Botrány egy hazai egyetemen: Merkely Béla csalás miatt tett feljelentést, két embert azonnal ki is rúgtak

Csalás gyanúja miatt nyomozás indult a Semmelweis Egyetemen: a feljelentést Merkely Béla rektor tette meg, és azonnali hatállyal elbocsátotta a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságának két vezetőjét - írta a Telex.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette a lap információját, miszerint feljelentés alapján csalás bűntett gyanúja miatt folytatnak nyomozást az ügyben, de gyanúsítotti kihallgatás egyelőre nem történt.

Az egyetem közlése szerint a rektor október 13-án tett feljelentést, miután aznap azonnali hatállyal megszüntette a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) két vezetőjének jogviszonyát. A döntés hátterében a vezetők korábbi HÖK-vezetői tevékenységével kapcsolatban felmerült gazdasági visszaélések gyanúja áll. A folyamatban lévő eljárás részleteiről sem az intézmény, sem a hatóság nem nyilatkozott. Információk szerint az ügynek akár húsz érintettje is lehet, akiket a rendőrség folyamatosan hallgat meg tanúként.

A HSZI elbocsátott igazgatójának jogi képviselője, Mórotz Zsolt ügyvéd lapunknak elmondta, hogy ügyfele nem gyanúsított, és büntetőeljárás sincs folyamatban ellene. Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy védence korábbi pozícióiban kizárólag szakmai irányítást végzett, nem volt kötelezettségvállaló vagy pénzügyi ellenjegyző, ezért véleménye szerint "nincs olyan gazdasági bűncselekmény, ami szóba jöhetne" ügyfele munkájával kapcsolatban.

Az elbocsátott igazgató ellen jelenleg fegyelmi eljárás zajlik az egyetemen, amely aktív hallgatói jogviszonyával kapcsolatos. Mórotz Zsolt szerint védencét november 11-én már meghallgatta az egyetem fegyelmi bizottsága, de sem az eljárás indoka, sem a bizonyítékok nem derültek ki, és a meghallgatás jegyzőkönyvét sem kapták még meg.

Az ügyvéd megerősítette, hogy ügyfele munkaviszonya az egyetem kezdeményezésére, előzmények nélkül szűnt meg, ami meglepetésként érte védencét.

A HSZI felmentett igazgatója korábban három éven át töltötte be a HÖK elnöki pozícióját, és egykori orvostanhallgatók szerint aktív szereplője volt az egyetemi közéletnek. A vele együtt elbocsátott igazgatóhelyettes korábban a HÖK alelnökeként dolgozott az ő elnöksége idején. A HSZI weboldaláról már eltávolították mindkettőjük adatait, és jelenleg nincs feltüntetve igazgató.

A felmentett igazgató korábbi weboldala és munkájához kapcsolódó Facebook-oldala is jelentős változásokon ment keresztül: utóbbi teljesen elérhetetlenné vált, előbbiről pedig szinte minden tartalmat töröltek. Jogi képviselője szerint ezek szakmai oldalak voltak, amelyek védence megszűnt státuszához kapcsolódtak.

Az érintett korábbi HÖK-elnök pályafutása során több egyetemi elismerésben részesült. Archivált önéletrajza szerint 2021-ben a Covid-19-járvány elleni küzdelemben végzett szervezői és önkéntes munkájáért kapta meg először az egyetem Pro Universitate érdemrendjét. 2023-ban rektori dicséretben részesült, valamint ismét elnyerte a Pro Universitate érdemrendet és a Pro Juventute Universitatis díjat is.