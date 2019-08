Kiderült a sörtitok: ezzel itatják a magyarokat a gyárak

Egyre jobban rákaptak a drágább, ámde minőségi sörökre a magyarok: a boltok szerint eléggé megélénkült a kereslet az utóbbi időben, ámde mennyiség tekintetében még mindig az olcsóbb fajták vezetnek. Node mitől számíat jónak egy sör? Mivel itatnak minket a gyártók? Ennek próbált utánajárni a Pénzcentrum.

Nem túlzás kijelenteni, hogy a magyarok egyik legkedveltebb itala a sör: a hazai sörpiacon 2018-ban 6,29 millió hektoliter sör fogyott a Magyar Sörgyártók Szövetségének adatai szerint. De pontosan mit is definiálhatunk sörként? Lehet, hogy például a te kedvenced nem is nevezhető sörnek? Ennek járt utána most a Pénzcentrum, és azt is megkérdeztük a boltoktól, melyek a magyarok kedvencei, és hogy tényleg ódzkodunk-e az alkoholmentes sörtől.

Kezdjük az elejétől

Pontos adat nincs arról, hogy hányféle sört lehet kapni Magyarországon, de a Nébih borászati laboratóriuma 2014-től mindösszesen mintegy 1400 terméktételt vizsgált ebben a termékkategóriában. Ugyanakkor a hivatal kérdésünkre válaszolva kiemelte, hogy az alkoholos ital termékkategóriába tartozó termékek - ideértve tehát a sört is - Magyarországon jelenleg nem tartoznak a kötelező forgalomba hozatali minősítési eljárás alá vont termékek közé. Előállításuk és forgalmazásuk bejelentés-köteles a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és földművelésügyi vagy növény- és talajvédelmi főosztályhoz, illetve ezen illetékes kormányhivatalokhoz tartozó járási hivatalhoz.

A Magyar Élelmiszerkönyv úgy definiálja a sört, mint

Malátából, valamint pótanyagokból vízzel cefrézett, komlóval ízesített, sörélesztővel erjesztett, szén-dioxidban dús, általában alkoholtartalmú ital.

Ízesített sör néven pedig csak olyan terméket lehet itthon forgalmazni, amelyhez az ízhatás kialakításához a komló helyett vagy mellett egyéb ízesítőanyagot is felhasználhatnak. Továbbá azt is leszögezik, hogy a sörjelleg kialakításához szükséges aroma felhasználásával készült alkoholmentes sör nem számít ízesített sörnek.

A hivatal megjegyezte, hogy a söritalként (pl.: citromos sörital - citromos radler) árult termékeket nem tekinthetjük ízesített sörnek, sokkal inkább üdítő és sör keveréke a jó meghatározás. Ennek megfelelően hívhatjuk sörkeveréknek, sörmixnek, sörtartalmú italnak vagy söritalnak az adott terméket, ezek a frissítő italok ugyanis több üdítőt tartalmaznak, mint amennyi sört. A sörital, az üdítő és a sör különböző arányú keveréke. A fő összetevőkre (üdítő, sör) speciális, míg a késztermékekre, azaz a citromos söritalokra az általános előírások vonatkoznak.

Nem kukoricáznak

A legtöbb sör egy ideális világban a megfelelne a német tisztasági törvénynek: csak víz, maláta, komló, és élesztő felhasználásával készülne. De ne álmodozzunk ilyen utópiáról, a magyarországon ipari mennyiségben előálított sörök nagy részében bizony még kukoricadarát is felhasználnak. Minderre azért vetemednek a gyártók, mert egyfelől a malátázatlan gabona olcsóbb, és ráadásul a kukoricából több alkohol keletkezik, mint az árpából - így nem csak megvenni olcsóbb, de kevesebb gabonát kell logisztikázni egy bizonyos mennyiségű serital előállításához. A szakmán belül, illetve a sörbarátok között is régi vita, hogy lehet-e kukoricát, vagy egyéb gabonát felhasználni a sörkészítéshez.

Ez mind szép és jó, de nem véletlenül határozza meg a Nébih és a szabályozás 30 százalékban a felhasználható kukoricagríz maximumát a sörökben. Azon felül, hogy a kukorica nem hagyományos söralapanyag, még a sörélesztő sem tudja magától lebontani: ahhoz külön hozzáadott enzimek szükségesek. Olyanok, amik az árpában például természetesen jelen vannak, így az képes tulajdonképpen önmagát cukorrá alakítani a malátázás folyamata során. Emellett a kukorica egy elég jellegzetes ízt is ad a sörnek, amit vagy sikerül elnyomni a komlóval, vagy nem - az esetek többségében remekül meg lehet különböztetni a kukoricázott sört a rendestől.

A hivatal válaszában kiemelte, hogy alkoholtartalom alapján sörnek csak a 2,81 és 8 százalékos alkoholtartalmú italokat nevezzük. Emellett még négy másik kategóriát különböztetnek meg: az alkoholmentes sörben maximum 0,5 százaléknyi alkohol lehet, az alkoholszegényben 0,51 és 1,5 százalék között. Kis alkoholtartalmú sörnek hívjuk azt, amiben 1,51 és 2,8 százalék között van az alkoholtartalom, a nagy alkoholtartalmú kategória pedig 8 százalék fölött van.

