 őszén elfogadott egy törvényjavaslatot, amelynek részeként az óvodai és iskolai nyomtatványok – az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével – elektronikus formában készülnek el. A vizsgabizonyítványt továbbra is nyomtatott formában kell előállítani és megőrizni.
Az új szabályozás kimondja, hogy a bizonyítvány az iskola igazgatójának elektronikus aláírásával ellátott digitális biztonsági okmányként kerül kiállításra, és közokiratnak minősül. Az indoklás szerint „a papíralapú ügyintézés digitális megoldásokkal való felváltása a köznevelés területén is folyamatban lévő koncepcionális változás, amelynek következő lépcsőfoka a digitális bizonyítványok bevezetése”.
A nyomtatott bizonyítványok és törzslapok fokozatosan kivezetésre kerülnek, ugyanakkor a tanulók igényelhetnek „díszpéldányt”, hogy megmaradjon a bizonyítványosztás ünnepélyes jellege. A digitális bizonyítványokat felmenő rendszerben vezetik be, vagyis minden iskola kezdő évfolyamán jelenik meg először az új típus.
2025 októberében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes újabb törvénycsomagot nyújtott be, amely a digitális bizonyítványok kiadásával kapcsolatos eljárási szabályokat pontosítja. Rétvári Bence államtitkár az Országgyűlésben hangsúlyozta:
„Fontos a digitális bizonyítványok bevezetése, ezek legalább nyolcvan évig segítik majd digitális módon a különböző iskolai eredmények megőrzését. Erről természetesen papír alapon is kap majd mindenki év végén és félévkor bizonyítványt, de a közhiteles nem az a papír lesz, ami adott esetben eltűnik valahol költözés közben, vagy elázik az esőben, esetleg más módon megrongálódik. A digitális lesz a hiteles, de mindenkinek meglesz a szertartásszerűen átadott bizonyítvány.”
Az előterjesztés szerint „az iskolai bizonyítvány az iskola igazgatójának legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával és időbélyegzővel ellátott digitális biztonsági okmány formájában kerül kiállításra. Az így kiállított bizonyítvány közokirat. A digitális bizonyítványt a tanulmányi rendszerben az időbélyegző felülhitelesítésével, a tanulói jogviszony megszűnését követő nyolcvan évig kell megőrizni. A tanuló, törvényes képviselője, továbbá a volt tanuló a digitális bizonyítványt a tanulmányi rendszerbe történő hitelesített belépést követően éri el.”
