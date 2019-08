Modern népbetegség támadja a magyarokat: százezreket érint, rémdrága a kezelés

Cikksorozatunk első részében a laktózmentes élelmiszerekkel foglalkoztunk, és azzal, hogy mennyiben drágítja meg az egészséges étkezést, ha valaki kifejezetten "mentes" ételeket kényszerül enni. Most a gluténmentes termékeket vizsgáljuk ugyanilyen szempontok mentén: megkérdeztük a nagyobb boltláncokat arról, mennyibe kerülnek a gluténmentes termékeik, és összehasonlítottuk őket a normál étrendnek megfelelő termékekkel: elképesztő a különbség.

Bármilyen ételintoleranciában, -allergiában szenved is valaki, amennyiben tartani szeretné a kímélő étrendet, valamint nem akar lemondani az adott élelmiszercsoport fogyasztására, mindenképpen többletköltsége keletkezik. A napi bevásárlás során is bárki számára tapasztalható tény, hogy a gluténmentes termékek többe kerülnek, mint a nem mentes élelmiszerek. Azokat, akiket diagnosztizál az orvos, az állam adókedvezménnyel támogatja, melynek mértéke mindig az adott évben érvényes minimálbér 5 százaléka havonta, tehát idén éves szinten 89400 forint. Fedezi azonban ez az összeg a diéta többletköltségét? Ennek jártunk utána.

Ahogy Erdélyi-Sipos Alíz dietetikus, táplálkozástudományi szakember korábban elmondta lapunknak: nem megoldás, ha ételérzékenység, vagy allergia esetén valaki egyáltalán nem fogyasztja azt az élelmiszercsoportot, mert aki például gluténérzékeny, és nem eszik kenyeret, hiányérzetét más élelmiszercsoportokon éli majd ki. Ezzel csak az a probléma, hogy hiába fogyaszt több húskészítményt, vagy tejterméket, a jóllakottságérzet elmarad.

Azonban, ha teljes kiőrlésű gluténmentes kenyeret evett volna egy kis zöldséggel, megoldotta volna a rostbevitelt, és számos betegséget előidéző rizikófaktort is kiiktatott volna a táplálkozásából

- mondta a szakember. Hogy mennyi Magyarországon a gluténérzékenyek száma, pontosan nem lehet megmondani, mert sokan nem diagnosztizáltak, illetve nem feltétlenül veszik igénybe az adókedvezményt sem, aki érzékeny, így csak találgatni lehet. Valószínű viszont, hogy a cukorbetegekhez hasonlóan legalább a magyarok 10 százalékát érinti a probléma. Vannak, akik nem is fordultak orvoshoz, de tudják magukról, hogy gluténérzékenyek, hiszen ezt már egy pár ezer forintos patikai gyorsteszttel is meg lehet állapítani. Így valószínűleg több tízezer magyar tartja a gluténmentes diétát.

Nem csak azok, akiknek diagnosztizált emésztési/felszívódási zavara van, fogyasztják a "mentes" termékeket, hanem a fogyókúrázók, különböző egészséges étrendet követők is. Erdélyi-Sipos Alíz kiemelte, hogy "a javaslat az, hogy akinek nincs betegsége, az ne kövesse a különböző mentes étrendeket", mindenesetre a különböző glutén-, laktóz-, és cukormentes élelmiszerekre egyre nagyobb a kereslet. Erre pedig regált a magyar bolthálózat is: évről évre szélesebb mentes választékkal várják a vásárlókat.

Hányféle gluténmentes termék van az egyes áruházak kínálatában?

Az ALDI arról számolt be, hogy közel 70 gluténmentes, és mintegy 50-50 darab laktóz-, valamint cukormentes terméket tart kínálatában. A gluténmentes árucikkeknek több mint a fele a felvágottak és húskészítmények árucsoporthoz tartozik, míg másik jelentős része kenyér és pékáru, illetve olyan alapélelmiszerek, mint a liszt és a tésztafélék, de számos reggelihez, tízóraihoz kapcsolódó termék, például kásák és müzlik is megtalálhatók a kínálatában, továbbá a nyári szezonban gluténmentes jégkrémek is kaphatók.

