Drámai figyelmeztetés érkezett a magyar nyugdíjakról: azonnali beavatkozás nélkül hatalmas bajba kerülhetnek az idősek

A Nyugdíjasok Országos Képviselete szerint a magyar idősek helyzete olyan mértékben romlott, hogy a problémák már nem tűrnek halasztást. A szervezet átfogó, rendszerszintű beavatkozást sürget: igazságosabb nyugdíjrendszert, célzott támogatásokat, erősebb egészségügyi és szociális ellátást, valamint az idősellátás kapacitásainak bővítését.

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) friss zárónyilatkozatában arra figyelmeztet, hogy a magyar idősek helyzete rendszerszintű válságba fordult. A szervezet szerint az időspolitika nem kezelhető elszigetelt szakpolitikai kérdésként, mert az állam működésének minőségét és a társadalmi kohéziót alapvetően meghatározza.

A jelenlegi helyzetet több, egymást erősítő tényező súlyosbítja: a nyugdíjak tartós értékvesztése, a bér–nyugdíj olló gyors nyílása, a társadalmi különbségek növekedése, az egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitáshiányai, valamint az egyre szélesebb körben tapasztalható megélhetési bizonytalanság.

A NYOK szerint a helyzet nem tűr halasztást, és a párbeszédnek rövid időn belül konkrét intézkedésekhez kell vezetnie. A szervezet olyan beavatkozásokat javasol, amelyek rövid távon is érdemi javulást hozhatnak. Ilyen az intézményes érdekegyeztetés helyreállítása, egy többéves nyugdíjkorrekciós program elindítása, valamint egy igazságosabb indexálási rendszer visszaállítása. Kiemelten fontosnak tartják az alacsony nyugdíjból élők célzott támogatását, az egészségügyi és szociális ellátórendszer megerősítését, az idősellátás kapacitásainak bővítését és az idősek digitális felzárkóztatását is.

A szervezet üdvözli, hogy a TISZA párt nyitottságot jelzett a szakmai egyeztetésekre, és megerősítette: a NYOK kész partnerként részt venni a közös munkában. Elvárják, hogy az időseket érintő döntések ne nélkülük, hanem velük együtt szülessenek meg, az országos nyugdíjas szervezetek bevonásával.