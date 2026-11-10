A hétfői amerikai rali után kedden az európai és a hazai részvénypiacon is határozott emelkedéssel indult a kereskedés.
Kiderült az igazság a magyarok pénzéről: így takarékoskodnak a fiatalok és az idősek
Az öngondoskodásról, a megtakarítási szokásokról és a lakosság pénzügyi tudatosságáról készített felmérést mutatott be az OTP Bank kedd délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. Az eredmények több területen kedvező változásokat jeleznek, ugyanakkor a hosszú távú pénzügyi tervezésben és a nyugdíjas évekre való felkészülésben továbbra is jelentős a bizonytalanság.
Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási szolgáltatások területének vezetője elmondta, hogy a kommunikációs index visszaesése elsősorban azzal magyarázható, hogy az elmúlt egy évben kevesebbet foglalkozott a média az öngondoskodás kérdésével. A kutatás ugyanakkor több kedvező tendenciára is rámutatott.
A 18 és 29 év közötti korosztályban tovább nőtt a pénzügyi tudatosság, miközben a jövő miatt aggódók aránya is csökkent. Ebben a csoportban 42 százalékról 39 százalékra mérséklődött azok aránya, akik szoronganak a jövőjük miatt. A legnagyobb bizonytalanság továbbra is a 60 és 70 év közöttiek körében tapasztalható.
A hosszabb távú tervezésben is történt előrelépés. A válaszadók 15 százaléka már úgy nyilatkozott, hogy öt-tíz évre előre is látja a pénzügyi céljait, ami a tudatosabb tervezés erősödésére utal.
Egyre többen tesznek félre, de a készpénz továbbra is népszerű
A felmérés szerint a bankhasználók 75 százalékának már van valamilyen megtakarítása vagy félretett pénze. A megtakarítással rendelkezők többsége azonban továbbra is készpénzben tartja a tartalékait. A javulás elsősorban a könnyebben hozzáférhető, általános pénzügyi tartalékoknál figyelhető meg.
Kedvező fejlemény, hogy csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem takarékoskodnak, miközben az alkalmanként félretevők száma növekedett. Ez arra utal, hogy egyre többen próbálnak kisebb összegeket is elkülöníteni a jövőre.
Az OTP azt is vizsgálta, hogy az emberek életében mikor jelenik meg először a takarékoskodás igénye. Az önállósodás és a saját jövedelem megszerzése továbbra is meghatározó fordulópont, a Z generáció esetében azonban már gyermekkorban megjelenhet az első kapcsolat a pénzügyi tudatossággal. A családi minták különösen sokat számítanak abban, hogy valaki milyen megtakarítási szokásokat alakít ki.
A nyugdíjas évekre továbbra sem készülnek elegen
Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az állami nyugdíj kiegészítésében az előző évhez képest valamelyest nőtt a saját pénzügyi tartalékok szerepe. A nyugdíj melletti munkavégzés továbbra is a leggyakoribb kiegészítő jövedelemforrás, de ennek jelentősége már csökkent. Szintén kevesebben számítanak egyéb rendszeres jövedelemre vagy családi segítségre a nyugdíjas éveikben.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az állami nyugdíjjal kapcsolatos várakozások továbbra is inkább borúlátók, bár valamelyest enyhült a pesszimizmus. A válaszadók mindössze 7 százaléka számít arra, hogy az állami nyugdíjból kényelmesen meg tud majd élni, míg 27 százalék szerint az ellátás elegendő lehet a megélhetéshez.
Az egészségügyi öngondoskodásban is látszik az előrelépés
A kutatás az egészségügyi öngondoskodásra is kitért. Ezen a területen szintén kedvező változásokat mértek: 2024 és 2026 között 32 százalékról 35 százalékra nőtt azok aránya, akik rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra. Azok aránya ugyanakkor nem változott, akik teljesen elzárkóznak ezektől a vizsgálatoktól. A korosztályok között jelentős különbségek láthatók. Az 50 év felettiek körében többen járnak rendszeresen szűrésre, a 30 év alattiaknál viszont csökkent ez az arány.
Fabriczki Rita kitért arra is, honnan szerzik az emberek a pénzügyi döntéseikhez szükséges információkat. A család továbbra is az elsődleges tájékozódási forrás, ugyanakkor egyre többen említik a tanulmányaikat is a pénzügyi ismereteik forrásaként. A válaszadók negyede ugyanakkor úgy érzi, hogy egyáltalán nem rendelkezik pénzügyi ismeretekkel.