Emellett az élelmiszerkönyv sok egyéb mást is előír a sörként árult termékek kapcsán:

A termék megnevezésében fel kell tüntetni a "sör", ill. "ízesített sör" kifejezést, és a színére utaló kifejezést. A szűretlen sörök, a jellegüknél fogva zavaros sörök, valamint -ízesített sörök esetében -az ízesítőanyag miatt a III. fejezet 3.1. bekezdésben említettektől elérő színű söröknél a megnevezésben nem szükséges utalni a színre.

Az alkoholtartalmat a megnevezéshez kapcsolódóan a III. fejezet 3.1. pont szerint fel kell tüntetni.

Az ízesített sörök megnevezésében az ízére, színére vagy egyéb jellegzetességére utaló szót is fel kell tüntetni. A termék előállítója "minőségi" jelzővel illetheti azt a terméket, amelynek eredeti extrakttartalma legalább 11%.

Érdemes tisztázni, hogy a söritalként (pl.: citromos sörital - citromos radler) árult termékeket nem tekinthetjük ízesített sörnek, sokkal inkább üdítő és sör keveréke a jó meghatározás. Ennek megfelelően hívhatjuk sörkeveréknek, sörmixnek, sörtartalmú italnak vagy söritalnak az adott terméket, ezek a frissítő italok ugyanis több üdítőt tartalmaznak, mint amennyi sört - írta a Nébih. A sörital, az üdítő és a sör különböző arányú keveréke. A fő összetevőkre (üdítő, sör) speciális, míg a késztermékekre, azaz a citromos söritalokra az általános előírások vonatkoznak.

Ezek a főbb szabálytalanságok

Jó hír viszont, hogy a csaknem 1400 vizsgálat után csak 26 esetben kellett eljárást indítania a Nébihnek, közlésük szerint külön kategóriába sorolhatók "kifogásolás" szempontjából mind a nagy előállítók, mind a kisebb, esetleg kézműves termékeket gyártók, továbbá a nagy áruházak és a kisebb importőrök, kereskedők egyaránt.

Mindezek alapján, a "kisebb", esetlegesen kézműves előállítók esetében, gyakoribbak - a megengedett eltérések mellett - a nagyobb eltérések például a tényleges alkohol-tartalom mért értékében, összehasonlítva a gyártmánylapon jelzettel. Emellett nagyrészt minimális jelölési és gyártmánylaphoz kapcsolódó hiányosságok kerültek megállapításra, felülvizsgálatra. A nagyáruházak által forgalmazott termékek esetében inkább a nyomon követési követelmények betartása, pontatlan meghatározása volt jellemző, míg a kisebb kereskedők esetén az import termékek magyar nyelvű címkéjének pontatlansága volt megállapítható.

A legtöbb esetben a hatósági intézkedések meghozatala után a gyártók és forgalmazók igyekeztek határidőn belül megtenni a szükséges lépéseket a hiányosságok kijavítására és pótlására. Vendéglátó egységek hatósági ellenőrzésénél előforduló probléma például a lejárt minőség megőrzési idővel rendelkező termék forgalmazása. Ezeknél az eseteknél a hatóság azonnali hatályú termék megsemmisítésről gondoskodik, a jogsértés megszüntetése okán.

Mit itatnak velünk a boltok?

A Nébih mellett a nagyobb boltláncokat is megkörnyékeztük sör-ügyben. A többi mellett arra voltunk kíváncsiak, hányféle seritalt kínálnak az üzletekben. A válaszokból kiderült, hogy:

A Lidl nyári állandó kínálatában több mint 40 féle - világos, barna, búza, cider, radler, craftbeer és alkoholmentes saját és márkás sör található meg. A nyári időszakban az akciós termékekkel az áruházlánc sörkínálata akár 50 féle különböző sörre bővül.



A Spar és az Interspar polcain 260-280 féle sört forgalmaznak aktívan.

Az Aldi kínálata alkoholmentes, többféle ízű radler, több márka, amerikai, cseh, spanyol sörökből, a legnagyobb magyar sörházak közismert termékeiből áll, ezzel párhuzamosan a kis kézműves sörfőzdék is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Az állandó és a szezonálisan elérhető kínálat révén mintegy 30 különböző sörtermékből választhatnak a vásárlók,ezen felül akciósan, a készlet erejéig a leghíresebb magyar és nemzetközi sörgyárak termékei is kaphatók az Aldi üzleteiben.

Az Auchantól cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a kérdéseinkre, de a webáruházukban több mint 350 féle-fajta sört és cidert kínálnak eladásra. Természetesen amint válaszolnak, frissítjük a cikket.



A Tesco is adós még a válaszokkal, de az online áruházban összesen 204 termék található a sör és cider kategóriában, 71 márkát jelentet meg a rendszer. Amint bővebben kifejtik a dolgot, az ő válaszaikat is beletesszük az írásba.

