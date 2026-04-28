nyugdíj, özvegyi nyugdíj
Nyugdíj

Tényleg megszűnhet Magyarországon a Nők40? Megszólalt a szakértő, ez sokaknak fájhat nagyon

Pénzcentrum
2026. április 28. 13:33

Magyarországon a nők 40 év jogosultsági idő után igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíja európai viszonylatban is egyedülálló, mivel a hivatalos korhatár előtti visszavonulás ellenére sem terheli semmilyen pénzügyi levonás. Bár a férfiak a rövidebb várható élettartamuk miatt a jelenlegi nyugdíjrendszer veszteseinek tűnhetnek, a kedvezmény rájuk történő kiterjesztése anyagilag fenntarthatatlan lenne. A jövőbeni megoldást így egy mindkét nem számára elérhető, de korai igénybevétel esetén már malusszal (levonással) járó rugalmas nyugdíjrendszer jelentheti.

A nők számára elérhető kedvezményes nyugdíjhoz 40 év jogosultsági időre, ezen belül legalább 32 év keresőtevékenységgel szerzett időre van szükség. A hiányzó éveket a gyermekneveléssel töltött idő fedezheti. A hazai rendszerben ez az egyetlen olyan öregségi nyugellátás, amely a hivatalos korhatár betöltése előtt igényelhető - emlékeztet új cikkében Farkas András nyugdíjszakértő.

Ez a lehetőség európai szinten is igazi különlegességnek számít. Más országokban ugyanis az előrehozott nyugdíjakat malusz (levonás) terheli, az összeget általában évenként 5 százalékkal csökkentik, hogy biztosítsák a rendszer pénzügyi egyensúlyát. Nálunk azonban az érintettek teljes összegű ellátást kapnak, függetlenül attól, hogy évekkel hamarabb hagyják abba a munkát.

A kedvezmény rendkívüli népszerűsége miatt Magyarországon ténylegesen kettős nyugdíjkorhatár alakult ki. Bár a törvényes határ mindenki számára 65 év, a nők jelentős része már 62 éves kora körül visszavonul a munkaerőpiactól. Ez az alacsonyabb tényleges visszavonulási kor és a nők hosszabb várható élettartama kettős előnyt jelent számukra.

Míg egy 65 évesen nyugdíjba vonuló férfi átlagosan 173 hónapig, addig egy nő 219 hónapig kap nyugellátást. Ha azonban egy nő él a kedvezményes nyugdíj lehetőségével, sokkal hosszabb ideig, átlagosan 21 évig részesülhet a juttatásban. Összességében egy ilyen lehetőséget választó nő élete során több mint hét évnyi nyugdíjjal kap többet, mint egy átlagos férfi.

Mivel a férfiak várható élettartama jóval rövidebb – amit jól mutat, hogy a 65 év feletti korosztályban már jelentős a nők többsége –, logikus érvként felmerülhet a kedvezmény rájuk történő kiterjesztése is. Egy ilyen lépés azonban súlyosan veszélyeztetné a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát.

Kapcsolódó cikkeink:

A valódi, hosszú távú megoldást a rugalmas nyugdíjba vonulás megteremtése jelenthetné mindkét nem számára.

Ez a lépés azzal járna, hogy a jelenlegi formájában megszűnne a nők 40 év jogosultsági idő után járó, levonás nélküli nyugdíja.

Helyette a korhatár betöltése előtti éveket már csökkentés terhelné, bár a nők javára biztosított pozitív diszkrimináció egy mérsékeltebb elvonás formájában továbbra is megmaradhatna.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 28.
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
2026. április 28.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
2026. április 27.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
2
1 hete
Nyugdíj utalás 2026 május: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a májusi nyugdíj
3
4 hete
Megjelent a rendelet amire 90 ezer magyar nyugdíjas várt: végre kiderült, mennyi pénzt is kapnak valójában
4
1 hete
Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a következő nyugdíjemelés, megduplázzák a családi pótlékot
5
1 napja
Itt a kormány bejelentése, emelkedik a nyugdíjkorhatár: rengetegen esnek el a kedvezményektől, átfogó reform kell
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 13:02
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 12:25
Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter: ők felelnek majd a tudományért, kultúráért
Agrárszektor  |  2026. április 28. 13:31
Ennyire könnyű a levéltetvek ellen védekezni: ez a trükk tuti működik