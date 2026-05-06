2026. május 6. szerda Ivett, Frida
27 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Koldus keze kevés érmével. A szegénység fogalma . Egy nyugdíjas idős ember tart érméket a fa asztalon háttérben
Nyugdíj

Napvilágot látott a friss nyugdíjtérkép: döbbenetes számok derültek ki Magyarország legszegényebb és leggazdagabb vidékeiről

Pénzcentrum
2026. május 6. 15:07

Magyarországon 2026 januárjában az átlagos öregségi nyugdíj 260 993 forint volt, de ez a szám erősen megtévesztő képet adhat. A járások között ugyanis jelentős különbségek mutatkoznak, Budapesten és egyes nyugat-dunántúli térségekben jóval magasabb összegek jellemzőek, mint az ország más részein. A Bankmonitor térképes elemzése szerint a különbségek akár 1,82-szeresek is lehetnek. A háttérben elsősorban a korábbi bérek szintje áll.

Magyarországon 2026 januárjában az átlagos öregségi nyugdíj 260 993 forint volt, vagyis ennyiből kell egy nyugdíjasnak átlagosan gazdálkodnia havonta. Ez az érték azonban önmagában nem mutatja meg a teljes képet, mivel jelentős területi különbségek vannak az országban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Budapesten például ebből az összegből jóval többet lehet kihozni, mint sok vidéki településen. A Bankmonitor szakértői ezért térképre vitték az adatokat, hogy látható legyen, hol mennyi az átlagos öregségi nyugdíj.

A különbségek nem elhanyagolhatók: egyes járások között akár 160 000 forintos eltérés is lehet havonta. A legmagasabb és legalacsonyabb átlagok között összességében 1,82-szeres különbség rajzolódik ki.

Az átlagos öregségi nyugdíj Magyarország különböző járásaibanAz átlagos öregségi nyugdíj Magyarország különböző járásaiban 2026 januárjában

2026 januárjában a legmagasabb átlagos öregségi nyugdíjat a Budapest XII. kerületben mérték, 358 037 forinttal. Ezzel szemben a Kisteleki járásban 196 242 forintos átlag szerepel, ami az ország egyik legalacsonyabb értéke.

A jelenség mögött az áll, hogy a nyugdíj alapját az aktív évek során szerzett jövedelmek adják. Ahol alacsonyabbak voltak a bérek, ott a nyugdíjak is alacsonyabb szintről indulnak. Ezért a nyugdíjtérkép lényegében leképezi Magyarország gazdasági szerkezetét: a magasabb bérszintű régiókban magasabb nyugdíjak jelennek meg, míg a keleti és déli térségek jellemzően alacsonyabb értékeket mutatnak.

A legmagasabb nyugdíjú járások szinte kivétel nélkül budapestiek, egészen a lista élmezőnyének végéig. Egyetlen vidéki kivétel a Tiszaújvárosi járás, ahol az átlagos nyugdíj 307 107 forint, ami a vegyipari múlt magasabb béreivel magyarázható.

Az adatokból az is látszik, hogy 2023 és 2026 között minden járásban nőtt az átlagos nyugdíj, de eltérő ütemben. Az emelkedést nem az egységes nyugdíjemelések, hanem az újonnan nyugdíjba vonulók bérei befolyásolják.

A legnagyobb növekedést a Pannonhalmi járás produkálta, ahol három év alatt 29 százalékkal emelkedett az átlag. A legalacsonyabb növekedés többek között a Komlói és Baktalórántházai járásokban volt megfigyelhető.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #magyarország #nyugdíjrendszer #keresetek #bérek #átlagnyugdíj #nyugdíjak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:07
14:53
14:43
14:34
14:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 6.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
2026. május 6.
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
2026. május 5.
Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában
NAPTÁR
Tovább
2026. május 6. szerda
Ivett, Frida
19. hét
Május 6.
A magyar sport napja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a kormány bejelentése, emelkedik a nyugdíjkorhatár: rengetegen esnek el a kedvezményektől, átfogó reform kell
2
2 hete
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
3
2 hete
Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a következő nyugdíjemelés, megduplázzák a családi pótlékot
4
3 hete
Nyugdíj utalás 2026 május: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a májusi nyugdíj
5
1 hónapja
Megjelent a rendelet amire 90 ezer magyar nyugdíjas várt: végre kiderült, mennyi pénzt is kapnak valójában
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törvényes képviselő
Az a természetes személy, aki a kiskorú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú nevében jogszabály alapján (szülő), vagy határozat alapján (gyám, gondnok) eljár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 13:04
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 12:01
Itt a hivatalos menetrend az új parlament első napjáról: így választják miniszterelnökké Magyar Pétert május 9-én
Agrárszektor  |  2026. május 6. 14:29
Hidegzuhany vár a vásárlókra: hamarosan kemény élelmiszerdrágulás jöhet
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm