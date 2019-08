Nagy dobás, vagy csalódás a dél-koreai népautó? Teszteltük a fullos KIA Ceed-et

Dél-Koreából érkezett, mégis több szálon kötődik a régióhoz, a magyar szakértelem nélkül pedig meg sem születhetett volna: az új KIA Ceed járt nálunk teszten, hogy kiderüljön, megállja-e a helyét a koreaiak Európába szánt népautója. A kezdőár igen kecsegtető, és a gazdagon extrázott tesztkocsi árcédulája sem olyan vaskos, mint amire először számítotanánk! Csak az az átkozott zongoralakk...

Nagy meglepetés nem ért minket, amikor beültünk az új KIA Ceed-be, hiszen az eddig is ismert volt, hogy a dél-koreai gyártó modelljei rendben vannak. Beülsz, és egyszerűen minden ott van, ahol lennie kell: mi egy Gold felszereltségű, 1,4-es turbóbenzines modellt kaptunk, tehát szinte minden benne volt, amit egy ekkora autóba bele tudott zsúfolni a KIA.

Már első ránézésre is minőséget sugároz a beltér: kopogós műanyagot csak elvétve találni. Azonban egyszerűen nem lehet elmenni amellett, hogy egy Bogányi-zongorára való, lakkfekete betéttel pakolták meg a kocsit: a műszerek körül, a kardánboxon, a kilincseknél - mindenhol találunk a jelenkori autóipar legborzalmasabb mániájából. Ez a métely kb. 2-3 hónap után lesz full karcos, de már öt perc után megragadnak rajta az ujjlenyomatok, a kosz. Nem hiszem el, hogy ugyanezen az áron nem lehet valami racionálisabb díszítést gyártani a beltérbe.

Ráadásul a zongoralakk a szériafelszereleltségek közé tartozik. Holott a világ összes autójának lakkfekete felületét örökké azoknak a tervezőkenk kellene sikálnia, akik szerint kiváló ötlet ilyen anyagot gépjárművekben felhasználni. Ugyanis ez a métely minden, csak nem remek ötlet, és még csak nem is egy kitűnő dizájnelem. Szimplán csak vesződség, baj, és stressz kiapadhatatlan forrása.

Megy mint az állat

Az 1,4-es turbóbenzin motorból 140 lóerőt sajtolt ki a KIA, ami aztán mindenre elég ebben az autóban: borzadályosan meg tud lódulni a lámpánál, a hétsebességes, duplakuplungos automataváltó padig igyekszik mindig 1500-2000 körüli fordulatot tartani - normál módban. Így pedig a vegyes fogyasztás 7-7,5 liter között alakult, városban ez felment 8 fölé - nem jó, de nem tragikus! Cserébe már ebben a módban is lehet dinamikusan közlekedni, másodperceken belül el lehet érni a maximálisan engedélyezett közlekedési sebességet. A futóműve is rendben van a kocsinak, nem ráz, bár mintha kicsit kemény lenne, de nem zavaró, ahogyan a beltér is csendes még magasabb sebességnél is.

A mi kutyánk kölyke Nem sokan tudják, de a KIA Ceed (régebbi írásmódban Cee'd) a Community of Europe and European Design (európai közösség, és európai dizájn) kifejezés kezdőbetűiből áll. Az autó nem jöhetet volna létre a magyar szakértelem nélkül, de legalábbis nem pont így nézne ki: ugyanis a formatervezője nem más, mint Kovács Miklós - aki korábban az Audinál is dolgozott. A magyar tervező nevéhez egyébként nem csak a Ceed köthető: a KIA dizájnmenedzsereként ő irányította például a Stinger, a Venga és az Optima modellek fejlesztését is. Az Audinál részt vett az A8 és az A4 típusok megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítésében. A Ceed nem csak a tervezője kapcsán kötődik a térséghez, a modellt ugyanis itt a közelben, Zsolnán gyártják.

Aki pedig Tokio Driftet akar játszani, annak mindenféleképpen érdemes benyomni a sport módot. Ugyan a Ceed normál módban is megy, mint a golyó, de sportban a váltó méginkább felpörgeti a motort, 90-nél például még csak ötösbe pakol (normálban már rég a hetedik fokozatban pörögne), és még bőven van benne erő, a hangja is megérkezik - így pedig teljes lesz a sportos feeling. Ennek viszont nagy ára van: ugyanis a sport mód elég hamar fel tudja tornászni 10-11 liter fölé a fogyasztást. Úgyhogy rövid játszadozásra kiváló, de hosszú távon nem ajánlatos benyomni azoknak, akik spórolni akarnak.

