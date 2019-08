Itt a megoldás a hó végi pénzügyi gondokra: rengetegen élnek vele

A folyószámlahitelek viszonylag elterjedtek Magyarországon, gyakran választják a banki ügyfelek ezt a megoldást hó végi gondjaik áthidalására. A folyószámlahitel feltétele az adott banknál vezetett folyószámla. Feltételezhetjük, hogy sokan nem a folyószámlahitel paraméterei szerint választanak bankszámlát, pedig érdemes ezt is számításba venni bankváltáskor, hiszen a feltételek nagyon eltérőek bankonként. Ezeket az eltéréseket mutatjuk be cikkünkben.

A hónap vége rengeteg magyarnak okoz nehézséget, sokan többet költenek, mint amennyit egyébként megtehetnének. A baráti és családi jóindulatnak is megvan a határa, így sok esetben nincs más választása az ügyfélnek, mint valamilyen hitel felvétele. A személyi hitel népszerű manapság, de nem feltétlenül arra szolgál, hogy a hónap végi nehézségeinket megoldja. Nem is erre veszik fel a magyarok, hanem lakásfelújításra (tegnap mutattuk be, hogy ennél erre van olcsóbb megoldás is), autóvásárlásra, külföldi nyaralásra és egyéb, nagyösszegű kiadásokra.

A hó végi nehézségeink kezelésére a legjobb megoldás a folyószámlahitel. Nyúlhatnánk hitelkártyához is, sőt, alkalmazhatjuk a kettőt egyszerre, a kis plasztik helyes használata azonban nem feltétlenül a hitelfelvételre terjed ki - erről itt írtunk bővebben. A folyószámlahitel valójában egy hitelkeret: a bank meghatározza, hogy a jövedelmünkön túl mekkora összegig adósodhatunk el, és a következő jövedelem beérkezésekor automatikusan kiegyenlítődik az. Értelemszerűen a folyószámlahitel feltétele a banknál vezetett számla - hitelkártyánál nincs ilyen megkötés.

Itt jön a kérdés: ha hónap végén veszünk egy drága mobilt, vagy egy tévét, és felhalmozunk 250 ezer forint adósságot a számlánkon, a következőleg beérkező nettó 250 ezres jövedelem mind törlesztésre megy, akkor mégis miből élünk abban a hónapban? Hát ismét folyószámlahitelből. Ezt nevezik ördögi körnek. Fontos tehát tudatosítani, hogy a folyószámlahitel is hitel: ha felvettük, akkor bizony meg kell húzni a nadrágszíjat, mert azt bizony törleszteni kell. Ingyen nincs semmi.

Fontos tudni, hogy a folyószámlahitel-felvétel egyéb hitelünket jelentősen korlátozhatja. Ha beállítunk hitelkeretet, és abból egy forintot sem hívunk le, egyéb hitelfelvételnél akkor is beleszámítják azt a maximális törlesztőnkbe, mégpedig a teljes hitelkeret 5 százalékáig.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben például nettó 200 ezres jövedelmünk van, a JTM szerint lehetne havi 100 ezer forint a törlesztőnk fix hitel esetén, az egymilliós hitelkeret ebből "lefoglal" 50 ezer forintot. Így aztán ne lepődjünk meg, ha beállítjuk a folyószámlahitelt, és ezzel elnukjuk a lehetőségét is, hogy nagy összegű lakáshitelt vagy személyi hitelt vegyünk fel.

A folyószámlahitel kamatai egyébként egészen magasak. A folyószámlahiteleknél a rendeletileg maximált THM 40 százalék lehet, sok banknál a THM-ek nyaldossák is alulról ezt a szintet. Bár azt azért hozzá kell tenni, hogy a hitelkártyák sokszor még ennél is drágábbak, a személyi hitel azért rendre olcsóbb a fenti két terméknél. Mi most azt nézzük meg, hogy mennyi az egyes folyószámlahitelek éves THM-e bankonként, valamit egyáltalán, mekkora a hitelkeret.

OTP



A bank hirdetményében szereplő tájékoztató szerint a THM mértéke 23,5 százaléktól 37,5 százalékig terjedhet, ez nyilván sok tényező függvénye. Azoknál, akiknek lekötött betéte van a banknál, a THM egészen alacsony, 4,1 és 6,7 százalék között mozog. A minimális hitelkeret 50 ezer forint, és akkor igényelhetjük a hitelt, ha legalább 3 hónapja vezetünk számlát a banknál - ekkor a hitelkeret legfeljebb a jövedelmünk egyszerese lehet.

Ha 6 hónapja vezetünk számlát, és arra 3 havonta érkezik jövedelem, akkor a fizetésünk kétszerese lehet a keret, ha 12 hónapja vezetünk számlát, és 6 hónapja érkezik fizetés, akkor már háromszorosa - egyben ez jelenti a maximumot is.

Erste

A bank weboldalán talált információ szerint a THM 26,35 százalék (persze ez is változhat bizonyos esetekben), a hitelkeret a jövedelmünk kétszerese lehet, amennyiben legalább egy, de legfeljebb 5 hónapja vezetünk számlát a banknál. Háromszoros is lehet azonban, amennyiben bizonyítjuk, hogy az előző banknál legalább 3 havi folyószámla-hitelkerettel rendelkeztünk.

Ha legalább hat hónapja érkezik a jövedelem a számlánkra, akkor annak háromszorosa lehet a hitelkeret, szellemi foglalkozásúknál viszont - számlavezetéstől függetlenül - legfeljebb 200 ezer forint. A 68 év felettieknél a számlára érkező jövedelemnek mindössze egyszereséig terjedhet a hitelkeret. A maximális hitelösszeg egyébként minden esetben 1 millió forint.

CIB

A CIB-nél az irányadó THM 27,9 százalék (itt is, mint mindenhol, ennek mértéke ez változhat, náluk a két határ 25,5 - 39,49 százalék - ezt a további bankoknál már nem emeljük ki külön). Az igényelhető hitelkeret minimum 100, maximum 800 ezer forint, de legfeljebb az utolsó 3 havi nettó jövedelem háromszorosa. A hitelbírálati díj most 0 forint, egyébként 2500-ba kerül. A CIB ECO számlával 26,74 százalék a THM, ECO PLUSZ számlával 35,82. A CIB Classic számlánál a THM 28,43 százalék, nyugdíjas számlánál 27,89.

K&H

A K&H-nál a minimum összeg 50 ezer forint, a maximum 500 ezer, de 3 havi számlavezetés és 6 havi számlavezetésnél is egyaránt változó a hitelkeret. Az irányadó THM mértéke 26,3 százalék.

UniCredit

A banknál a folyószámlahitel irányadó THM-e 22,05 százalék, számolni kell azonban kezelési költséggel is, ami a hitelkeret 1%-a, de minimum 2900 forint. Itt emelnénk ki - bár ez nem UniCredit specifikus dolog, minden bankra érvényes - hogy bizonyos esetekben olyankor is felszámolásra kerülhetnek díjak, ha a hitelkeretből egy forint sem történt lehívásra.

Raiffeisen

Itt is van kezelési költség, ez a hitelkeret 2 százaléka. A minimálisan igényelhető összeg 50 ezer forint, a maximum 2 millió. A THM mértéke 31,1 százalék.

Budapest Bank

A banknál a minimális összeg 100 ezer forint, a maximális hitelkeret 2 millió. A THM 31,87 százalékos, de az igénylés feltétele, hogy minimum 60 ezer forint jövedelemnek érkeznie kell a számlára. A bank jelenleg egyéb költségeket nem számol fel.