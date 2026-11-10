Kiderült az igazság a magyarok pénzéről: így takarékoskodnak a fiatalok és az idősek

Az öngondoskodásról, a megtakarítási szokásokról és a lakosság pénzügyi tudatosságáról készített felmérést mutatott be az OTP Bank kedd délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. Az eredmények több területen kedvező változásokat jeleznek, ugyanakkor a hosszú távú pénzügyi tervezésben és a nyugdíjas évekre való felkészülésben továbbra is jelentős a bizonytalanság.

Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási szolgáltatások területének vezetője elmondta, hogy a kommunikációs index visszaesése elsősorban azzal magyarázható, hogy az elmúlt egy évben kevesebbet foglalkozott a média az öngondoskodás kérdésével. A kutatás ugyanakkor több kedvező tendenciára is rámutatott.

A 18 és 29 év közötti korosztályban tovább nőtt a pénzügyi tudatosság, miközben a jövő miatt aggódók aránya is csökkent. Ebben a csoportban 42 százalékról 39 százalékra mérséklődött azok aránya, akik szoronganak a jövőjük miatt. A legnagyobb bizonytalanság továbbra is a 60 és 70 év közöttiek körében tapasztalható.

A hosszabb távú tervezésben is történt előrelépés. A válaszadók 15 százaléka már úgy nyilatkozott, hogy öt-tíz évre előre is látja a pénzügyi céljait, ami a tudatosabb tervezés erősödésére utal.

Egyre többen tesznek félre, de a készpénz továbbra is népszerű

A felmérés szerint a bankhasználók 75 százalékának már van valamilyen megtakarítása vagy félretett pénze. A megtakarítással rendelkezők többsége azonban továbbra is készpénzben tartja a tartalékait. A javulás elsősorban a könnyebben hozzáférhető, általános pénzügyi tartalékoknál figyelhető meg.

Kedvező fejlemény, hogy csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem takarékoskodnak, miközben az alkalmanként félretevők száma növekedett. Ez arra utal, hogy egyre többen próbálnak kisebb összegeket is elkülöníteni a jövőre.

Az OTP azt is vizsgálta, hogy az emberek életében mikor jelenik meg először a takarékoskodás igénye. Az önállósodás és a saját jövedelem megszerzése továbbra is meghatározó fordulópont, a Z generáció esetében azonban már gyermekkorban megjelenhet az első kapcsolat a pénzügyi tudatossággal. A családi minták különösen sokat számítanak abban, hogy valaki milyen megtakarítási szokásokat alakít ki.

A nyugdíjas évekre továbbra sem készülnek elegen

Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az állami nyugdíj kiegészítésében az előző évhez képest valamelyest nőtt a saját pénzügyi tartalékok szerepe. A nyugdíj melletti munkavégzés továbbra is a leggyakoribb kiegészítő jövedelemforrás, de ennek jelentősége már csökkent. Szintén kevesebben számítanak egyéb rendszeres jövedelemre vagy családi segítségre a nyugdíjas éveikben.

Az állami nyugdíjjal kapcsolatos várakozások továbbra is inkább borúlátók, bár valamelyest enyhült a pesszimizmus. A válaszadók mindössze 7 százaléka számít arra, hogy az állami nyugdíjból kényelmesen meg tud majd élni, míg 27 százalék szerint az ellátás elegendő lehet a megélhetéshez.

Az egészségügyi öngondoskodásban is látszik az előrelépés

A kutatás az egészségügyi öngondoskodásra is kitért. Ezen a területen szintén kedvező változásokat mértek: 2024 és 2026 között 32 százalékról 35 százalékra nőtt azok aránya, akik rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra. Azok aránya ugyanakkor nem változott, akik teljesen elzárkóznak ezektől a vizsgálatoktól. A korosztályok között jelentős különbségek láthatók. Az 50 év felettiek körében többen járnak rendszeresen szűrésre, a 30 év alattiaknál viszont csökkent ez az arány.

Fabriczki Rita kitért arra is, honnan szerzik az emberek a pénzügyi döntéseikhez szükséges információkat. A család továbbra is az elsődleges tájékozódási forrás, ugyanakkor egyre többen említik a tanulmányaikat is a pénzügyi ismereteik forrásaként. A válaszadók negyede ugyanakkor úgy érzi, hogy egyáltalán nem rendelkezik pénzügyi ismeretekkel.

A digitális banki megoldások szerepe szintén egyre meghatározóbb. A megkérdezettek kétharmada szerint ezek az eszközök megkönnyítik a pénzügyek tudatos kezelését. A fiatalabb generáció körében még magasabb, 75 százalékos azok aránya, akik így vélekednek.

Az OTP a jövőre vonatkozó tervei között kiemelt helyen kezeli a pénzügyi edukációt. A bank célja, hogy évente több tízezer fiatalt érjen el a pénzügyi tudatosságot erősítő programjaival, és már fiatal korban segítse a felelős pénzügyi döntésekhez szükséges ismeretek megszerzését.