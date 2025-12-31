2025. december 31. szerda Szilveszter
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idősebb házaspár ellenőrzi pénzügyeit nyugdíjasok
Nyugdíj

Óriási változás élesedik a nyugdíjaknál 2026-tól: ezt még mindig sokan benézik, pedig minden idős magyart érint

Pénzcentrum
2025. december 31. 13:32

A nyugdíjkorhatár 2026-ban is változatlanul 65 év marad, az online térben terjedő álhírekkel ellentétben. Jövőre az 1961-ben születettek töltik be a nyugdíjkorhatárt, miközben a nők kedvezményes nyugdíjának feltételei sem változnak - emlékeztet heti hírlevelében Farkas András, "Nyugdíjguru".

Farkas András azt írja: a korbetöltött öregségi nyugdíjat nem kötelező azonnal igényelni a nyugdíjkorhatár betöltésekor. Ha valaki tovább dolgozik, minden 30 nap szolgálati idő után 0,5%-os nyugdíjnövelésre (nyugdíjbónuszra) jogosult, amennyiben legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik a nyugdíjmegállapítás napján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nők kedvezményes nyugdíjának feltételei 2026-ban sem módosulnak. Egy nő a 65 éves nyugdíjkorhatára előtt akkor igényelhet nyugdíjat, ha megszerzett legalább 40 évi jogosító időt, ezen belül minimum 32 év munkával szerzett szolgálati időt. Ez utóbbi feltétel 30 évre csökken, ha egy gyermeke súlyosan fogyatékos. Az öt vagy több gyermekes édesanyák az ötödik gyermektől számítva gyermekenként egy-egy évvel, de legfeljebb 7 évvel csökkenthetik a 32 éves munkaviszony-követelményt.

A nők kedvezményes nyugdíjára 2026-ban 538,6 milliárd forintot (a teljes nyugdíjkassza 7,7%-át) fordítanak, ami 9,8%-kal magasabb a 2025-ös összegnél.

A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd, amelyek várhatóan 10%-kal lesznek magasabbak a 2025-ös értékeknél. A kormányrendelet erről 2026 márciusában vagy április elején jelenik meg.

2026. január 1-jétől a nyugdíjakat és számos egyéb ellátást 3,6%-kal emelik, összhangban a költségvetési törvényben szereplő inflációs előrejelzéssel. Ez mintegy 216 milliárd forintos többletkiadást jelent a költségvetésnek, bár ennek jelentős része adóbevételként visszaáramlik az államkasszába.

Ha a 2026 január-augusztus közötti időszak tényleges inflációja meghaladná a 3,6%-ot, novemberben kiegészítő nyugdíjemelésre vagy egyösszegű kompenzációra kerülhet sor. Ugyanakkor nincs jele annak, hogy a választások után felálló kormányzat átalakítaná a nyugdíjemelési rendszert, vagy figyelembe venné az infláció mellett a bérnövekedést is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A 2026. februári nyugdíjjal együtt utalják a 13. havi nyugdíjat (a februári nyugdíj 100%-ával megegyező összeget), valamint a 14. havi nyugdíj első részletét (a februári nyugdíj 25%-át). A 13. havi nyugdíj költségvetési vonzata 2026-ban várhatóan 531,7 milliárd forint lesz, míg a 14. havi nyugdíj egyheti részlete 133 milliárd forintot tesz ki.

Ezekre a plusz juttatásokra azok jogosultak, akik 2025 legalább egy napján már nyugdíjban részesültek, és 2026 februárjában is nyugdíjasok. Akinek a nyugdíját 2026-ban állapítják meg, az csak 2027-től lesz jogosult a 13. és 14. havi nyugdíjra.

Nyugdíjprémiumra 2026 novemberében csak akkor nyílna lehetőség, ha a GDP-növekedés meghaladná a 3,5%-ot, amire a jelenlegi előrejelzések szerint kevés az esély. A költségvetésben erre a célra 24,3 milliárd forintot különítettek el.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #nyugdíjemelés #költségvetés #nyugdíjkorhatár #nők40 #öregségi nyugdíj #gdp #13. havi nyugdíj #valorizáció #2026 #farkas andrás #14. havi nyugdíj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:15
12:56
12:29
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 31.
Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 31.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
2025. december 31.
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
2025. december 30.
Visszatérhet itthon a többkulcsos adórendszer? Kiderült, annak fájna nagyon, aki ennyit keres
NAPTÁR
Tovább
2025. december 31. szerda
Szilveszter
1. hét
December 31.
Szilveszter
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Özvegyi nyugdíj változás: így szigorodik, kinek és meddig jár özvegyi nyugdíj 2026-ban
2
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum
3
7 napja
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
4
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés
5
2 hónapja
Lesz 14. havi nyugdíj 2026-ban, kinek jár 14 havi nyugdíj Magyarországon? - Ennyit tudunk eddig
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fordulónap
ismétlődő betétlekötés lejáratának napja, mely egyben a következő lekötés periódus indulásának napja is, általában ilyenkor lehet szankció nélkül hozzátenni vagy elvenni a betétből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 12:56
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 12:29
Árrésstop se kell, brutális árcsökkentést jelentett be a Penny: itt az olcsósított termékek listája
Agrárszektor  |  2025. december 31. 13:31
Gyakran veszel rizst? Jó, ha tisztában vagy vele, mi derült ki róla