A digitális banki megoldások szerepe szintén egyre meghatározóbb. A megkérdezettek kétharmada szerint ezek az eszközök megkönnyítik a pénzügyek tudatos kezelését. A fiatalabb generáció körében még magasabb, 75 százalékos azok aránya, akik így vélekednek.
Az OTP a jövőre vonatkozó tervei között kiemelt helyen kezeli a pénzügyi edukációt. A bank célja, hogy évente több tízezer fiatalt érjen el a pénzügyi tudatosságot erősítő programjaival, és már fiatal korban segítse a felelős pénzügyi döntésekhez szükséges ismeretek megszerzését.
A reggeli stabilitás után gyengülésnek indult a forint kedden, dél körül már 363 forint fölé emelkedett az euró árfolyama.
Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
Erőteljes emelkedés bontakozott ki hétfőn a részvénypiacokon, miközben az amerikai–iráni megállapodás reménye meredeken lejjebb nyomta az olaj árát.
A forint hétfő reggel még erősödött, késő délelőttre azonban elveszítette lendületét.
Közel tízmillió forint készpénzt felejtett a kocsija tetején ez a magyar férfi: óriási mázli, hogy kik találtak rá a táskájára
A táska bankkártyákat és személyes iratokat is tartalmazott - ez nem sokon múlt!
Mérsékelt emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést a magyar tőzsde, miközben a vezető európai piacokon kisebb mínuszok alakultak ki.
Csalóka lehet a tőzsdei grafikon: nem annyit keresel a befektetéseden, mint elsőre hinnéd - ezzel sok magyar nem számol
A tőzsdén látott hozam még nem jelenti azt, hogy ennyivel gyarapodott a megtakarításod.
Növekvő forgalomban csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, BUX pénteken 143 453,78 ponton zárt.
Hiába a sokkoló választási eredmény Amerikában: egy 1950 óta élő tőzsdei minta szerint a java még csak most jön
Nagy demokrata győzelmet hoztak az amerikai félidős választások, a piacok reakciója mégis visszafogottabb volt a vártnál. Mi áll a háttérben, és merre tovább?
Péntek délutánra látványosan javult a hangulat a tengerentúli részvénypiacokon a csütörtöki zuhanás után.
Így kerülhetik el a nagy bukást a magyar megtakarítók: ezekről a tippekről mindenkinek érdemes tudnia
A drágulást a mindennapi vásárlásoknál gyorsan megérezzük, a megtakarításainknál azonban kevésbé látványos a hatása.
Akár 150 ezer forintot is megspórolhatnak a kisgyermekes családok: sokan nem tudnak erről a lehetőségről
A kisbabás családok jelentős összegeket spórolhatnak a pelenkák és egyéb babaápolási cikkek vásárlásakor.
A csütörtöki amerikai technológiai eladási hullám után péntek reggel Ázsiában és Európában is jelentős eséssel folytatódott a kereskedés.
Csak úgy szórják a pénzt a magyar vásárlók karácsonykor: szomorú böjtje lehet az ünnepi túlköltekezésnek
Egyre szívesebben ajándékoznak karácsonykor a magyarok, miközben igyekeznek féken tartani a kiadásokat.
Így úszik el a pénz észrevétlenül a magyarok bankszámláiról: óriási a baj, erről eléggé kevesen tudnak
A magyar felnőttek 56 százaléka tart pénzt olyan számlán, amely egyáltalán nem fizet kamatot.
Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
Egyre súlyosabb eladási hullám bontakozott ki csütörtökön az amerikai tőzsdéken: a technológiai részvényeket különösen brutálisan ütötték a befektetők.
A csütörtök reggeli erősödés után délelőtt veszített lendületéből a forint.
Ezt rengeteg szülő elrontja a gyerekével kapcsolatban: nagyon súlyos anyagi kár lehet a vége, és egy életen át tarthat
A pénzügyi tudatosság a családban kezdődik, ugyanis a gyerekkori pénzügyi minták hosszú távon meghatározzák, ki, hogy bánik a pénzzel.
Óriási bejelentést tett a Telekom, miközben történelmi bankfúzió készülődik – Mi történik ma a tőzsdéken?
Mérsékelt emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés a magyar tőzsdén.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.