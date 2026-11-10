2026. november 10. kedd Réka
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A vagyon fogalma, a személyes megtakarítások és a nyugdíjra való pénzgyűjtés
Megtakarítás

Kiderült az igazság a magyarok pénzéről: így takarékoskodnak a fiatalok és az idősek

Pénzcentrum
2026. november 10. 11:57 4 perc

Az öngondoskodásról, a megtakarítási szokásokról és a lakosság pénzügyi tudatosságáról készített felmérést mutatott be az OTP Bank kedd délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. Az eredmények több területen kedvező változásokat jeleznek, ugyanakkor a hosszú távú pénzügyi tervezésben és a nyugdíjas évekre való felkészülésben továbbra is jelentős a bizonytalanság.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási szolgáltatások területének vezetője elmondta, hogy a kommunikációs index visszaesése elsősorban azzal magyarázható, hogy az elmúlt egy évben kevesebbet foglalkozott a média az öngondoskodás kérdésével. A kutatás ugyanakkor több kedvező tendenciára is rámutatott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 18 és 29 év közötti korosztályban tovább nőtt a pénzügyi tudatosság, miközben a jövő miatt aggódók aránya is csökkent. Ebben a csoportban 42 százalékról 39 százalékra mérséklődött azok aránya, akik szoronganak a jövőjük miatt. A legnagyobb bizonytalanság továbbra is a 60 és 70 év közöttiek körében tapasztalható.

A hosszabb távú tervezésben is történt előrelépés. A válaszadók 15 százaléka már úgy nyilatkozott, hogy öt-tíz évre előre is látja a pénzügyi céljait, ami a tudatosabb tervezés erősödésére utal.

Egyre többen tesznek félre, de a készpénz továbbra is népszerű

A felmérés szerint a bankhasználók 75 százalékának már van valamilyen megtakarítása vagy félretett pénze. A megtakarítással rendelkezők többsége azonban továbbra is készpénzben tartja a tartalékait. A javulás elsősorban a könnyebben hozzáférhető, általános pénzügyi tartalékoknál figyelhető meg.

Kedvező fejlemény, hogy csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem takarékoskodnak, miközben az alkalmanként félretevők száma növekedett. Ez arra utal, hogy egyre többen próbálnak kisebb összegeket is elkülöníteni a jövőre.

Kapcsolódó cikkeink:

Az OTP azt is vizsgálta, hogy az emberek életében mikor jelenik meg először a takarékoskodás igénye. Az önállósodás és a saját jövedelem megszerzése továbbra is meghatározó fordulópont, a Z generáció esetében azonban már gyermekkorban megjelenhet az első kapcsolat a pénzügyi tudatossággal. A családi minták különösen sokat számítanak abban, hogy valaki milyen megtakarítási szokásokat alakít ki.

A nyugdíjas évekre továbbra sem készülnek elegen

Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az állami nyugdíj kiegészítésében az előző évhez képest valamelyest nőtt a saját pénzügyi tartalékok szerepe. A nyugdíj melletti munkavégzés továbbra is a leggyakoribb kiegészítő jövedelemforrás, de ennek jelentősége már csökkent. Szintén kevesebben számítanak egyéb rendszeres jövedelemre vagy családi segítségre a nyugdíjas éveikben.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az állami nyugdíjjal kapcsolatos várakozások továbbra is inkább borúlátók, bár valamelyest enyhült a pesszimizmus. A válaszadók mindössze 7 százaléka számít arra, hogy az állami nyugdíjból kényelmesen meg tud majd élni, míg 27 százalék szerint az ellátás elegendő lehet a megélhetéshez.

Az egészségügyi öngondoskodásban is látszik az előrelépés

A kutatás az egészségügyi öngondoskodásra is kitért. Ezen a területen szintén kedvező változásokat mértek: 2024 és 2026 között 32 százalékról 35 százalékra nőtt azok aránya, akik rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra. Azok aránya ugyanakkor nem változott, akik teljesen elzárkóznak ezektől a vizsgálatoktól. A korosztályok között jelentős különbségek láthatók. Az 50 év felettiek körében többen járnak rendszeresen szűrésre, a 30 év alattiaknál viszont csökkent ez az arány.

Fabriczki Rita kitért arra is, honnan szerzik az emberek a pénzügyi döntéseikhez szükséges információkat. A család továbbra is az elsődleges tájékozódási forrás, ugyanakkor egyre többen említik a tanulmányaikat is a pénzügyi ismereteik forrásaként. A válaszadók negyede ugyanakkor úgy érzi, hogy egyáltalán nem rendelkezik pénzügyi ismeretekkel.

A digitális banki megoldások szerepe szintén egyre meghatározóbb. A megkérdezettek kétharmada szerint ezek az eszközök megkönnyítik a pénzügyek tudatos kezelését. A fiatalabb generáció körében még magasabb, 75 százalékos azok aránya, akik így vélekednek.

Az OTP a jövőre vonatkozó tervei között kiemelt helyen kezeli a pénzügyi edukációt. A bank célja, hogy évente több tízezer fiatalt érjen el a pénzügyi tudatosságot erősítő programjaival, és már fiatal korban segítse a felelős pénzügyi döntésekhez szükséges ismeretek megszerzését.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #bankszámla #öngondoskodás #bank #pénzintézet #megtakarítás #otp #bankolás #pénzügy #bankok #otp bank #csányi sándor #állami nyugdíj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:08
13:51
13:44
13:36
13:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 10. 13:36 Hirtelen ütést kapott a forint, de az igazi feketeleves még csak most jöhet
november 10. 10:50 Valósággal tépik a Richtert a tőzsdén: nagy rali indult, de a java még csak most jön
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
november 9. 13:44 Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 9. 16:52
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Bankmonitor  |  2026. november 10. 11:30
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Er...
Holdblog  |  2026. november 10. 11:22
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB te...
Kasza Elliott-tal  |  2026. november 10. 10:30
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
Összkép  |  2026. november 7. 19:30
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 10.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 10.
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
2026. november 10.
Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet
2026. november 9.
Ezzel veri át saját magát rengeteg magyar kisvállalkozó: milliós kiadás lehet az olcsó marketingtrükk eredménye
NAPTÁR
Tovább
2026. november 10. kedd
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
2
1 hete
412 ezer forintos támogatásról döntött a Tisza-kormány: 2027-től jár azoknak a megtakarítóknak, akik maximálisan kihasználják
3
3 hete
Családi pótlék utalás 2026 november: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok
4
3 hete
Mindenkit érintő változás jön az adózásban januártól: közel kétmillió magyar járhat jól az új rendszerrel
5
3 hete
Nem semmi mázli a régiségvásáron: kiderült, hogy a 10 ezer forintért vásárolt festmény valójában több száz milliót ér
PÉNZÜGYI KISOKOS
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 13:02
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 11:30
Hatalmas tévhit, hogy a töltött káposzta hungarikum: itt az országok listája, ahol ugyanilyet csinálnak - mutatjuk a recepteket is
Agrárszektor  |  2026. november 10. 13:31
Gyakran vásárolsz felvágottat? Akkor erről jobb, ha tudsz