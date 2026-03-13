A módosítás célja a fogyasztók adminisztratív terheinek csökkentése és a szabályok egyértelművé tétele.
Asztalra került a nagy nyugdíjreform: így kaphatna végre érezhetően több pénzt rengeteg idős
A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) szerint halaszthatatlan az idősek életminőségének javítása. Ennek érdekében átfogó szakmai javaslatcsomagot dolgoztak ki, amelyet a közelgő választások előtt a pártokkal és a civil szervezetekkel is megvitatnának. Az érdekképviselet három fő követelése a nyugdíjrendszer átalakítása, egy integrált egészségügyi és szociális ellátórendszer létrehozása, valamint egy önálló idősügyi törvény megalkotása.
Juhász László, a kilenc nagy szervezetet tömörítő NYUSZET alapító elnöke elmondta, hogy a részletes tanulmányuk összefoglalóját már elküldték a pártoknak. Céljuk, hogy még a választások előtt személyesen egyeztessenek a lehetséges megoldásokról.
A szervezet hangsúlyozza, hogy az elmúlt tizenöt évben teljesen hiányzott a mindenkori kormánnyal folytatott érdemi társadalmi párbeszéd. Ez a rendszeren belüli feszültségek és igazságtalanságok növekedéséhez vezetett. Ennek orvoslására egy korszerű, átlátható és igazságos ellátórendszert sürgetnek. Céljaik megvalósítását az idősek jogait garantáló önálló idősügyi törvény foglalná keretbe. A szociális és egészségügyi ellátás összehangolása pedig jelentősen javítana a gondozás minőségén.
A javaslatcsomag központi eleme a nyugdíjrendszer reformja. Ezen belül két kiemelt területen sürgetnek azonnali lépéseket. Egyrészt megváltoztatnák a nyugdíjemelés jelenlegi módszerét. A NYUSZET szerint a kizárólag az inflációt követő emelés nem jelent valós értéknövekedést. Ahhoz, hogy a nyugdíjasok is részesüljenek a gazdasági fejlődés eredményeiből, a kizárólagos árkövetés helyett a bérnövekedést is figyelembe vevő vegyes indexálás bevezetését javasolják.
Másrészt kiemelten kezelnék az alacsony, a tisztességes megélhetést sem biztosító nyugdíjból élők helyzetét. Különös figyelmet fordítanának az egyedülállókra és a régebb óta nyugdíjban lévőkre. A statisztikák aggasztóak: a 65 év felettiek közel ötöde, míg az egyszemélyes háztartásban élők majdnem negyven százaléka kitett a szegénység kockázatának.
Mivel ezt a problémát a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer önmagában nem tudja kezelni újabb aránytalanságok kialakulása nélkül, az érdekképviselet a szociális háló megerősítését javasolja. Ennek egyik legfontosabb lépése a nyugdíjak korrekciós célú emelésének újbóli bevezetése lenne, amelyet még a 2008-as gazdasági válság idején függesztettek fel.
A felsoroltakon túl a NYUSZET több más kérdésben is szakmai vitát kezdeményez. Napirendre vennék a rugalmas nyugdíjba vonulás rendszerének kialakítását, ideértve a megváltozott munkaképességűek helyzetének rendezését is. Szorgalmazzák a nyugdíjrendszer finanszírozásának átalakítását, valamint egy önálló nyugdíjbiztosítási intézmény felállítását, amely kikerülne a Pénzügyminisztérium hatásköréből. Mindezek mellett elengedhetetlennek tartják a kormányzat és az érdekképviseletek közötti rendszeres, intézményesített egyeztetések visszaállítását.
