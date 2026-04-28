Nyugdíjáról vallott a legendás magyar tévés: sokan csak álmodnak akkora összegről, amit kap
Pénzcentrum
2026. április 28. 16:47

Betlen János, a Magyar Televízió egykori műsorvezetője nyugdíjáról vallott a Neshma TV pénzügyi témájú műsorában M. Kiss Csabának. A tévés elismerte, hogy bár a havi 570 ezer forintos nyugdíja magasabb, mint az átlagnak, még ez sem feltétlenül jelent teljes anyagi biztonságot.

Az egykori műsorvezető a beszélgetésben hangsúlyozta: sosem törekedett kifejezetten gazdagságra, ugyanakkor végig tudatos volt pénzügyeiben. Mint mondta, mindig félretett a jövedelméből, és nagyobb bevételeit sem élte fel azonnal. Jó példa erre a 2024-ben elnyert Príma Primissima-díj, amely 20 millió forintos pénzjutalommal járt. Az összeget egy évig érintetlenül hagyta, majd később befektette.

Betlen János azt is elárulta, hogy jelenlegi nyugdíja havi 570 ezer forint. Hozzátette, pályája végén körülbelül 800 ezer forintos fizetéssel rendelkezett, és 19 éve ment nyugdíjba, akkor azonban mindössze 228 ezer forintot állapítottak meg számára. Mint fogalmazott, ennél magasabb összegre számított, különösen annak fényében, hogy végig állami alkalmazásban dolgozott, és folyamatosan fizették utána a járulékokat. Azóta a nyugdíja jelentősen emelkedett, de az árak is hasonló mértékben nőttek. Betlen János összességében nem panaszkodik, „a szerencse fiának” tartja magát.

Beszélt arról is, hogy a kiegészítő munkák nélkül az 570 ezer forintos nyugdíjból is kijönne, sőt számításai szerint még a korábbi, 228 ezer forintos összegből is meg tudná oldani a megélhetését, igaz, ehhez szüksége lenne megszorításokra, de szükség esetén könnyen tudna alkalmazkodni, például kisebb lakásba költözéssel.

Hangsúlyozta azonban, hogy a jelenlegi életvitele is visszafogott: nem vásárol drága tárgyakat, egy egyszerűbb autót használ, de nem is kényszerül arra, hogy folyamatosan számolgassa a kiadásait. Ráadásul fordításokból, szerződésekből és kisebb munkákból plusz bevétele is van, így összességében kényelmesen megél, sőt a hónap végére még félretenni is tud.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy a mindennapokban továbbra is aktív: sportol, utazik, könyveket vásárol és utóbbit tartja az egyik legnagyobb „luxusának”. Egzotikus nyaralásokra ugyanakkor nem vágyik. A kiegészítő munkákból, melyből a lánya számára is igyekszik félretenni, körülbelül 500 ezer forint jövedelme van. „Mindig a levegőben lóg, hogy egyszer meg fog szűnni, nem kétséges. Majd akkor kitalálok valamit.”
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #nyugdij #nyugdíjas #megtakarítás #pénzügyek #jövedelem #anyagi helyzet #átlagnyugdíj #életszínvonal #nyugdíjak

