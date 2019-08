Erre számíts ősztől: teljesen átalakul a kártyás fizetés Magyarországon

Ezek voltak 2019 33. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Ezekre az ingóságokra utaznak a magyar betörők: változás a hivatalos toplistán

Az elmúlt egy évben Magyarországon 100 ezer főre Heves megyében és Budapesten jutott a legtöbb betörés. Erről a rendőrség hivatalos statisztikát vezet, miközben arról szinte egyáltalán nem esik szó, hogy a hazai betörések mekkora tényleges károkat okoznak a sértetteknek, illetve, hogy a betörők napjainkban mire utaznak a leginkább. Azért, hogy ezt kiderítsük a Pénzcentrum biztosítótársaságoktól kért ki hivatalos adatokat, melyekből kiderült többek között, hogy a készpénzre még mindig nagyon szívesen utaznak a rosszfiúk, illetve a könnyen mozgatható, nagy értékű elektronikai eszközök is a kedvencek között vannak. Ám ezek csupán a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen van, hogy a betörők kályhát vagy kolbászt lovasítanak meg a tetthelyről. Mutatjuk azt is, milyen kritikus tanácsokat kell megfogadni ahhoz, hogy a lehető legkevesebb eséllyel váljunk betörés áldozatává.

Nagy dobás, vagy csalódás a dél-koreai népautó? Teszteltük a fullos KIA Ceed-et

Dél-Koreából érkezett, mégis több szálon kötődik a régióhoz, a magyar szakértelem nélkül pedig meg sem születhetett volna: az új KIA Ceed járt nálunk teszten, hogy kiderüljön, megállja-e a helyét a koreaiak Európába szánt népautója. A kezdőár igen kecsegtető, és a gazdagon extrázott tesztkocsi árcédulája sem olyan vaskos, mint amire először számítotanánk! Csak az az átkozott zongoralakk...

Néhány tízmillióból épült, most majdnem 100-ért árulják az Év Házát

Igazi kuriózumra bukkantunk ingatlanhirdetéseket böngészve: 89 millió forintért árulják a 2010-es ÉV Házát. A ház ugyanakkor nem csak azért érdekes, mert komoly szakmai elismerésekben részesült, hanem azért is, mert tökéletesen nyomon követhető rajta a lakáspiac, válság utáni szárnyalása is.

Nincs igazság: magyar dolgozók százainak csak papíron emelkedett a bére

Sok változás lépett életbe július 1-jével, köztük a védőnők várva várt átsorolása is az egészségügyi szakdolgozói bértábla hatálya alá. Azonban a Pénzcentrum arról értesült, vannak még bizonytalanságok azzal kapcsolatban, hogyan fogják megállapítani az alapilletményt, valamint kik azok, akik még mindig csak remélhetik a béremelést.

Ezért van bajban a magyar oktatás: lenne mit tanulni a szlovákoktól, osztrákoktól

Összesítették, hogy GDP-arányosan mennyit fordítanak az egyes OECD-tagállamok az oktatásra. Hát, nem állunk túl fényesen, a lista hátsó felében kullogunk, a régiós tagországok között pedig konkrétan tökutolsó Magyarország ebben a tekintetben. A szervezet összesítése szerint a listát Norvégia vezeti.

Modern népbetegség támadja a magyarokat: százezreket érint, rémdrága a kezelés

Cikksorozatunk első részében a laktózmentes élelmiszerekkel foglalkoztunk, és azzal, hogy mennyiben drágítja meg az egészséges étkezést, ha valaki kifejezetten "mentes" ételeket kényszerül enni. Most a gluténmentes termékeket vizsgáljuk ugyanilyen szempontok mentén: megkérdeztük a nagyobb boltláncokat arról, mennyibe kerülnek a gluténmentes termékeik, és összehasonlítottuk őket a normál étrendnek megfelelő termékekkel: elképesztő a különbség.

