idős pár várakozik a kórházban, nyugdíjasok, biztosítás
Nyugdíj

Váratlan csapás érheti ezeket a magyar időseket: egyetlen rossz döntéssel a teljes nyugdíjat elbukhatják

Pénzcentrum
2026. május 5. 11:29

Komoly kockázatokkal járhat, ha valaki nem ismeri az özvegyi nyugdíj szabályait. Farkas András nyugdíjszakértő szerint különösen az élettársi kapcsolatban élők kerülhetnek nehéz helyzetbe.

Az élettárs ugyanis a törvényes öröklés rendje szerint nem jogosult az elhunyt párja vagyonára. Ez azt jelenti, hogy akár évtizedes együttélés után is kiszorulhat a közösen lakott ingatlanból, ha nincs végrendelet. Ezt a helyzetet csak előzetes rendelkezéssel lehet elkerülni.

Az özvegyi nyugdíjnál két külön nyugdíjkorhatárt kell figyelni. Az egyik az elhunyt halálakor érvényes korhatár, a másik az aktuális, saját korhatár. A saját öregségi nyugdíjat az aktuális korhatár betöltése után lehet igényelni. Ha azonban az özvegy ez előtt új házasságot köt, akkor elveszíti az özvegyi nyugdíjat.

További feltétel, hogy ha az új házasság idején az egyik fél már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, és nincs közös gyermek, akkor az özvegyi nyugdíjhoz legalább öt év házasság szükséges.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése után a jogosultság újra megnyílhat. Ehhez az kell, hogy az érintett betöltse az elhunyt halálakor rá irányadó nyugdíjkorhatárt, vagy megfeleljen más feltételeknek.

Ilyen például a megváltozott munkaképesség, vagy ha árvaellátásra jogosult gyermeket nevel. Fontos határ, hogy a jogosultság feltételeinek legkésőbb tíz éven belül kell teljesülniük.

Több esetben is megszűnhet a jogosultság

Az özvegyi nyugdíj megszűnhet, ha az érintett új házasságot köt a nyugdíjkorhatár betöltése előtt. Ugyancsak elveszhet a jogosultság, ha megszűnik a megváltozott munkaképesség, vagy már nincs árvaellátásra jogosult gyermek. Bizonyos esetekben a jogosultság újra megnyílhat, ha a feltételek ismét teljesülnek, és a megszűnés óta nem telt el tíz év.

Fontos változások jönnek 2026 júliusától

A szabályok több ponton módosulnak. Az élettárs is jogosult lehet özvegyi nyugdíjra, ha legalább egy éve együtt éltek és közös gyermekük van, vagy legalább tíz éve éltek együtt megszakítás nélkül. Feltétel, hogy egyik fél sem állhatott házasságban a halál időpontjában.

Új elem, hogy bizonyos esetekben össze lehet számítani a házasság és az azt megelőző élettársi kapcsolat idejét. Ez akkor fontos, ha a házasságot már a nyugdíjkorhatár betöltése után kötik. Ebben az esetben az özvegyi nyugdíjhoz szükséges lehet, hogy a házasság legalább öt évig tartson, vagy az együttélés és a házasság együtt elérje a tíz évet.

A szabályozás azt is kimondja, hogy a külön élő házastárs is jogosult lehet özvegyi nyugdíjra, a házasság fennállása önmagában elegendő.
