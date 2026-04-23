Nyugdíj

Szabályosan menekülnek külföldre már a magyar idősek is? Sokan már ide utaltatják a nyugdíjukat

2026. április 23. 19:02

A KSH nemrég megjelent helyzetjelentése szerint 2026 elején 52 ezer külföldi lakóhelyű jogosultnak folyósítottak nyugdíjat és egyéb ellátást, melyeknek 76%-a öregségi nyugdíj volt. A külföldre folyósított öregségi nyugdíjak harmadát Németországba utalja az Államkincstár, és a friss számok alapján Kanada, Svédország és az Egyesült Államok már nem olyan népszerű célországok. A kiutalt nyugdíjak 98 ezer forintos átlagos összege jelentősen elmaradt a belföldi juttatásokétól. Mutatjuk a pontos számokat.

A friss jelentés alapján idén már cirka 52 ezerre nőtt az olyan külföldön élő nyugdíjasok száma, akik Magyarországon is szereztek nyugdíjjogosultságot. Tavaly még 51 ezer főről számolt be a KSH, 2024-ben pedig 49 ezer főt számláltak. Fontos látni, hogy ebben az 52 ezer főben benne vannak mindazok, akik magyarországi munkaviszonyuk alapján nyugdíjra (vagy egyéb ellátásra valamilyen jogcímen) szert tettek, és jelenleg külföldön tartózkodnak, határon túl utalják nekik a járandóságot. Tehát nem csak külföldre költözött magyar nyugdíjasok lehetnek köztük, hanem olyan vendégmunkások is, akik egy ideig itt dolgoztak, majd nyugdíjba vonultak és már nem itt tartózkodnak.

A KSH helyzetképe szerint a külföldre folyósított ellátások 98 ezer forintos átlagos összege jelentősen elmaradt a belföldi juttatásokétól, ami főként az országok közti nyugdíjteher-megosztásnak tudható be. Valószínűsíthető, hogy a külföldre utalt nyugdíjak nagy része "töredéknyugdíj". Ez azt jelenti, hogy jellemzően nem olyan ember nyugdíja, aki egész életében Magyarországon dolgozott, majd a hazai nyugdíjkorhatárt elérve vonult nyugdíjba. Inkább olyan résznyugdíjak, ami kevesebb magyarországi szolgálati idő alapján jár, és ehhez jön hozzá a külföldi munkák alapján megszerzett nyugdíjösszeg. Hiszen aki kivándorolt, az már a célországában dolgozott és ott szerzett jogosultságot nyugdíjra.

Így lehet, hogy ilyen alacsony ez az átlagos összeg - 98 ezer forint -, mert a "töredéknyugdíjak" leviszik az átlagot. Ez természetesen nem zárja ki, hogy valaki nyugdíjas korában költözzön valamely országba, és oda utaltassa a teljes nyugdíját, viszont valószínű, hogy többen már a nyugdíjazásuk előtt kivándoroltak.

Még mindig Németország a legnépszerűbb

A legtöbb külföldre utalt nyugdíj és egyéb ellátás Németországba érkezik: az összes ilyen ellátásnak a 34%-a. A tavalyi évben még Ukrajna volt a második ezen a listán, azonban közel 400 fővel kevesebben kapták ott az ellátást 2026 elején. Így előzött Ausztria, ahol kifejezetten a növekedés jellemző:

Azt is érdemes megfigyelni, hogy a KSH által nevesített országokon túl, az "egyéb" helyeken is jelentős növekedés látható. 2023-ban még 6433 ellátást folyósítottak külföldre Németország, Ausztria, Ukrajna, Szlovákia, Románia, Svédország, Kanada, sz Egyesült Államok és Ausztrália területén túlra, viszont 2026 elején már 8036-ot. Országok tekintetében a legnagyobb növekedést Szlovákia könyvelhette el az utóbbi években, de Ausztria is az élre tört, illetve Romániában is pozitív a mérleg. 

Az éllovas továbbra is Németország, az utóbbi években itt egyenletes növekedés látható. Jelentős visszaesés látszik azonban Ukrajnában, és mérsékelt csökkenés tapasztalható a külföldre utalt ellátások számában a korábbi favoritok - Svédország, Kanada, az Egyesült Államok és Ausztrália - tekintetében. 

