Magyar kürtőskalácsosokat keresnek: 590 ezres fizetés, tapasztalat sem kell

Több mint duplaannyit lehet megkeresni Németországban kürtőskalácsosként, mint itthon a karácsonyi vásárok idején. A Pénzcentrum megtalálta egy magyar vállalat munkaajánlatát, amelyben a berlini egységükbe keresnek alkalmazottat. A fizetés közel 600 ezer forint, emellé még szállás és tömegközlekedési bérlet is jár.

Nettó 420-585 ezer forintot (1300-1700 eurót, ledolgozott óraszámtól függően) is meg lehet keresni euróban annál a magyar kürtőskalácsosnál, amely most a berlini egységébe keres magyar munkavállalókat. A hirdetés linkje a Facebookon jött velünk szembe, az egyik exklúzív, a Váci utcában is jelen lévő kürtőskalács-vállalat adta fel.

Mint írták: a német fővárosban, az Alexander platz-on a Kaufhofban lenne a munkavégzés helye, és semmilyen végzettséget nem kell hozzá felmutatni - alapfokú német nyelvtudást várnak el. A feladatok között a rendelések felvétele, a munkaterület tisztántartása mellett természetesen a kürtőskalácsok elkészítése is szerepel. Ám előzetes tapasztalat sem feltétlenül kell, ugyanis a cég vállalja, hogy a Váci utcai üzletükben betanítják az új munkatársat.

A busás, Németországban bejelentett fizu mellett berlini tömegközlekedési bérletet is kínálnak, és szállást is a munkahelytől 15 percre. Határozatlan idejű szerződést kötnek, és folyamatos képzéseket is ígérnek.

Itthon feleannyi a pénz

Magyarországon főképpen karácsony környékén, a vásárok megnyitásával kezd tetőzni a kürtőskalács-piac: ilyenkor a vállalkozók valósággal vadásszák a munkaerőt. A tavalyi szezon előtt a Pénzcentrum is szemezgetett a hirdetések között: találtunk egy olyan ajánlatot, amely szerint bruttó 15 ezer forintos órabért fizetnek a kürtőskalács-készítőknek. Azt írják, a tapasztalat nem feltétel, betanítják a leendő munkavállalót. Egy másik cég is ugyanennyit fizetne az alkalmazottaknak, de azt írják, első sorban gyakorlattal rendelkező munkatársat keresnek, cukrászok, pékek és vendéglátósok jelentkezését is várják.

Egy másik cég, akit érdeklődőként felhívtunk, azt mondta, naponta nettó 10 ezer forint az alapbér, ezen felül pedig a bevételtől függ a plusz pénz.

Hétvégén és egy forgalmasabb napon a nettó 20 ezer forint könnyen összejön, de átlagosan azért a nettó 15 ezer is össze szokott

- mondták a telefonban. Az is kiderült, hogy heti öt napot kell dolgozni, ebből kettőt hétvégén, olyankor ugyanis magasabb létszámmal dolgoznak, mert nagyobb a forgalom is.

Ez is érdekelhet! Kürtőskalács-készítőket keresnek: 280 ezres fizetés, végzettség sem kell Alig egy hónap, és kezdődik a karácsonyi vásár-szezon. Az interneten egyre több olyan álláshirdetést...

A munkaidő hétköznap reggel 9 órától este 8-ig tart, hétvégén pedig reggel 9 órától este 10-ig. A tapasztalat viszont elengedhetetlen, ahogy az alapszintű angol vagy német nyelvtudás is feltétel.Rákérdeztünk arra is, bejelentett állásról van-e szó. Azt mondták, 1 hónap a próbaidő, ez alatt alkalmi munkavállalóként jelentik be az alkalmazottat, és ha az illető és a cég is úgy gondolja, továbbra is együtt dolgoznak, akkor rendesen be is jelentik a dolgozót. Ha úgy számolunk, hogy

hétvégente nettó 20 ezer forintot lehet naponta keresni, hétközben pedig valamiért csak nettó 10 ezer forint jön össze, akkor havonta minimum nettó 280 ezres fizetést lehet kapni.