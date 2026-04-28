idős pár várakozik a kórházban, nyugdíjasok, biztosítás
Nyugdíj

Súlyos pénzeket bukhatnak a nyugdíjba készülő magyarok: egyetlen rossz döntés miatt ugorhat a járandóság jelentős része

Pénzcentrum
2026. április 28. 12:04

A nyugdíjba készülő magánnyugdíjpénztári tagok számára alapvető döntés, hogy visszalépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe, vagy maradnak a pénztárban. Visszalépés esetén teljes összegű állami nyugdíjra és a felhalmozott reálhozamra jogosultak. A pénztárban maradóknak viszont csökkentett állami ellátással, és az ezt elvileg kompenzáló pénztári járadékkal kell számolniuk.

Gyakori félreértés, hogy a magánnyugdíjpénztári tagság egyfajta önkéntes megtakarítás. Valójában ez a kötelező nyugdíjrendszer része. Az egyéni számlán lévő egyenleg a nyugdíjjárulékok átirányított részéből és annak hozamaiból gyűlt össze. Emiatt a pénztártagok állami nyugdíja alapesetben nem lehet azonos azokéval, akik sosem léptek be a rendszerbe. Ennek oka, hogy a járulékuk egy jelentős része 2010 októbere előtt hiányzott az állami kasszából - írja új cikkében Farkas András nyugdíjszakértő.

Ha a nyugdíjba vonuló tag nem lép vissza az állami rendszerbe, az ellátását egy szorzó alkalmazásával csökkentik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2010. szeptember 30-ig terjedő biztosítási időszakra csak az állami nyugdíja 75 százalékára lesz jogosult. Az ezutáni évekre viszont megkapja a 100 százalékot. A kieső összeget a pénztári járadéknak kell fedeznie. Ennek pontos összegéről a pénztárnak tájékoztatnia kell a tagot.

A számítás során az egyéni számla egyenlegét osztják el a várható további élettartam hónapjainak számával. Jelenleg kizárólag a Horizont Magánnyugdíjpénztár tud járadékot fizetni, így más pénztár tagjainak ehhez előbb át kell lépniük oda.

Amennyiben a tag a visszalépés mellett dönt, a rendszer úgy kezeli, mintha végig teljes egészében az állami kasszába fizette volna a járulékokat. Így semmilyen veszteség nem éri. Pontosan azt a levonások nélküli nyugdíjat kapja, mint aki sosem volt magánnyugdíjpénztári tag, ráadásul egyösszegű juttatásként kifizetik neki az egyéni számláján felhalmozódott reálhozamot is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja.

A döntés meghozatalakor ökölszabályként elmondható: ha a megállapított állami nyugdíj meghaladja a várható pénztári járadék ötszörösét, érdemesebb visszalépni a társadalombiztosítási rendszerbe. A pénztárban maradás kizárólag akkor kifizetődő, ha a havonta utalt járadék pontos összege magasabb, mint a tagság miatt elveszített állami nyugdíjrész.

Az érintetteknek bőven van idejük mérlegelni: egészen addig visszaléphetnek ugyanis az állami rendszerbe, amíg nem igénylik a pénztári járadékuk tényleges folyósítását.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #öngondoskodás #megtakarítás #nyugdíjpénztár #nyugdíjrendszer #nyugdíjmegtakarítás #lakossági pénzügyek #társadalombiztosítás #farkas andrás