Indul a pénzosztás: tízezreket utalnak 2 héten belül a magyar családoknak

Ahogy a tavalyi évben, idén is már augusztusban hozzájutnak a magyar családok a szeptemberben esedékes családi pótlékhoz. Mutatjuk, mikor és mekkora összegre lehet számítani.

Ez most komoly? Ennyiért gályáznak a napszámosok a szabolcsi gyümölcsösökben

A legtöbb szezonálisan munkát vállaló a mezőgazdaságban, a turizmusban és a vendéglátásban dolgozik. Ezekben a szektorokban ebben az időszakban évről-évre égető a munkaerőhiány, főként a mezőgazdaság vergődik, megoldást csak nagy nehezen, vagy egyáltalán nem találni.

Itt a megoldás a hó végi pénzügyi gondokra: rengetegen élnek vele

A folyószámlahitelek viszonylag elterjedtek Magyarországon, gyakran választják a banki ügyfelek ezt a megoldást hó végi gondjaik áthidalására. A folyószámlahitel feltétele az adott banknál vezetett folyószámla. Feltételezhetjük, hogy sokan nem a folyószámlahitel paraméterei szerint választanak bankszámlát, pedig érdemes ezt is számításba venni bankváltáskor, hiszen a feltételek nagyon eltérőek bankonként. Ezeket az eltéréseket mutatjuk be cikkünkben.

Ezt jobb, ha tudod a háziorvosi rendelőkről: az egészséged múlhat rajta

Hamarosan rengeteg hallgató kezdi meg tanulmányait szeptembertől a felsőoktatási intézményekben, így rengetegen váltanak lakóhelyet is. Rendszerint problémát okoz, hogy míg valaki életvitelszerűen másik településen él, állandó lakcíme még az előző lakhelyére van bejelentve. Pedig ilyen esetben érdemes a tényleges lakóhelyhez közeli háziorvoshoz átjelentkezni, ehhez pedig nem kell megvárni, míg megbetegszünk.

Magyar kürtőskalácsosokat keresnek: 590 ezres fizetés, tapasztalat sem kell

Több mint duplaannyit lehet megkeresni Németországban kürtőskalácsosként, mint itthon a karácsonyi vásárok idején. A Pénzcentrum megtalálta egy magyar vállalat munkaajánlatát, amelyben a berlini egységükbe keresnek alkalmazottat. A fizetés közel 600 ezer forint, emellé még szállás és tömegközlekedési bérlet is jár.

Már néhány millióért lehet vízparti nyaralód: a Balaton, Adrián is

Kiszámoltuk, ha veszünk egy olcsó lakókocsit, akkor már a második évben visszahozhatja az árát, ha a hotelben töltött éjszakákat inkább kempingben töltjük. A lakókocsinak és a lakóatónak azonban nem csak anyagi szempontból vannak előnyei, sőt, a legtöbb kempingező nem is a spórolás miatt választja ezeket. Bár a népszerűségük Magyarországon is egyre nő, azért még mindig nagyon kevesen vannak, akiknek ilyen járművük van. Aki mégis ilyet választ, annak sok dolgot kell figyelembe vennie vásárláskor: ezeket is bemutatjuk a cikkünkben.

Ez is érdekelhet! Elárulta Zacher Gábor: ők fogyasztják a legtöbb kokaint Magyarországon A kokain a tőkeerős fogyasztók és az elit drogja, éppen úgy jelen van a menedzserek világában...

Kiderült a sörtitok: ezzel itatják a magyarokat a gyárak

Egyre jobban rákaptak a drágább, ámde minőségi sörökre a magyarok: a boltok szerint eléggé megélénkült a kereslet az utóbbi időben, ámde mennyiség tekintetében még mindig az olcsóbb fajták vezetnek. Node mitől számíat jónak egy sör? Mivel itatnak minket a gyártók? Ennek próbált utánajárni a Pénzcentrum.