A 2024 szeptemberében bevezetett iskolai mobilkorlátozásnál sok diák tartott attól, hogy baj esetén nem éri el a szüleit, és gondot okoz majd a Kréta és...
Most érkezett! Tömeges rosszullét miatt kellett kiűríteni egy magyar iskolát
Tömeges rosszullét miatt ürítették ki a nagykanizsai Kőrösi-iskolát kedden, ahol több tucat diák mutatott egészségügyi tüneteket. A hatóságok vizsgálják az eset okát, a szén-monoxid jelenlétét már kizárták.
Rendkívüli helyzet alakult ki kedden kora délután a nagykanizsai Kőrösi-iskolában, ahol több mint három tucat diák lett hirtelen rosszul. A Zaol.hu beszámolója szerint a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők, és mentőhelikoptert is riasztottak.
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint a mobillaborjuk már elvégezte az első méréseket, amelyek alapján a szén-monoxid-mérgezés lehetőségét kizárták. A sajtóértesülések szerint összesen 38 gyermek érintett, akik előzmény nélkül kezdtek köhögni, néhányuknál hányinger is jelentkezett.
Az eset nagy riadalmat keltett a szülők körében, akik a közösségi oldalakon osztják meg információikat. Egy szülő beszámolója szerint az 1. a osztályból mindössze négy tanuló nem tapasztalt tüneteket, az esethez 14 mentőegységet riasztottak. Bár a közösségi médiában többen klórgáz jelenlétét feltételezik, ezt hivatalos forrás egyelőre nem erősítette meg.
Az intézkedés részeként a tanulókat az iskola udvarára menekítették, az épületet pedig szellőztetik. A szakhatóságok folytatják a vizsgálatot a tömeges rosszullét okának felderítésére.