Az ALDI-nál saját márkás gluténmentes vekni, zsemle, kakaós tekercs, pizzás tekercs, mini kuglóf is kapható.

A Lidl saját kínálatában jelenleg 13 különböző gluténmentes terméket kínál, melyek között alapélelmiszerek: lisztkeverékek, friss pékáruk is találhatók, de készételek is. Édes és sós nassolnivalók, mint csokis kekszek, chipsek és sajtos tallér is van az árucikkek közt. Azt is elmondták a Pénzcentrumnak, hogy hamarosan újabb termékek kerülnek bevezetésre, mint például a gluténmentes kakaóscsiga, vagy hagymakarika.

A SPAR közel 230 gluténmentes árucikkről számolt be, amelybe nem is tartoznak bele a frissáruk. Ezeknek az egyes termékcsoportok szerinti eloszlása a következőképpen alakul: 20 gyorsfagyasztott termék, 30 sütési alapanyag, lisztek, 25-féle pékáru, 20 gluténmentes tészta és szósz 30 féle müzli, gabonapehely található a kínálatban. A snackek, desszertek, csokoládék között 100 gluténmentes termékből választhatnak a vásárlók, és 4-féle gluténmentes sört is tart az áruház.

A Tesco online webshopja alapján 100-féle gluténmentes terméket tart, melyek közül 57 az édességek és rágcsálnivalók kategóriába esik. A gluténmentes termékek között vannak még bébiételek, sütés-főzési alapanyagok, fagyasztott termékek, és üdítőitalok is.

Az eddigiekhez képest jelentős termékpalettáról számolt be az Auchan, ahol elmondásuk szerint több mint 350 féle gluténmentes termék található. Ezek közül 250 féle tartós és szárazáru, 100 pedig frissáru, mint például mirelit termék, tej, húskészítmény, készétel és pékáru. Összesen 21 féle termékkörben található gluténmentes termék (gabonaitalok, liszt, tészta, édesség, reggeliző italok, tészta, sós snack, édes snack, húskészítmények, mirelit, kész ételek, kenyerek és finom pékáru, szezonális édességek, levesporok, reggeliző termékek, olajok, speciális lisztek, alkoholos, és nem alkoholos italok).

Mennyi az annyi?

A SPAR-ban a legolcsóbb gluténmentes kenyér 500 forint, míg a legdrágább 1300 forint. A webshop kínálatában azt látjuk, hogy 2 db mini bagett (150 g) például 859 forint, a gluténmentes toast kenyér 569-639 forint. A lisztek ára a boltlánc nyilatkozata szerint 500 és 1700 forint között mozog. A gluténmentes snackek közül a legolcsóbb termék 100, a legdrágább 1700 forint. Egy kis zacskó kukorica- vagy kölesgolyó 119-269 forint, müzliszeletek 159 forintba, ropi (45 g) 289 forintba kerülnek a webshopban. A gluténmentes csokis keksz (130 g) 519 forint. Többfajta gluténmentes tészta is van sajátmárkás kínálatban 699 forintért (500 g).

A SPAR keksz csokidarabokkal 299 forintba kerül (150 g), tehát kilós árukat nézve csaknem feleannyiba kerül, mint a gluténmentes csokis kekszből a legolcsóbb fajta. A gluténmentes 45 grammos ropi 289 forint, addig a SPAR sós pálcika (45 g) 69 forint, tehát 76 százalékkal olcsóbb. A sajátmárkás müzliszeletek pedig 49 forintba kerülnek, harmadannyiba, mint a gluténmentes termék.

A Tesco webshopjában a gluténmentes sóspálcika (45 g) - a SPAR-hoz hasonlóan - 289 forint, amikor nem akciós. A legolcsóbb (GM) liszt kilója 279 forintba kerül, a 180 grammos zabkeksz 499 forint, a legolcsóbb táblás tej- és étcsokoládék 509 forintba kerülnek. A gluténmentes spagetti tészta (500 g) 525 forint, míg a sajátmárkás (4 tojásos) tészta 239 forint, fele annyiba sem kerül. A Tesco ét- és tejcsokoládé 199 forint, 60 százalékkal olcsóbb, mint a legolcsóbb gluténmentes termék. A különféle ízesítésű, nagyjából 180 grammos nassolnivaló kekszek 200-250 forint között mozognak. Tehát 50-60 százalékkal olcsóbbak, mint a gluténmentesből a legolcsóbb keksz a kínálatban. A finomliszt kilójának fogyasztói átlagára a KSH adatai szerint idén 157 és 160 forint között möozgott, a GM liszt ennél 40 százalékkal drágább.

