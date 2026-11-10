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Gazdaság

Újabb száguldásra készül a BÉT: elképesztő formában vannak a magyar csúcsrészvények

Pénzcentrum/MTI
2026. november 10. 08:57 2 perc

Emelkedéssel nyithat kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 2610,43 pontos, 1,82 százalékos emelkedéssel, 146 064,21 ponton zárt hétfőn.

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Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP ismét a 200 napos mozgóátlag felett zárt, amely 42 293 forintnál jelent fontos támaszt, felette 42 481 forintnál is húzódik egy szint, míg ellenállás az 50 napos mozgóátlag 43 248 forintnál. Hétfőn az OTP-részvények ára 1560 forinttal, 3,78 százalékkal 42 800 forintra nőtt, forgalmuk 20,8 milliárd forintot tett ki.

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A Mol esetében a 4880 forintos szint továbbra is ellenállást képez, míg támasz 4800 forintnál van. Az előző nap a Mol 22 forinttal, 0,46 százalékkal 4838 forintra erősödött, 5,3 milliárd forintos forgalomban.

Az elemző szerint a Richter a 13 010 forintos ellenállásra tapadt, amelynek áttörésénél 13 240 forintnál és 13 610 forintnál adódnak ellenállások, támasz az 50 napos mozgóátlag 12 700 forintnál. Hétfőn a Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 0,7 százalékkal 12 960 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

A Richter kedden reggel tette közzé első három negyedévre vonatkozó jelentését, amely szerint a várakozások felett alakult a gyógyszergyártó konszolidált árbevétele és nettó nyeresége, így a cég felfelé módosította az idei évre vonatkozó előrejelzését. A konszolidált árbevétel 2,3 százalékkal 695,9 milliárd forintra emelkedett idén január-szeptemberben. Az adózott eredmény 174,9 milliárd forint volt, ami 7,1 százalékkal magasabb a bázisidőszakinál, tükrözve a működési eredmény bővülését.

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A Magyar Telekom a 2915 forintos ellenállás felett tudott zárni, amely így rövid távú támaszt jelent, a következő akadály 3000 forintnál látható. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 0,76 százalékkal 2924 forintra emelkedett, forgalma 658,2 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
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