Napvilágot látott a friss nyugdíjtérkép: döbbenetes számok derültek ki Magyarország legszegényebb és leggazdagabb vidékeiről
Magyarországon 2026 januárjában az átlagos öregségi nyugdíj 260 993 forint volt, de ez a szám erősen megtévesztő képet adhat. A járások között ugyanis jelentős különbségek mutatkoznak, Budapesten és egyes nyugat-dunántúli térségekben jóval magasabb összegek jellemzőek, mint az ország más részein. A Bankmonitor térképes elemzése szerint a különbségek akár 1,82-szeresek is lehetnek. A háttérben elsősorban a korábbi bérek szintje áll.
Magyarországon 2026 januárjában az átlagos öregségi nyugdíj 260 993 forint volt, vagyis ennyiből kell egy nyugdíjasnak átlagosan gazdálkodnia havonta. Ez az érték azonban önmagában nem mutatja meg a teljes képet, mivel jelentős területi különbségek vannak az országban.
Budapesten például ebből az összegből jóval többet lehet kihozni, mint sok vidéki településen. A Bankmonitor szakértői ezért térképre vitték az adatokat, hogy látható legyen, hol mennyi az átlagos öregségi nyugdíj.
A különbségek nem elhanyagolhatók: egyes járások között akár 160 000 forintos eltérés is lehet havonta. A legmagasabb és legalacsonyabb átlagok között összességében 1,82-szeres különbség rajzolódik ki.
2026 januárjában a legmagasabb átlagos öregségi nyugdíjat a Budapest XII. kerületben mérték, 358 037 forinttal. Ezzel szemben a Kisteleki járásban 196 242 forintos átlag szerepel, ami az ország egyik legalacsonyabb értéke.
A jelenség mögött az áll, hogy a nyugdíj alapját az aktív évek során szerzett jövedelmek adják. Ahol alacsonyabbak voltak a bérek, ott a nyugdíjak is alacsonyabb szintről indulnak. Ezért a nyugdíjtérkép lényegében leképezi Magyarország gazdasági szerkezetét: a magasabb bérszintű régiókban magasabb nyugdíjak jelennek meg, míg a keleti és déli térségek jellemzően alacsonyabb értékeket mutatnak.
A legmagasabb nyugdíjú járások szinte kivétel nélkül budapestiek, egészen a lista élmezőnyének végéig. Egyetlen vidéki kivétel a Tiszaújvárosi járás, ahol az átlagos nyugdíj 307 107 forint, ami a vegyipari múlt magasabb béreivel magyarázható.
Az adatokból az is látszik, hogy 2023 és 2026 között minden járásban nőtt az átlagos nyugdíj, de eltérő ütemben. Az emelkedést nem az egységes nyugdíjemelések, hanem az újonnan nyugdíjba vonulók bérei befolyásolják.
A legnagyobb növekedést a Pannonhalmi járás produkálta, ahol három év alatt 29 százalékkal emelkedett az átlag. A legalacsonyabb növekedés többek között a Komlói és Baktalórántházai járásokban volt megfigyelhető.
