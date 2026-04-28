Tényleg megszűnhet Magyarországon a Nők40? Megszólalt a szakértő, ez sokaknak fájhat nagyon
Magyarországon a nők 40 év jogosultsági idő után igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíja európai viszonylatban is egyedülálló, mivel a hivatalos korhatár előtti visszavonulás ellenére sem terheli semmilyen pénzügyi levonás. Bár a férfiak a rövidebb várható élettartamuk miatt a jelenlegi nyugdíjrendszer veszteseinek tűnhetnek, a kedvezmény rájuk történő kiterjesztése anyagilag fenntarthatatlan lenne. A jövőbeni megoldást így egy mindkét nem számára elérhető, de korai igénybevétel esetén már malusszal (levonással) járó rugalmas nyugdíjrendszer jelentheti.
A nők számára elérhető kedvezményes nyugdíjhoz 40 év jogosultsági időre, ezen belül legalább 32 év keresőtevékenységgel szerzett időre van szükség. A hiányzó éveket a gyermekneveléssel töltött idő fedezheti. A hazai rendszerben ez az egyetlen olyan öregségi nyugellátás, amely a hivatalos korhatár betöltése előtt igényelhető - emlékeztet új cikkében Farkas András nyugdíjszakértő.
Ez a lehetőség európai szinten is igazi különlegességnek számít. Más országokban ugyanis az előrehozott nyugdíjakat malusz (levonás) terheli, az összeget általában évenként 5 százalékkal csökkentik, hogy biztosítsák a rendszer pénzügyi egyensúlyát. Nálunk azonban az érintettek teljes összegű ellátást kapnak, függetlenül attól, hogy évekkel hamarabb hagyják abba a munkát.
A kedvezmény rendkívüli népszerűsége miatt Magyarországon ténylegesen kettős nyugdíjkorhatár alakult ki. Bár a törvényes határ mindenki számára 65 év, a nők jelentős része már 62 éves kora körül visszavonul a munkaerőpiactól. Ez az alacsonyabb tényleges visszavonulási kor és a nők hosszabb várható élettartama kettős előnyt jelent számukra.
Míg egy 65 évesen nyugdíjba vonuló férfi átlagosan 173 hónapig, addig egy nő 219 hónapig kap nyugellátást. Ha azonban egy nő él a kedvezményes nyugdíj lehetőségével, sokkal hosszabb ideig, átlagosan 21 évig részesülhet a juttatásban. Összességében egy ilyen lehetőséget választó nő élete során több mint hét évnyi nyugdíjjal kap többet, mint egy átlagos férfi.
Mivel a férfiak várható élettartama jóval rövidebb – amit jól mutat, hogy a 65 év feletti korosztályban már jelentős a nők többsége –, logikus érvként felmerülhet a kedvezmény rájuk történő kiterjesztése is. Egy ilyen lépés azonban súlyosan veszélyeztetné a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát.
A valódi, hosszú távú megoldást a rugalmas nyugdíjba vonulás megteremtése jelenthetné mindkét nem számára.
Ez a lépés azzal járna, hogy a jelenlegi formájában megszűnne a nők 40 év jogosultsági idő után járó, levonás nélküli nyugdíja.
Helyette a korhatár betöltése előtti éveket már csökkentés terhelné, bár a nők javára biztosított pozitív diszkrimináció egy mérsékeltebb elvonás formájában továbbra is megmaradhatna.