A sajátmárkás (45 g) sóspálcika pedig 65 forint, 77 százalékkal olcsóbb mint a gluténmentes ropi.

Az Achantól megtudtuk, hogy a legolcsóbb gluténmentes kenyerünk kb. 400, a legdrágább több mint 1300 forintba kerül. A legolcsóbb mentes liszt kilója közel 300, a legdrágábbé majdnem 2000 forintba kerül, a kekszek pedig 400 és 1400 forint között mozognak. A fehérkenyér kilónkénti átlagára júliusban 308 forint volt (a félbarna kenyéré 283 forint), a liszté 158 forint. Az Auchan sajátmárkás, legolcsóbb háztartási keksz csomagja (200 g) 109 forint, de a 180 grammos ízesített omlós kekszek is 165 forintba kerülnek. Ez azt jelenti, hogy 60-80 százalékkal drágábbak a mentes termékek, mint a glutént is tartalmazók.

A Lidl kínálatában megtalálható 250 grammos Castello Free from gluténmentes szeletelt vekni 549 forint, az 1 kg-os Castello gluténmentes lisztkeverék 999 forintba kerül, míg a gluténmentes sós teasütemény (240 g) ára pedig 699 forint. Tehát nagyjából a kenyér 7-szer, a liszt 6-szor, a keksz 3-4-szer olyan drága, ha gluténmentes termékről van szó.

A KSH adatai szerint a magyar házartások 3647 forintot költöttek kenyérre és egyéb cereáliákra havonta - 2018 első félévének adatai alapján. Ezzel gyakorlatilag a kenyérfélék, pékáruk a legnagyobb kiadást jelentő termékek az élelmiszercsoportokon belül, megelőzik a zöldségekre és gyümölcsökre (2750 és 1742 forint), sertéshúsra és baromfihúsra (1654 és 1527 forint), tejtermékekre (994 forint) szánt összegeket is. 2017-ben a háztartásban fogyasztott, egy főre jutó cereáliák mennyisége (86,3 kilogramm) az előző évhez hasonlóan alakult, ezen belül a kenyérfogyasztás kismértékben csökkent (37-ről 36,7 kilogrammra), a péksüteményeké pedig 11,3%-kal, 16,2 kilogrammra nőtt.

Hogy mennyivel drágább éves szinten gluténmentesen étkezni, azt a laktózmentes étrendhez hasonlóan csak becsülni lehet. A fentiekből látszik, hogyha a legolcsóbb gluténmentes termékeket vesszük is, és a nagy boltláncoknál vásárolunk, akkor is 40-60 százalékkal többet költünk, egyes termékkategóriákban pedig 70-80 százalékkal is drágább lehet a gluténmentes termék. A legszembetűnőbb a kenyerek ára, amely alapvető élelmiszernek számít, mégis a kilós árat összevetve a fehérkenyér átlagárával, 8-10-szer, vagy még többször akkora kiadást is jelenthet. Nem is szólva az olyan termékekről amelyeket nehéz lenne összehasonlítani: különféle gluténmentes pékáruk, müzlik, édességek, húskészítmények, fagyasztott áruk, stb. árképzéséről. Általánosságban is látszik, hogy jóval drágább a mentes étrend.

A KSH szerint kenyérre és egyéb cereáliákra 43764 forintot költenek átlagosan a háztartások. Ha csak 50 százalékkal kerülnének többe a gluténmentes termékek, máris több mint 20 ezer forint kiadást jelentene évente csak az alapvető élelmiszerek megvásárlása. Viszont ha csak az éves átlagos kenyérfogyasztást felszorozzuk: a 36,7 kilógrammra 11300 forintot költünk, míg ugyanez a mennyiség gluténmentes kenyérből több mint 80 ezer forintba kerülne évente, akkor is, ha keressük az olcsóbb megoldást.