Komoly relax a dugóban

Hihetetlennek tűnik, de néha már-már vártam, hogy belekerüljek egy komolyabb dugóba. Ugyanis, amikor már az ember megszokja, és elkezd bízni a technikában, és bekapcsolja a távolságtartós tempomatot és a sávtartót, akkor gyakorlatilag semmi dolga nincsen. A váltó automata, így a kocsi automatikusan megáll, és ha megindul a forgalom, automatikusan megy a többiek után. Az első pár alkalommal még para volt, hogy az autó vezeti magát, de szépen lassan megszokható, hogy a csúcsdugóban konkrétan semmi dolga nincs az embernek, csak hátradőlni a klimatizált, kényelmes ülésben, esetleg bámulni az eget a tekintélyes tetőablakon keresztül.

Ugyanez igaz a sávtartóra is, ami tökéletesen működik, csak akkor húzza vissza a kocsit, ha tényleg kezdünk valamelyik oldalra elsodródni. A holttérfigyelő is hasznosan víjjog, ha valaki éppen elég veszélyes helyen van, mialatt sávot váltunk, ám a hátsó forgalmat figyelő rendszer néha egy kicsit későn szól, hogy jön valaki, így érdemes tolatás közben azért odafigyelni. Ez a pakk 350 ezer forintos plusz, de olyannyira leegyszerűsíti a vezetést, hogy untig megéri.

Az érintőképernyős médiarendszert pofonegyszerű kezelni, és a Hyundai-KIA saját fejlesztésű navigációja sem olyan rossz, a célnak pont megfelel, ha valakinek mondjuk nem sikerül az okostelefonját csatlakozatnia az Android Autóhoz, vagy az Apple vonatkozó applikációjához - így jártam én is, de vélhetően az én készülékemben van a hiba. És ha már telefon: a KIA egyből két USB-portot is berakott a szivargyújtóhoz, az egyik egy hagyományos, amelyen keresztül a Ceed megába fogadja a mobilokból érkező infókat, a másik viszont csak gyorstöltésre alkalmas, adatátvitelre nem. Ellenben elég hamar fel tudja tornászni a töltést még a legnagyobb akksis telefonban is - a céges iPhone 8-ba konkrétan majdnem 20 százalékot pakolt, ameddig a szerkesztőségből kiértünk a nem túl távoli forgatási helyszínre cca. 10-15 perc alatt.

A piszkos anyagiak

A Ceed igazi népautóként robbant be a köztudatba, és az új modell indulóára is elég baráti: a fapados, LX-modell már 4,5 millióért elhozható. Ebben is 1,4-es motor van, de a gyengébbik MPI, ami turbó nélkül hoz 100 lóerőt. Nem túl sportos, de a mindennapi közlekedéshez untig elég. Az LX-ben alapból benne vannak az ISOFIX rögzítőpontok, a tempomat és a vészfékező is, ahogyan a start-stop rendszer is, ahogy multikormányt is adnak már a legolcsóbb kocsiba. Ennyi pénzért egy hatsebességes manuális váltó kerül a kocsiba. Ellenben a nagy kijelző csak 5 colos, és nem színes - így pedig se navi, se tolatókamera nem játszik.

De a legolcsóbb modellbe az árlista szerint nem raknak zongoralakk betéteket, ami üdvözlendő!mEmellett vonzó a 7 évre, vagy 150 kilométerre szóló gyártói garancia, és a rozsdásodás elleni 12 éves garancia is, amit a KIA nyújt minden autójára.

A mi tesztautónk listaára akciósan 5,9 millió forint, ami nem rossz egy ilyen verdáért.

Nincs mese, pontozunk

A szerkesztőségben ismét körbement egy értékelőlap, amelyen az autót megjárt kollégák különböző szempontok alapján pontozták a Ceedet - ugyanez a lap jár körbe a többi autótesztünknél is. A KIA Ceed eredménye:

Hely mérete, kényelem: 4,5/5



Praktikusság: 4,5/5



Anyaghasználat, esztétika: 4/5 (a zongoralakk...)



Vezetési élmény, futásteljesítmény: 4/5

Kényelmi extrák: 4,5/5

Végső PC-pontszám: 4,3