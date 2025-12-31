Óriási változás élesedik a nyugdíjaknál 2026-tól: ezt még mindig sokan benézik, pedig minden idős magyart érint

A nyugdíjkorhatár 2026-ban is változatlanul 65 év marad, az online térben terjedő álhírekkel ellentétben. Jövőre az 1961-ben születettek töltik be a nyugdíjkorhatárt, miközben a nők kedvezményes nyugdíjának feltételei sem változnak - emlékeztet heti hírlevelében Farkas András, "Nyugdíjguru".

Farkas András azt írja: a korbetöltött öregségi nyugdíjat nem kötelező azonnal igényelni a nyugdíjkorhatár betöltésekor. Ha valaki tovább dolgozik, minden 30 nap szolgálati idő után 0,5%-os nyugdíjnövelésre (nyugdíjbónuszra) jogosult, amennyiben legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik a nyugdíjmegállapítás napján.

A nők kedvezményes nyugdíjának feltételei 2026-ban sem módosulnak. Egy nő a 65 éves nyugdíjkorhatára előtt akkor igényelhet nyugdíjat, ha megszerzett legalább 40 évi jogosító időt, ezen belül minimum 32 év munkával szerzett szolgálati időt. Ez utóbbi feltétel 30 évre csökken, ha egy gyermeke súlyosan fogyatékos. Az öt vagy több gyermekes édesanyák az ötödik gyermektől számítva gyermekenként egy-egy évvel, de legfeljebb 7 évvel csökkenthetik a 32 éves munkaviszony-követelményt.

A nők kedvezményes nyugdíjára 2026-ban 538,6 milliárd forintot (a teljes nyugdíjkassza 7,7%-át) fordítanak, ami 9,8%-kal magasabb a 2025-ös összegnél.

A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd, amelyek várhatóan 10%-kal lesznek magasabbak a 2025-ös értékeknél. A kormányrendelet erről 2026 márciusában vagy április elején jelenik meg.

2026. január 1-jétől a nyugdíjakat és számos egyéb ellátást 3,6%-kal emelik, összhangban a költségvetési törvényben szereplő inflációs előrejelzéssel. Ez mintegy 216 milliárd forintos többletkiadást jelent a költségvetésnek, bár ennek jelentős része adóbevételként visszaáramlik az államkasszába.

Ha a 2026 január-augusztus közötti időszak tényleges inflációja meghaladná a 3,6%-ot, novemberben kiegészítő nyugdíjemelésre vagy egyösszegű kompenzációra kerülhet sor. Ugyanakkor nincs jele annak, hogy a választások után felálló kormányzat átalakítaná a nyugdíjemelési rendszert, vagy figyelembe venné az infláció mellett a bérnövekedést is.

A 2026. februári nyugdíjjal együtt utalják a 13. havi nyugdíjat (a februári nyugdíj 100%-ával megegyező összeget), valamint a 14. havi nyugdíj első részletét (a februári nyugdíj 25%-át). A 13. havi nyugdíj költségvetési vonzata 2026-ban várhatóan 531,7 milliárd forint lesz, míg a 14. havi nyugdíj egyheti részlete 133 milliárd forintot tesz ki.

Ezekre a plusz juttatásokra azok jogosultak, akik 2025 legalább egy napján már nyugdíjban részesültek, és 2026 februárjában is nyugdíjasok. Akinek a nyugdíját 2026-ban állapítják meg, az csak 2027-től lesz jogosult a 13. és 14. havi nyugdíjra.

Nyugdíjprémiumra 2026 novemberében csak akkor nyílna lehetőség, ha a GDP-növekedés meghaladná a 3,5%-ot, amire a jelenlegi előrejelzések szerint kevés az esély. A költségvetésben erre a célra 24,3 milliárd forintot különítettek el.