Csak úgy szórják a pénzt a magyar vásárlók karácsonykor: szomorú böjtje lehet az ünnepi túlköltekezésnek

Egyre szívesebben ajándékoznak karácsonykor a magyarok, miközben igyekeznek féken tartani a kiadásokat derült ki egy friss kutatásából. A lakosság fele ennek ellenére mégis túlköltekezik az ünnepek alatt, emiatt januárban sokan meghúzzák a nadrágszíjat. A ruha, a parfüm és a gyerekjáték vezeti az ajándéklistát, a műfenyő messze a legnépszerűbb, a mesterséges intelligencia pedig már a karácsonyi teendőkből is kiveszi a részét.

Folyamatosan nő a magyarok ajándékozási kedve. Míg három éve a megkérdezettek csupán kétharmada készült valamivel a szeretteinek, addig idén már tízből nyolcan ajándékoznának az ünnepekre.

Akik nem adnak ajándékot, többségükben nyíltan vállalják döntésüket. Véleményük szerint az ünnepek kellemesebbek és stresszmentesebbek ajándékozás nélkül, a környezetszennyező, porfogó tárgyak helyett pedig fontosabbak az élmények - derült ki a Cofidis által készített kutatásból.

Többen költünk, kevesebbnek adunk

Az előző évekhez képest idén többen szánnak pénzt ajándékokra. Három év alatt 39 százalékról 26 százalékra csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem költenek rá. A legtöbben (25%) 20 és 50 ezer forint közötti összeget fordítanak a karácsonyi meglepetésekre. Minden tizedik magyar viszont kevesebb mint tízezer forintot szánna erre a célra.

Forrás: Cofidis kutatás

Mindeközben szűkül a megajándékozottak köre. Míg korábban az ajándékozók harmada hatnál több családtagnak és ismerősnek adott valamit karácsonyra, ma már kevesebb mint negyedük tervez ennyi embert meglepni. Az ajándékozók döntő többsége (83%) igyekszik féken tartani a kiadásokat is. A legtöbben a korábbi évekhez képest kisebb ajándékokat adnak, de sokan ár-összehasonlító oldalakon keresik a kedvezőbb ajánlatokat, akciós termékeket vásárolnak vagy kevesebb meglepetéssel készülnek.

A magyarok több mint felének (53%) vannak olyan költséges karácsonyi szokásai, amelyekről nehéz anyagi helyzetben sem mondana le. Közülük a legtöbben az ünnepi sütés-főzéshez, a gazdagon terített asztalhoz és a fénydekorációhoz ragaszkodnának.

A többség még nem tudja megbecsülni, mennyit költ idén a karácsonyi menüre. Akik viszont igen, azok jellemzően maximum 30 ezer forintot szánnak rá. A bevásárlást intézők az ünnepekre is szívesen vásárolják az üzletek kedvezőbb árú, saját márkás termékeit.

Jobb adni, mint kapni?

A felmérés eredménye szerint a magyarok háromnegyede szívesebben ad, mint kap. Az ajándékozást szinte mindenki jó dolognak tartja, de nem ebben látják az ünnep lényegét.

A családok döntő többsége ugyan megajándékozza egymást, de a megkérdezettek fele meghatározott kereteket között teszi mindezt. Közülük a legtöbben csak a gyerekeknek vásárolnak vagy összeghatárt szabnak meg, illetve összedobják a pénzt, hogy közös meglepetéssel kedveskedjenek.

Ruha, parfüm, játék – jön fel az okostelefon

Az ajándékozók több mint fele (52%) inkább valamilyen tárggyal lepi meg szeretteit, 13 százalék kifejezetten az élményt preferálja, a maradék egyharmad (35%) pedig attól függően dönt, hogy kinek szánja az ajándékot. Idén karácsonykor leginkább ruhák, szépségápolási cikkek és illatszerek, játékok, élelmiszerek és italok, könyvek, vásárlási utalványok, disztárgyak, valamint konyhai kisgépek és eszközök kerülnek a fa alá.

Forrás: Cofidis kutatás

Az élményajándékok közül a koncert-, a mozi- és színházjegyek a legkedveltebbek, ezeket szorosan követi a wellness és az utazás. Az okostelefon kétszer olyan népszerű, mint tavaly, de még így sem került be a tíz leggyakoribb választás közé, ahogyan más elektronikai eszközök, például a laptopok, konzolok vagy a televíziók sem.

Novemberben indul a vásárlási láz

Az ajándékvásárlók fele legkésőbb november elején elkezdi beszerezni az ajándékokat, és a vásárlási lendület egészen decemberig kitart. Az ünnepek előtti utolsó napokra viszont szinte senki sem hagyja már a beszerzést. A korán vásárlók elsősorban azt szeretnék elkerülni, hogy minden feladat és kiadás decemberre torlódjon, ezzel is mérsékelve az ünnepi készülődés okozta feszültségeket. Idén az elmúlt évekhez képest különösen sokan a novemberi akciók, például a Black Friday leárazások miatt időzítik erre az időszakra az ajándékvadászatot. Általában azok húzzák decemberig a vásárlását, akik nem tudják eldönteni, mit vegyenek, nem szeretnek vásárolni vagy korábban nem volt rá idejük.

A válaszadók fele általában túllépi a karácsonyra tervezett keretet, sőt minden hetediknek januárban meg kell húznia emiatt a nadrágszíjat. Akik költenek a karácsonyra, azok többnyire az aktuális havi jövedelmükből fedezik az ünnepi kiadásokat, 55 százalékuk még egy-két hónappal előre sem tesz félre erre a célra. Érdemes már jóval az ünnepek előtt számba venni a várható költségeket, és rendszeresen, akár kisebb összegeket elkülöníteni, hogy ne a decemberi fizetésből kelljen mindent kigazdálkodni

– mondta Frei Andrea, a Cofidis márka és kommunikációs vezetője.

Műfenyő a sláger

A karácsonyfa továbbra is az ünnep meghatározó része: a magyarok háromnegyede biztosan állít idén is egyet. Évek óta a legnépszerűbb a műfenyő, amit most karácsonykor már tízből hatan választanak. A fát állítók harmada vágott fenyőt vásárol, illetve vannak, akik cserepes élő fenyővel ünnepelnek (7%).

A munkahelyeken a karácsonyi parti és az ünnepi díszítés a legelterjedtebb hagyomány, de van, ahol pulykapénzt, bónuszt vagy tárgyi ajándékot is kapnak a dolgozók. Jóval ritkább a kollégák közötti ajándékozás és az extra szabadság.

A karácsonyba is egyre inkább beférkőzik az AI

Tavalyhoz képest megduplázódott azok aránya, akik a mesterséges intelligencia segítségét kérik a karácsonyi előkészületekhez. Már minden tizedik magyar használja erre a célra a technológiát.

Elsősorban a karácsonyi ajándékok beszerzéséhez, ajándék- és dekorációs ötletekhez, illetve a karácsonyi menü megtervezéséhez alkalmazza a lakosság.