Néhány tízmillióból épült, most majdnem 100-ért árulják az Év Házát

Igazi kuriózumra bukkantunk ingatlanhirdetéseket böngészve: 89 millió forintért árulják a 2010-es ÉV Házát. A ház ugyanakkor nem csak azért érdekes, mert komoly szakmai elismerésekben részesült, hanem azért is, mert tökéletesen nyomon követhető rajta a lakáspiac, válság utáni szárnyalása is.

89 millió forintért került fel a piacra az a Budakeszin található családi ház(acska), amelyik 2010-ben elnyerte az Év Háza díjat (megj.: jelenleg ez a legrangosabb családi házakat jutalmazó építészeti díj) - szúrta ki az egyik legnagyobb hirdetési portálon a Pénzcentrum. Az elismerésről anno a Pénzcentrum is beszámolt, mint fogalmaztunk, az ingatlan " mini és spórolós".



(Forrás: ingatlan.com)

Azóta persze sokat változott az ingatlan, az eredetileg 29 négyzetméteres alapterület mára 91-re nőtt. Ahogy azt az építész tulajdonosok a hirdetésben is kiemelik, "három ütemben épült az elmúlt 9 évben, terveink szerint a gyermekek számával a ház is növekedett, elérte végső formáját, de 4 gyermekkel végül csak kinőttük." De meséljenek erről ők maguk:

A ház ugyanakkor nem csak azért érdekes, mert komoly szakmai elismerésekben részesült, hanem azért is, mert tökéletesen nyomon követhető rajta a lakáspiac szárnyalása is. Mint azt a tervezők korábban nyilatkozták, az első ütem 2007-ben megkezdett kivitelezése négyzetméterenként bruttó 160 ezer forintba került. Nos, a mai árakon nem sokáig jutottak volna:

a KSH legfrissebb, 2017-re vonatkozó adatai szerint Budapesten egy négyzetméternyi új családi ház építése nettó 268 ezer forintot tett ki.

És ez ugye az átlag, tehát benne van minden építési forma, így például a készházak is. Azóta ráadásul még meredekebb emelkedés volt tapasztalható az építőiparban, szakértők gyakran 30-40 százalékot is emlegetnek. Azaz ma egy 91 négyzetméteres családi ház kulcsrakészen, négyzetméterenként 500 ezres kivitelezési költségen, belekerülhet akár 45,5 millió forintba is.

Ehhez képest a 2010-es Év Házának közel 980 ezres kínálati négyzetméterára igencsak borsosnak tűnhet, ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy ott van még az 1149 négyzetméteres telek is. Budakeszin ma, lokációtól függően 20-50 ezer forint között szóródik a telkek négyzetméterára, így egy 35 ezer forintos középértékkel számolva egy ilyen telek 40 milliót kóstálhat.

Ezzel együtt tehát nem elrugaszkodott a 91 millió forintos árcédula, bár azt érdemes hozzátenni, hogy a hirdetési portálon is jelzett statisztikák szerint most a budakeszi piacon átlagosan 565 ezer forintot kérnek egy elhelyezkedésében, méretében hasonló ingatlanért. Összehasonlításként, Pest megyében pedig 483 ezer forintot mutat jelenleg az átlagár.