A CBA-Príma sem reagált még a megkeresésünkre, így az ő esetükben is csak a Príma webáruházra hagyatkozhatunk: ebben 46 márka 123 termékét kínálják eladásra.

Szörnyű rögvalóság: keményen megdrágult a sör



Árak tekintetében is elég vegyes a felhozatal: a KSH legfrissebb adatai szerint a minőségi világos sörből átlagosan 248 forintba kerül egy fél literes palackkal. A sima világos sörből pedig 213 forint egy fél liter. A tendenciákat vizsgálva rossz hírt kell közölnünk: a sör iszonyatosan megdrágult 2015 óta. Akkor még a minőségiből 218 forint volt fél liter (volt egyébként ennél olcsóbb is, 2016. decemberében 212-ig lement), a "tucat világos sörből" hat éve még 191 forint volt fél liternyi, de a hónapok során többször is bebukott 190 forint alá az árfolyam - a csúcsdrágaság idején, idén márciusban átlagosan 216 forint volt egy palack nem minőségi világos sör.

A boltoknál mégnagyobb a szórás: az Aldi elárulta, hogy a sörök esetében az állandó és a szezonális kínálatában 119 forint a legkedvezőbb, míg 249 a legmagasabb árú termék. Az akciós termékek ára ennél szélesebb skálán mozog, mivel 199 forinttól egészen a 7-800 forinthoz közelítő kézműves sörökig mindenféle kapható a boltjaikban.

A Lidlben a sajátmárkás sörök ára 119-209 forint között alakul (ezt fél literenként kell érteni), a kétliteres kivitelért 449 forintot kell fizetni, míg a craftbeer 0,33 literes kivitelben 329 forintba kerül.

Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője pedig arról számolt be, hogy ők több kategóriát is megkülönböztetnek az elsőáras belépő kategóriáktól kezdve a szuper prémium sörökig bezárólag. "Az átlagár nem igazán releváns a csoportokat figyelve, hiszen egy-egy csoport (pl. prémium sörök) átlagárát a bennük lévő termékek fogyasztói árának és eladási mennyiségének súlyozásával kapjuk meg, amit nagy mértékben befolyásol a termékek disztribúciója, egy-egy új termék sikeres bevezetése a piacra, vagy az esetleges akciós- nem akciós kitettségek is" - fogalmazott, majd pedig elárulta: a vásárlásaik zöme a 250-260 forintos átlagáron realizálódik.

A Tescóban a webáruház tanúsága szerint a legolcsóbb alkoholos sör a 4 százalékos Rastinger világos sör, amiből 129 forintba kerül egy fél literes dobozzal. A legdrágább külön - tehát nem pakkban, vagy hordóban, hanem 0,5 liter alatti kiszerelésben - kapható ser pedig a MONYO Flying Rabbit American IPA típusú szűretlen felsőerjesztésű sör, amiből 799 forintba kerül 0,33 liter.

A Príma webáruházban 189 forintba kerül a fél literes Steffl világos sör, illetve a 0,33-as Dreher gold is. A legdrágább pedig a HopTop Brewery Double Check imperial IPA kraft sör, amiből 0,33 liternyi 899 forintba kerül.

Az Auchan webáruházában akciósan 129 forintba kerül a fél literes Aranyszarvas sör, ennél olcsóbbat nem találtunk, a legtöbbe pedig a Hedon Charlie Firpo rozsos APA félbarna sör kerül, amiből fél liter 1099 forintért kapható.

Ezeket keresik a magyarok

A vásárlók körében a legnépszerűbbek a világos sörök és az alkoholmentes sörök, de az utóbbi időkben nagy az érdeklődés a craftbeer és a cider iránt is - írta kérdésünkre a Lidl. Összességében pedig elmondható, hogy a minőségi sörök iránti érdeklődés évről évre nő. A craftbeer esetében is megfigyelhető a növekedés, mely azért is jelentős, hiszen a Lidl saját márkás craftbeer termékei tavaly évben elnyerték az Érték és Minőség Nagydíjat. Továbbá az is megállapítható, hogy a vásárlók körében egyre népszerűbbek az ízesített sörök és a saját márkás alkoholmentes sörök is.

A Spar-Interspar szerint is komoly prémiumizáció figyelhető meg sörfronton: az utóbbi időben népszerűek a kézműves, kraft sörök, valamint a prémium kategóriás lager sörök forgalma is két számjegyű növekedést mutat az első hét hónapban.

Rengeteg minőségi és prémiumsört keresnek a vevők az Aldinál is: mint írták, a legnagyobb mértékben ezen termékek eladásai nőnek, ugyankkor nagy mennyiségben még mindig a kedvező árú sörök fogynak. Kiemelkedő az az alkoholmentes sörök értékesítése és folyamatosan nő a kereslet az ale sörök (IPA, APA stb.) iránt is. Az ALDI a sörök területén is gondol az étel-intoleranciával érintettekre, így a közel 70 gluténmentes élelmiszer között immár gluténmentes sört is kínált, amely rendkívül kelendőnek bizonyult vásárlói körében.