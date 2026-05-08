Rengeteg magyar bukhatja el a 130 ezer forintos állami pénzt: egyetlen apró lépésen múlik a kifizetés
Az előző évben az államilag támogatott nyugdíjbiztosítási számláikra összesen 189,1 milliárd forintot fizettek be az ügyfelek. Ez szerződésenként 354 ezer forintnyi befizetést jelent, ami után 71 ezer forintos adójóváírás igényelhető. Ez azonban nem jár automatikusan: az összeget csak azok számlájára utalja az adóhatóság, akik ezt a május 20-ig benyújtandó szja-bevallásukban külön igénylik.
A támogatott nyugdíjbiztosítás keretében az állam az adott adóévben befizetett összeg 20 százalékát, maximum 130 ezer forintot ír jóvá az ügyfél biztosítási számláján, amennyiben ezt az igényét az ügyfél külön feltűnteti a személyijövedelemadó-bevallásában. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak – figyelmeztet közleményében a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).
„Az adójóváírást a biztosító által legkésőbb február közepéig megküldött igazolás alapján kell igényelni. Május 20-ig lehet benyújtani az szja-bevallásokat, így aki még nem rendelkezik ezzel az igazolással, annak van még ideje azt pótolni a biztosítója ügyfélszolgálatán keresztül – mondta Molnár Marcell, a FBAMSZ Személybiztosítási szekciójának vezetője. – Aki a bevallás benyújtását követően észleli, hogy elmulasztotta feltüntetni az igényét, a hibát utólag, önellenőrzés keretében javíthatja.”
Évről évre egyre kevesebben felejtik el a visszaigénylést, amiben jelentős szerepet játszik a NAV adóbevallási tervezetének széles körű használata: ebben ugyanis az adóhatóság a biztosítóktól beérkező adatok alapján már előre feltünteti a nyugdíjbiztosítási összegeket.
Mikor maradhat még el a jóváírás?
A visszatérítés elmaradását a figyelmetlenségen kívül egyéb tényezők is okozhatják:
- Alacsony jövedelem / Magas kedvezmények Ha az adózó jövedelme alacsony, vagy más kedvezmények (pl. családi adókedvezmény) már kimerítették a befizetett adókeretet, előfordulhat, hogy nem marad visszaigényelhető keret a nyugdíjbiztosításhoz.
- Adótartozás: Ha az adózónak adó- vagy járuléktartozása van, a NAV a tartozás rendezéséig visszatarthatja a folyósítást, vagy a jóváírást a tartozás csökkentésére fordíthatja.
2025 végén az MNB adatai szerint mintegy 534 ezer adókedvezményes nyugdíjbiztosítást kezeltek a hazai biztosítók, ami 3,6 százalékos növekedés az előző évhez képest. A termék fennállásának 12 éve alatt a piac eljutott oda, hogy a mintegy 4,8 milliós gazdaságilag aktív népesség 11 százaléka rendelkezik már nyugdíjbiztosítással.
A díjbefizetések összértéke tavaly közel 12 százalékkal, 169,3 milliárdról 189,1 milliárd forintra emelkedett. Bár az egy szerződésre jutó 354 ezer forintnyi befizetés minden korábbi szintet felülmúl, ez még mindig csak 54 százaléka a maximális adókedvezményt biztosító évi 650 ezer forintos díjösszegnek.
