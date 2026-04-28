A kamatstop kivezetése a legtöbb adós számára 10 százalék körüli törlesztőrészlet-emelkedést hozna, egy kisebb rétegnél azonban akár 30-40 százalékos ugrás is elképzelhető.
Súlyos pénzeket bukhatnak a nyugdíjba készülő magyarok: egyetlen rossz döntés miatt ugorhat a járandóság jelentős része
A nyugdíjba készülő magánnyugdíjpénztári tagok számára alapvető döntés, hogy visszalépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe, vagy maradnak a pénztárban. Visszalépés esetén teljes összegű állami nyugdíjra és a felhalmozott reálhozamra jogosultak. A pénztárban maradóknak viszont csökkentett állami ellátással, és az ezt elvileg kompenzáló pénztári járadékkal kell számolniuk.
Gyakori félreértés, hogy a magánnyugdíjpénztári tagság egyfajta önkéntes megtakarítás. Valójában ez a kötelező nyugdíjrendszer része. Az egyéni számlán lévő egyenleg a nyugdíjjárulékok átirányított részéből és annak hozamaiból gyűlt össze. Emiatt a pénztártagok állami nyugdíja alapesetben nem lehet azonos azokéval, akik sosem léptek be a rendszerbe. Ennek oka, hogy a járulékuk egy jelentős része 2010 októbere előtt hiányzott az állami kasszából - írja új cikkében Farkas András nyugdíjszakértő.
Ha a nyugdíjba vonuló tag nem lép vissza az állami rendszerbe, az ellátását egy szorzó alkalmazásával csökkentik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2010. szeptember 30-ig terjedő biztosítási időszakra csak az állami nyugdíja 75 százalékára lesz jogosult. Az ezutáni évekre viszont megkapja a 100 százalékot. A kieső összeget a pénztári járadéknak kell fedeznie. Ennek pontos összegéről a pénztárnak tájékoztatnia kell a tagot.
A számítás során az egyéni számla egyenlegét osztják el a várható további élettartam hónapjainak számával. Jelenleg kizárólag a Horizont Magánnyugdíjpénztár tud járadékot fizetni, így más pénztár tagjainak ehhez előbb át kell lépniük oda.
Amennyiben a tag a visszalépés mellett dönt, a rendszer úgy kezeli, mintha végig teljes egészében az állami kasszába fizette volna a járulékokat. Így semmilyen veszteség nem éri. Pontosan azt a levonások nélküli nyugdíjat kapja, mint aki sosem volt magánnyugdíjpénztári tag, ráadásul egyösszegű juttatásként kifizetik neki az egyéni számláján felhalmozódott reálhozamot is.
A döntés meghozatalakor ökölszabályként elmondható: ha a megállapított állami nyugdíj meghaladja a várható pénztári járadék ötszörösét, érdemesebb visszalépni a társadalombiztosítási rendszerbe. A pénztárban maradás kizárólag akkor kifizetődő, ha a havonta utalt járadék pontos összege magasabb, mint a tagság miatt elveszített állami nyugdíjrész.
Az érintetteknek bőven van idejük mérlegelni: egészen addig visszaléphetnek ugyanis az állami rendszerbe, amíg nem igénylik a pénztári járadékuk tényleges folyósítását.
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
Tovább nőtt a szakadék a nyugdíjak és a bérek között, miközben még mindig százezrek élhetnek a létminimum alatt. Ezen változtatna a Tisza Párt.
Idén már cirka 52 ezerre nőtt az olyan külföldön élő nyugdíjasok száma, akik Magyarországon is szereztek nyugdíjjogosultságot.
Több százezer idős magyart érintenek az új kormányzati tervek: hamarosan teljesen átalakulhat a nyugdíjrendszer
A választási program alapján nemcsak megtartják a jelenlegi juttatásokat, köztük a 13. és a 14. havi nyugdíjat, hanem új elemeket is bevezetnek.
Még az idén megduplázzák a családi pótlékot, bevezetik a rászoruló gyermekek után járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, és végrehajtják az ígért nyugdíjemeléseket – jelentette...
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 májusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Milyen változásokat hozhat a TISZA nyugdíjprogram? Ezekkel kihívásokkal szembesülhet az új kormány: itt vannak a részletek
Cikkünkben áttekintjük, milyen ígéretett tett korábban a Tisza Párt győzelem esetére a nyugdíjak kapcsán, illetve milyen kérdések várnak megoldásra a jövőben, melyekről még nem esett...
A nők nyugdíja nem azért alacsonyabb, mert kevesebbet dolgoznának, hanem mert életpályájukat végig olyan tényezők kísérik, amelyek rendszerszinten csökkentik a keresetüket.
A nyugdíjas társadalom jelentős részét már az abszolút elszegényedés is közvetlenül érinti.
Megjelent a rendelet amire 90 ezer magyar nyugdíjas várt: végre kiderült, mennyi pénzt is kapnak valójában
Megjelent a rendelet, amely meghatározza a 2026-ban megállapítandó nyugdíjak kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámokat.
A vártnál jóval alacsonyabb gazdasági növekedés miatt idén novemberben sem kapnak nyugdíjprémiumot az idősek.
A nyilvános rendelet tervezete meghatározza a valorizációs szorzók 2026-os mértékét.
Hivatalossá vált a 2026-os nyugdíjak számításának módja: a kormány döntése alapján 9 százalékkal emelkednek az úgynevezett valorizációs szorzók.
Változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? A jelenleg érvényes női és férfi nyugdíjkorhatár Magyarországon: ennyi évet kell dolgozni a nyugdíjba vonuláshoz
Mennyi az öregségi nyugdíjkorhatár Magyarországon? Várható-e nyugdíjkorhatár-emelés 2026-ban? És hány évet kell dolgozni a nyugdíjhoz? Összeszedtünk minden fontos infót.
Kegyetlenül szélesre nyílt a nyugdíjolló: több mint kétezren milliós nyugdíjat kapnak, százezreknek csak alamizsna jár 2026-ban
Egyre többen kapnak kézhez milliós nyugdíjt, míg sokan rendkívül alacsony összegből kell, hogy megéljenek.
Nyugdíj utalás 2026 április: korábban jön az áprilisi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 áprilisában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Komoly figyelmeztetést kaptak a nyugdíj előtt álló magyarok: drámai életszínvonal-zuhanás jöhet, ha erre nem figyelnek
Sokan szerencsére már úgy gondolják, hogy a nyugdíjba vonulás nem valaminek a vége, hanem egy új életszakasz kezdete.
Rendkívüli nyugdíjemelésről döntött az Alkotmánybíróság: 150 ezer idősnek járhat jóval magasabb ellátás
Az Alkotmánybíróság döntése után akár 150 ezer lengyel nyugdíjas kaphat magasabb ellátást, mivel kiderült: a korábbi szabályozás jogsértő módon csökkenthette a nyugdíjak összegét.
Fájdalmas hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
A magyar nyugdíjrendszer jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, részben a demográfiai folyamatok, részben a rendszer belső feszültségei miatt.
