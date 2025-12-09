2025. december 9. kedd Natália
Egyenruhás mentősök jegyzetelnek egy mentőautóban ülve, a sürgősségi reagálás dokumentációját és a csapatmunkát szemléltetve.
Oktatás

Most érkezett! Tömeges rosszullét miatt kellett kiűríteni egy magyar iskolát

Pénzcentrum
2025. december 9. 16:10

Tömeges rosszullét miatt ürítették ki a nagykanizsai Kőrösi-iskolát kedden, ahol több tucat diák mutatott egészségügyi tüneteket. A hatóságok vizsgálják az eset okát, a szén-monoxid jelenlétét már kizárták.  

Rendkívüli helyzet alakult ki kedden kora délután a nagykanizsai Kőrösi-iskolában, ahol több mint három tucat diák lett hirtelen rosszul. A Zaol.hu beszámolója szerint a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők, és mentőhelikoptert is riasztottak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint a mobillaborjuk már elvégezte az első méréseket, amelyek alapján a szén-monoxid-mérgezés lehetőségét kizárták. A sajtóértesülések szerint összesen 38 gyermek érintett, akik előzmény nélkül kezdtek köhögni, néhányuknál hányinger is jelentkezett.

Az eset nagy riadalmat keltett a szülők körében, akik a közösségi oldalakon osztják meg információikat. Egy szülő beszámolója szerint az 1. a osztályból mindössze négy tanuló nem tapasztalt tüneteket, az esethez 14 mentőegységet riasztottak. Bár a közösségi médiában többen klórgáz jelenlétét feltételezik, ezt hivatalos forrás egyelőre nem erősítette meg.

Az intézkedés részeként a tanulókat az iskola udvarára menekítették, az épületet pedig szellőztetik. A szakhatóságok folytatják a vizsgálatot a tömeges rosszullét okának felderítésére.
Címlapkép: Getty Images
#mentők #iskola #oktatás #általános iskola #egészségügy #mentőszolgálat #diák #katasztrófavédelem #diákok #mentő #rosszullét

