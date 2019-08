Ezért van bajban a magyar oktatás: lenne mit tanulni a szlovákoktól, osztrákoktól

Összesítették, hogy GDP-arányosan mennyit fordítanak az egyes OECD-tagállamok az oktatásra. Hát, nem állunk túl fényesen, a lista hátsó felében kullogunk, a régiós tagországok között pedig konkrétan tökutolsó Magyarország ebben a tekintetben. A szervezet összesítése szerint a listát Norvégia vezeti.

Újabb aggasztó jelentés látott napvilágot, ezúttal a magyar oktatási rendszrről: az OECD-országok közül ugyanis Magyarország a lista hátsó traktusában szerepel abban az összegzésben, amely azt vizsgálta, GDP-arányosan mennyit fordítanak az egyes országok oktatásra. Kiderült, hogy az általános- és középfokú oktatásra 2,9, a felsőoktatásra pedig a bruttó nemzeti össztermék 0,9 százalékát fordítottuk 2018-ban. Mögöttunk Luxemburg áll, ők ugyanúgy 2,9 százalékot fordítottak az alapfokú oktatásra, a főiskolákra, egyetemekre pedig 0,5 százalékot. Nálunk rosszabbak még az írek (2,7% és 0,8%), valamit az oroszok (1,9% és 1,1%).

Az OECD-listán az első helyen Norvégia áll, ők a GDP 4,6 százalékát fordították az alap- és középfokú oktatásra, 1,7-et pedig a felsőoktatásra. A második helyen Új-Zéland áll (4,5% illetve 1,8%) a harmadik pedig Nagy-Britannia, amely a teljes GDP 2,2 százalékát fordította felsőoktatásra, míg az általános- és középiskolai oktatásra 4 százalék ment el.

A régióból Ausztria vezet: ott a GDP 3,1 százalékát fordították az alap- és középfokú iskolákra, felsőoktatásra pedig 1,7 százaléknyi GPD-t fordították az osztrákok. Lengyelország (3,2% és 1,4%) a második, utána pedig Szlovákia jön: az északi szomszédban a GDP 1,6 százalékát költötték felsőoktatásra, az alap- és középfokú oktatásra 3,3 százalék ment el. Szlovénia (3,3% és 1%) és Csehország (2,6% és 1,2%) is előz minket a régióban az OECD-országok közül.

Tanárból sincs elég

A hazai helyzeten ráadásul sokat ront, hogy még oktatókból sincsen elég. Korábban Ficza János, a Workania.hu szóvivője a Pénzcentrumnak arról beszélt:

A munkaerőpiac olyan gyorsan változik, hogy nehéz megállapítani, mire lesz igény és miből lesz hiány 5-10 év múlva. E kettősségre jó példa még a tanári terület: óriási hiány van belőlük, így a jövőre nézve talán érdemes ezt a pályát választani, jelenleg viszont annyira alulfizetett, hogy egyáltalán nem kecsegtető a mai pályakezdők illetve diákok számára.

Talán ezért is van rengeteg betöltetlen tanári állás idehaza: korábban megírtuk, hogy hatalmas emberhiánnyal küszködik több iskola is. Júliusban például a Közigálláson, a közszféra állásportálján a tanár szóra 2783, a tanítóra pedig 879 találat jött ki - utóbbi esetében gyakran egy hirdetésben több embert is keresnek. Volt olyan iskola, ahol gyakorlatilag egy komplett tanári kar hiányzott, a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola például összesen 13 álláshirdetést adott fel.